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Las bromas de Ruggeri por su confusión ante una pregunta en portugués durante el sorteo de la Libertadores

La presentadora brasileña Marina Granziera le hizo una consulta durante el evento en Asunción, pero el Cabezón no la entendió y habló sobre lo sucedido en el programa F90

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Oscar Ruggeri fue uno de los protagonistas del sorteo en la gala que definió los grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana. El Cabezón estuvo encargado de sacar las bolillas de los bombos 3 y 4 del certamen más importante de la Conmebol, aunque quedó en el foco de las miradas tras protagonizar un pequeño desliz cuando la presentadora del evento le habló en portugués.

Durante la gala en Asunción, la periodista brasileña Marina Granziera le preguntó cuánto había cambiado el torneo desde que lo ganó en 1986 hasta la actualidad. Sin embargo, Ruggeri se quedó callado y soltó, entre risas: “¿Cómo?”. “Cambió mucho, mejoró muchísimo. Aparte, escucho al presidente hablar de los premios... En esa época”, comentó el ex zaguero de la selección argentina después que el periodista argentino Juanjo Buscalia oficiara de traductor.

En el programa F90 de ESPN repitieron esta situación y, fiel a su estilo, Ruggeri siguió con el show que inició en el sorteo. “Esto es obra de Pumpido (Director de Desarrollo y Secretario adjunto de Conmebol). No entendí, me lo hizo más cerrado. Yo le dije a Juanjo (Buscalia) si me pregunta la chica yo no la entiendo. Preguntame vos. Entonces, ¿qué hizo el camello? Fue con la chica y le dijo que me pregunte”, comenzó el Cabezón.

¡Dale! Aparte sabés cómo estábamos. ¿Puede ser que ellos nos entienden más?”, soltó el exjugador de River Plate. “No. Te entienden en el Sur. De Río para arriba, en el norte, no te entienden nada. Se te quedan mirando”, agregó Leonardo el Negro Astrada, que vistió la camiseta de Gremio de Porto Alegre en el año 2000.

“Voy a contar algo que te puede avalar lo de Pumpido. Cuando habla la chica, él se empieza a reír, por lo cual Buscalia sabía”, sumó el Diego Chavo Fucks, que se alineó con la posición de Ruggeri y apuntó a Nery Pumpido como el artífice de la situación. “Imaginate que te presentan y tenés una tensión ahí arriba. Están todos mirándote. Y de la nada, que ya habíamos hablado, me sale la piba... Yo por dentro decía ¿y esta chica qué hace? Quería tirarle las bolitas”.

*El momento en el que Ruggeri no entendió cuando le hablaron en portugués durante el sorteo

Óscar Ruggeri también contó algunas intimidades del evento y bromeó sobre cómo fueron los ensayos que realizaron en la previa. “Si ustedes dicen que este grupo es el de la muerte, el que le tocó el sábado a la tarde... me tiraban con un misil”, comentó el Cabezón.

Por su parte, el ex campeón del mundo con la selección argentina habló del brasileño Felipe Melo, hincha confeso de Boca Juniors, que lo acompañó en el sorteo de Conmebol. “¿Y Felipe Melo? Lo grandote que está. Se está entrenando, quiere dirigir. No dirige en Brasil. Le pregunté qué hacía si lo llaman de Argentina, y me dijo que ‘A Argentina voy’”, aseguró Ruggeri.

Felipe Melo y Óscar Ruggeri
Felipe Melo y Óscar Ruggeri fueron los encargados de sacar las bolillas para el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores (AP Foto/Jorge Saenz)

Durante el evento de Conmebol para los sorteos, Juan Román Riquelme se encontró con Felipe Melo y le dio unos regalos: le entregó al futbolista una campera de Boca y su camiseta de la selección argentina usada en el Mundial de Alemania 2006. La delegación del Xeneize estuvo conformada por el presidente, Marcelo Chelo Delgado y Ricardo Rosica.

“En junio del año próximo empiezo como DT, ya tengo mi staff. Hoy no estoy preparado, pero en un año estaré preparado para ganar la Libertadores con Boca. Es un sueño”, confesó Felipe Melo en una entrevista con TNT Sports.

El sorteo delimitó que Boca Juniors integrará el Grupo D: se enfrentará a Cruzeiro (Brasil), Universidad Católica (Chile) y Barcelona (Ecuador).

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