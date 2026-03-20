La economía argentina creció 4,4% en 2025: cuáles fueron los sectores que traccionaron el crecimiento

La economía argentina creció 4,4% en 2025, según el Indec. REUTERS/Agustin Marcarian

La economía argentina experimentó un crecimiento de 4,4% en 2025, según los datos relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este resultado adquiere relevancia para el Gobierno, que proyecta una recuperación para 2026 tras dos años iniciales marcados por el ajuste fiscal y el intento de reducir la inflación.

El crecimiento interanual del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025 se explicó por el aumento del consumo privado (7,9%), el consumo público (0,2%), las exportaciones (7,6%) y la formación bruta de capital fijo (16,4%).

En cuanto a la oferta, los sectores que registraron mayores subas fueron intermediación financiera (24,7% interanual), explotación de minas y canteras (8,0% interanual) y hoteles y restaurantes (7,4% interanual). El cuarto lugar fue para agricultura, ganadería, caza y silvicultura (6,2%), seguida de construcción (4,3%).

Por el contrario, pesca mostró una caída de 15,2% interanual y hogares privados con servicio doméstico retrocedió 1,1% entre 2024 y 2025. Servicios sociales y de salud (-0,2%) y administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1%).

A precios corrientes, el consumo privado representó el 70,0% del PIB, seguido por la formación bruta de capital fijo (16,0% del PIB), las exportaciones (15,6% del PIB) y el consumo público (14,9% del PIB).

“El PIB a precios constantes alcanzó un máximo histórico en 2025, ubicándose 1,1% por encima del promedio de 2022 (máximo previo). 12 de los 16 sectores de actividad registraron subas respecto al año 2024. Entre ellos se destacaron Hoteles y restaurantes (+7,4%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+6,2%) y Construcción (+4,3%)”, celebró el ministro de Economía, Luis Caputo, en la red social X.

Durante el cuarto trimestre de 2025, el PIB registró un crecimiento de 0,6% en términos desestacionalizados frente al trimestre anterior. En el análisis por componentes de la demanda, las exportaciones aumentaron 5,0% y el consumo privado subió 1,7%, ambos en la comparación trimestral desestacionalizada. El consumo público disminuyó 1,0% y la formación bruta de capital fijo retrocedió 2,8 por ciento.

En la comparación interanual, la economía mostró una suba de 2,1% durante el cuarto trimestre. Entre los componentes de la demanda, las exportaciones presentaron el mayor incremento, con 10,9% respecto al mismo período del año anterior. En cuanto a los sectores de actividad, destacaron las subas en intermediación financiera (17,2% interanual), agricultura, ganadería, caza y silvicultura (16,1% interanual) y pesca (10,6% interanual).

Perspectivas para el comienzo de año

Para enero, la consultora Equilibra estimó un nivel estable (0%) en la comparación interanual del EMAE, con una caída mensual de 0,8% (sin estacionalidad), tras la “fuerte recuperación” de la actividad agregada en diciembre (+1,8% mensual).

“La caída mensual del EMAE agregado se explica fundamentalmente por el agro: tras la cosecha récord de trigo (que incide significativamente más en diciembre que en enero), la producción agropecuaria cayó 8% mensual sin estacionalidad. La serie desestacionalizada del EMAE sin agro se mantuvo estable frente a dic-25 (0%)”, destacaron los analistas.

El Índice General de Actividad (IGA-OJF) presenta una variación interanual del -1.0% en enero de 2026, destacando el crecimiento de Minas y Canteras, y la contracción de Comercio y Manufacturas.

Según el Índice General de Actividad (IGA) de la consultora Orlando Ferreres & Asociados, el nivel general de actividad evidenció una contracción de 1% en la comparación interanual en el primer mes del año. Por el contrario, en términos desestacionalizados, el indicador mostró un incremento de 0,4% frente al mes anterior.

“La actividad continúa mostrando dos realidades, con el agro, el sector energético y la intermediación financiera mostrando mucho dinamismo, y los sectores más mano de obra intensivos, como la industria, el comercio y la construcción con una marcha mucho más débil. Entendemos que esta dinámica dual continuará en los meses próximos, con una eventual reactivación contingente a que se recupere el consumo interno, de la mano de mejores ingresos de las familias y motorización del crédito”, indicaron los consultores.

Por su parte, los economistas de LCG plantearon que “aun con el llamativo crecimiento de diciembre, que deja un arrastre estadístico más elevado (2 pp), no esperamos un crecimiento alto para este año. Seguimos proyectando un aumento de la actividad por debajo del 3% anual promedio a partir de la tracción que puedan ejercer algunos pocos sectores (petróleo, minería, agro e intermediación financiera)“.

“Para el resto, no encontramos drivers que empujen el crecimiento. En su mayoría seguirán atados a i) una demanda interna poco pujante con salarios estancados y creación de empleo de baja calidad (que difícilmente se revierta en el corto plazo con la aprobación de la reforma laboral), ii) un impulso fiscal nuevamente negativo para alcanzar una meta fiscal más estricta este año, y iii) la apertura comercial en un contexto de tipo de cambio más bajo”, acotaron.