¿Perdonarías una infidelidad?: qué dicen los psicólogos sobre la reconstrucción del vínculo en las parejas

Los psicólogos Belén Humenczuk y Mario Guerra analizaron en Infobae al Mediodía las claves del perdón tras una infidelidad en la pareja

En una entrevista en Infobae en vivo, la psicóloga Belén Humenczuk afirmó que “no se vuelve a lo anterior después de una infidelidad”, mientras que su colega Mario Guerra subrayó que la reconstrucción es posible, pero “no se trata de fingir demencia, sino de trabajar el compromiso”.

Durante la emisión de Infobae al Mediodía, junto a Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, los psicólogos especialistas en infidelidad Belén Humenczuk (MN 59898) y Mario Guerra (MN 72425) abordaron cada arista del tema: desde la definición de infidelidad y las posibilidades del perdón, hasta los desafíos de reconstruir la pareja y los patrones de la conducta infiel.

Qué significa perdonar una infidelidad y por qué no hay vuelta atrás

“No se vuelve a lo anterior después de una infidelidad”, sentenció Belén Humenczuk. Para la especialista, la clave está en comprender que aunque una pareja pueda sanar, “el estado anterior ya no es posible: se renueva el vínculo, pero con otros acuerdos”.

Mario Guerra coincidió: “Es una oportunidad de crecimiento a nivel individual y de pareja. Se puede reconstruir, sí, pero nunca se vuelve al punto de partida”. Y agregó que el proceso implica aceptar las consecuencias emocionales: “No hay un termómetro para la infidelidad, el dolor puede ser diferente para cada persona. A veces, una conexión emocional duele más que un encuentro físico”.

La monogamia y los acuerdos de pareja se consideran elementos clave para prevenir la infidelidad y sostener vínculos estables en el tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicóloga explicó que muchos pacientes llegan con la expectativa de “volver a como era antes”, y aclaró: “Eso es imposible. Si se reconstruye, es sobre nuevas bases”.

Formas de infidelidad: lo emocional, lo físico y las nuevas tecnologías

A lo largo de la charla, los psicólogos diferenciaron entre infidelidad física y emocional, e incluyeron las nuevas formas que surgen a partir de la virtualidad. “Hay infidelidades emocionales donde no hubo nada físico. Empezás a decirle a alguien cosas que no le decís a tu pareja, y esa conexión puede doler incluso más”, describió Humenczuk.

Mario Guerra apuntó: “Primero hay que definir qué es infidelidad. Depende del nivel de gravedad. Si fue un desliz, se puede perdonar; si es algo continuado en el tiempo, cuesta mucho más”. El staff del programa debatió sobre los límites: “Para mí, el beso es infidelidad. Si te chapás a otra piba, es infidelidad. Si vas a hacerlo, hacelo completo, pero para mí es lo mismo desde el principio”, planteó Maru Duffard.

Los especialistas advirtieron que las redes sociales y las apps agregan matices a los vínculos modernos. “Ahora puede haber una conexión emocional con alguien a miles de kilómetros; incluso sin contacto físico, puede sentirse como traición”. Mario Guerra aclaró: “No hay un termómetro para el dolor. Hay casos en los que la conexión emocional con el amante duele más que la relación sexual. Cada persona lo vive de manera diferente”.

Belén Humenczuk explica que la expectativa de regresar a la relación previa tras una infidelidad es imposible; la reconstrucción implica nuevas bases (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias para reconstruir la pareja y sanar la confianza

“El trabajo en terapia es clave”, resaltó Humenczuk. Tanto ella como Guerra lideran el centro Psicología On the Go, donde atienden pacientes individuales y parejas. “La confianza es uno de los dos pilares de la relación. El otro es el compromiso. Si falta alguno, la relación se desmorona”, explicó Guerra.

Para que una pareja supere la infidelidad, Humenczuk fue enfática: “Para reconstruir la relación, es condición cortar el vínculo con el amante. No podemos trabajar en terapia si la relación paralela sigue existiendo”.

Por qué la infidelidad se repite y cómo inciden los géneros

Consultados sobre las razones detrás de la infidelidad, Humenczuk sostuvo: “Motivos hay tantos como personas en el mundo, pero suelen repetirse: aburrimiento, rutina, falta de atención, insatisfacciones emocionales o sexuales”.

Mario Guerra resaltó las diferencias de género: “En las mujeres, la infidelidad suele estar vinculada a buscar contención emocional. En los hombres, las estadísticas muestran que no correlaciona necesariamente con la satisfacción en la pareja: pueden estar bien y aun así ser infieles”.

En otro tramo, la psicóloga remarcó la importancia de la responsabilidad afectiva: “No siempre se trata de falta de amor. Muchas veces, quien fue infiel sigue amando a su pareja, pero buscó algo que en ese momento sentía que no tenía”.

El trabajo en terapia y la comunicación sincera son recomendados como herramientas fundamentales para reconstruir la confianza luego de una infidelidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guerra advirtió: “En los hombres, muchas veces el reclamo es la falta de sexo; en las mujeres, la insatisfacción emocional pesa más. Pero la conexión sexual y la emocional suelen ir de la mano”.

Monogamia, acuerdos y el desafío de sostener el vínculo en el tiempo

“¿Existe la fidelidad para toda la vida?”, preguntó Humenczuk. “La monogamia es una construcción social. En muchos lugares está más instalada que en otros. Pero si se trabaja y se invierte en la relación, la fidelidad es posible”.

Los especialistas insistieron en la importancia de revisar los acuerdos de pareja. “La infidelidad suele ser la transgresión de un acuerdo. Si ese pacto no se revisa, el vínculo se resiente”, explicó Humenczuk.

Mario Guerra concluyó: “Las crisis van a estar. La clave es qué hacés cuando las cosas se complican y cómo trabajás el vínculo cuando todo parece estar bien”.

En el cierre, ambos enfatizaron el mensaje de esperanza, pero sin atajos: “Somos pro pareja. Si hay compromiso y voluntad, es posible superar la infidelidad y fortalecer la pareja, pero el proceso exige esfuerzo y muchas conversaciones incómodas”, resumió Guerra.

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