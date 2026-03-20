Nueva York enfrenta largas filas y demoras en el aeropuerto LaGuardia por falta de personal

La escasez de agentes en los controles de seguridad, provocada por el bloqueo presupuestario, altera la operación normal y dificulta el acceso de los usuarios en uno de los principales aeropuertos de Estados Unidos. (X/emmarincon)

Miles de pasajeros enfrentaron en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York largas filas y demoras excepcionales en los controles de seguridad, como resultado de una reducción significativa en el personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) durante los días previos y posteriores al veinte de marzo de 2026. La situación afectó a viajeros nacionales e internacionales y generó complicaciones logísticas para las aerolíneas, según informó el canal local Fox 5 New York.

De acuerdo con información de la TSA, respaldada por cifras oficiales e informes de la autoridad aeroportuaria, las esperas superaron las dos horas en las terminales más transitadas de LaGuardia, un aeropuerto clave en la red de transporte de la ciudad. Esta problemática se atribuye a la escasez de personal causada por el cierre parcial del gobierno federal, que mantiene sin financiamiento al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desde principios de marzo, según detalló la cadena CBS News.

El conflicto político en Washington y la falta de acuerdo legislativo sobre el presupuesto federal han impactado en la actividad de los principales aeropuertos de Estados Unidos, con especial gravedad en los de Nueva York. El incremento estacional de pasajeros por la temporada de vacaciones de primavera (spring break) contribuyó al aumento de la congestión, según datos publicados por la TSA y recogidos por la cadena de noticias CNN.

¿Por qué se registran largas filas en los controles de seguridad de LaGuardia?

LaGuardia registró durante la última semana una alta congestión en los puntos de control de seguridad, donde los pasajeros debieron esperar entre dos y tres horas para acceder a las zonas de embarque, según informó el canal local Fox 5 New York. El mayor impacto se observó en la Terminal B, que concentra la mayor cantidad de vuelos nacionales y recibe un flujo constante de viajeros durante todo el día.

La TSA explicó que la escasez de personal responde al cierre parcial del gobierno federal, que ha llevado a que miles de empleados trabajen sin recibir salario o se ausenten por la imposibilidad de sostener gastos básicos. Más de 300 agentes federales renunciaron a sus puestos desde el inicio de la crisis presupuestaria, de acuerdo con un informe citado por la cadena CBS News.

El organismo advirtió sobre el riesgo de que la reducción de carriles operativos y la sobrecarga en los puestos de control persistan si no se restablece el financiamiento federal. Un portavoz de la TSA indicó al canal local Fox 5 New York: “Estamos trabajando para garantizar la seguridad sin comprometer la experiencia del pasajero, pero la situación es compleja”.

El aeropuerto LaGuardia de Nueva York enfrenta largas filas y demoras de hasta tres horas en los controles de seguridad por la escasez de personal de la TSA. (Captura de pantalla/@emmarincon)

¿Qué impacto tiene el cierre parcial del gobierno federal en los aeropuertos de Nueva York?

El cierre parcial del gobierno afecta de manera directa a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismos que dependen de la asignación presupuestaria anual aprobada por el Congreso de Estados Unidos. Este año, el desacuerdo entre ambas cámaras legislativas sobre temas de inmigración y seguridad fronteriza impidió la aprobación del presupuesto federal, según analizó la cadena CBS News.

La ausencia de fondos detuvo el pago de salarios a miles de empleados federales, lo que resultó en ausencias masivas, cierre de carriles de seguridad y demoras en los filtros aeroportuarios. El efecto se intensificó en LaGuardia, que opera con un flujo diario promedio de más de 70.000 pasajeros y tiene un margen limitado para la reubicación de personal.

Las cifras oficiales indican que en JFK y Newark la situación es similar, con ausencias que alcanzan hasta el 21% del personal asignado a tareas de seguridad. La TSA recomendó a los pasajeros presentarse en el aeropuerto con al menos tres horas de anticipación.

¿Cómo afecta esta situación a los viajeros y a las aerolíneas?

Los pasajeros que utilizaron LaGuardia en los últimos días informaron esperas superiores a las habituales, tanto al ingresar a la terminal como en los controles de seguridad. Una pasajera consultada por la cadena de noticias CNN afirmó: “Esperábamos una experiencia diferente, pero la fila se parece mucho a la que vivimos en Atlanta”. Otros usuarios señalaron que debieron modificar sus planes de alimentación o perder conexiones debido a la extensión de las demoras.

