El Centro Histórico de San Salvador avanza en modernización con cableado subterráneo

El Centro Histórico de San Salvador experimenta una transformación urbana con la eliminación del cableado aéreo y mejora del entorno visual./ (Ministerio de Obras Públicas)

El Centro Histórico de San Salvador atraviesa un proceso de transformación profunda, impulsado por el ambicioso proyecto de revitalización urbana liderado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Uno de los ejes centrales de esta intervención es la sustitución del cableado aéreo por una red subterránea, que busca mejorar el entorno visual, reforzar la seguridad y revalorizar el patrimonio arquitectónico de la capital salvadoreña.

Durante décadas, la zona central de San Salvador ha enfrentado una marcada contaminación visual, producto del tendido aéreo desordenado y la saturación de postes y cables. Esta situación no solo afectaba la imagen urbana y la movilidad peatonal, sino que también representaba riesgos para la seguridad pública y dificultades en el mantenimiento de los servicios básicos. Ante este escenario, las autoridades pusieron en marcha una estrategia integral orientada a transformar la experiencia de residentes, comerciantes y visitantes.

En 2024, el gobierno de El Salvador inició la segunda fase del proyecto de cableado subterráneo, con una inversión estimada en $8 millones solo para el tramo que abarca los alrededores de la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) y la Plaza Gerardo Barrios.

Más de 13 kilómetros de red subterránea se instalan en diferentes zonas del centro capitalino salvadoreño./(Ministerio de Obras Públicas)

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó en ese momento que los trabajos incluían la intervención de más de 13 kilómetros de red subterránea en el corazón de la ciudad, sumando sectores como la avenida España, la calle Arce, la Cuarta Calle Poniente, el Castillo de la Policía Nacional Civil, la alameda Juan Pablo II y el bulevar Venezuela. Este esfuerzo se suma a una primera etapa, ejecutada entre 2023 y 2024, que abarcó 3.5 kilómetros en áreas emblemáticas como la calle Rubén Darío, el entorno de la Biblioteca Nacional y el Jardín Centroamérica.

La ejecución de las obras implica la perforación de zanjas para la colocación de tuberías técnicas, la construcción de más de 500 pozos subterráneos para telefonía y energía eléctrica, y la reorganización de las redes de telecomunicaciones. Parte fundamental del proceso es el retiro de postes y la canalización soterrada de los servicios, lo que permite liberar fachadas y calles de elementos que obstruían la arquitectura histórica. Además, el proyecto contempla obras de restitución del pavimento y adoquinado, mejoramiento de aceras y la siembra de aproximadamente 500 árboles para contribuir a la recuperación ambiental del centro capitalino.

Las autoridades han subrayado que la intervención se realiza por tramos para no interrumpir la dinámica comercial ni la movilidad peatonal. El Viceministerio de Transporte (VMT) ha habilitado rutas alternas y dobles sentidos temporales en varias arterias del centro histórico, permitiendo que las actividades cotidianas se mantengan durante la ejecución de los trabajos. De acuerdo con el cronograma oficial, la mayor parte de la obra civil ya está concluida, restando la etapa de adoquinado y el ingreso de los cables de baja, media y alta tensión.

Las obras contemplan la construcción de 500 pozos subterráneos, restitución de pavimento y plantación de 500 árboles para recuperar el entorno ambiental./ (Ministerio de Obras Públicas)

El impacto de la modernización es ya visible en distintas zonas del centro histórico. Las calles lucen despejadas, limpias y ordenadas, sin el entramado de cables que por años ocultó la riqueza arquitectónica de edificios emblemáticos. Las nuevas luminarias y el mobiliario urbano refuerzan la seguridad y la accesibilidad, mientras que el espacio público se vuelve más amigable para peatones y ciclistas. Según el MOP, la eliminación del cableado aéreo ha reducido los riesgos eléctricos y ha mejorado la experiencia de quienes transitan o visitan el centro, incrementando su atractivo turístico y económico.

El proyecto de cableado subterráneo en San Salvador es considerado la mayor inversión en infraestructura de este tipo en la historia reciente del país. Además, sienta un precedente para futuras intervenciones en otras ciudades como Santa Ana y San Miguel, donde ya se estudia replicar el modelo. Con la finalización prevista para finales de 2025, el Centro Histórico de San Salvador se perfila como un referente regional de modernización urbana, preservando su valor cultural y ofreciendo espacios dignos, seguros y accesibles para la comunidad.