Las aerolíneas que operan en LaGuardia solicitaron a los viajeros que anticipen su llegada y verifiquen el estado de sus vuelos y los tiempos de espera en los puntos de control mediante aplicaciones oficiales como MyTSA. Un comunicado institucional de la TSA puntualizó: “La colaboración entre los pasajeros y las autoridades es fundamental para minimizar el impacto de la crisis”.

En la Terminal A de menor tamaño y tráfico, el flujo de pasajeros fue más ágil y las demoras permanecieron en niveles manejables. Esta diferencia entre terminales evidencia cómo la estructura y la asignación de recursos inciden en la experiencia del usuario.

La reducción significativa de agentes de la TSA se atribuye al cierre parcial del gobierno federal y a la falta de financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). (Captura de pantalla/@emmarincon)

¿Qué medidas están tomando las autoridades para mitigar el impacto?

Las autoridades aeroportuarias y la TSA implementaron acciones para reducir el impacto de la crisis, como el uso de sistemas automatizados de control y la reasignación temporal de agentes entre terminales. Los programas de prechequeo como TSA PreCheck y CLEAR operan con capacidad reducida y no aseguran una atención rápida en los horarios de mayor tráfico, según confirmó el canal local Fox 5 New York.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solicitó al Congreso una resolución urgente para reactivar el presupuesto y restablecer la normalidad en los aeropuertos. Los comunicados institucionales insisten en la necesidad de que los pasajeros consulten con frecuencia las aplicaciones oficiales y mantengan flexibilidad en sus horarios de viaje.

Las autoridades también coordinaron con las aerolíneas campañas de información destinadas a los viajeros, con el objetivo de evitar la saturación de los puntos de control y agilizar el flujo en las terminales, de acuerdo con documentación interna revisada por la cadena CBS News.

¿Cuál es la magnitud de la crisis en cifras y comparaciones?

La crisis en LaGuardia se refleja en indicadores concretos. Según datos oficiales difundidos por el canal local Fox 5 New York, “el tiempo promedio de espera en los controles de seguridad aumentó de 20 minutos a más de dos horas” en los días de mayor congestión. En JFK, el ausentismo alcanzó el 21 % y “más de 300 agentes de la TSA abandonaron sus puestos” desde el inicio del cierre presupuestario, conforme a información de la cadena CBS News.

La cantidad de pasajeros afectados en la última semana superó los más de 350.000 pasajeros, considerando los tres principales aeropuertos de Nueva York. Según informes, “la diferencia entre terminales en LaGuardia es notoria”: mientras la Terminal B registró filas que se extendieron desde los accesos principales hasta los corredores internos, la Terminal A mantuvo esperas de menos de treinta minutos.

Las cifras oficiales de la TSA y los testimonios recogidos por la cadena de noticias CNN muestran una tendencia al alza en las demoras, especialmente durante el periodo de vacaciones de primavera. La agencia subrayó en un comunicado: “El ausentismo se ha duplicado respecto a niveles previos al cierre parcial del gobierno”.

Más de 300 empleados federales de la TSA renunciaron en Nueva York desde que comenzó la crisis presupuestaria, agravando las demoras en aeropuertos clave como LaGuardia, JFK y Newark. (Captura de pantalla/@emmarincon)

¿Qué se puede esperar para los próximos días en LaGuardia y otros aeropuertos?

El panorama para los viajeros que utilicen LaGuardia y otros aeropuertos de Nueva York depende de la resolución del conflicto legislativo en Washington. La TSA anticipó que, mientras continúe la parálisis administrativa, pueden registrarse nuevas demoras y posibles cierres parciales de carriles en los controles de seguridad.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mantiene conversaciones con líderes del Congreso para lograr un acuerdo presupuestario que permita reanudar el financiamiento y normalizar la actividad aeroportuaria, según información de la cadena CBS News. Las aerolíneas y las autoridades recomiendan a los pasajeros mantener la flexibilidad en sus planes de viaje y consultar con frecuencia las plataformas oficiales para recibir información actualizada sobre los tiempos de espera y el estado de los vuelos.