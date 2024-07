Las “gatas sin hijos”, Jennifer Aniston y los Swifties se enfrentan a J.D. Vance

Los comentarios de J.D. Vance resurgen en redes sociales causando indignación entre mujeres sin hijos. (AP/Julia Nikhinson)

Hace tres años, mucho antes de que J.D. Vance fuera seleccionado como compañero de fórmula de Donald Trump, sugirió en una entrevista televisiva que algunas demócratas, incluida la vicepresidenta Harris, son “un montón de señoras gato sin hijos que son miserables”.

Esos comentarios de 2021 están resurgiendo en las redes sociales ahora que Harris es la probable candidata demócrata, desatando una nueva oleada de ira de las mujeres que dicen que es ofensivo para quienes luchan con problemas de fertilidad - e inexacto que las personas sin hijos “realmente no tienen un interés directo” en el futuro del país.

Al mismo tiempo, muchos en las redes sociales están adoptando y haciendo suya la etiqueta de “mujer gato sin hijos” como un punto de orgullo, con muchos incluso señalando a la multimillonaria Taylor Swift como un ejemplo de gran éxito - vista incluso en su portada Time 2023 “Persona del Año” con su esponjoso muñeco de trapo alrededor de su cuello.

“Hay un movimiento”, declaró Nikki Barnes, antigua miembro del Comité Nacional Demócrata por Florida, acompañada de una imagen de “Gatas sin hijos para Harris 2024″ que acumuló rápidamente casi 2 millones de visitas. En TikTok, la gente se está haciendo con pegatinas de “Cat ladies for Harris 2024″.

Kamala Harris es atacada por JD Vance en comentarios de 2021 que han resurgido recientemente. (EFE/Leslie Plaza Johnson)

La vociferante respuesta a los comentarios de Vance -que han sido ampliamente compartidos y acumulado casi 28 millones de visitas en un post X compartido el lunes 22 de julio- sólo subraya cómo los derechos reproductivos femeninos, incluido el acceso al aborto, el control de la natalidad y la fertilización in vitro, serán uno de los principales impulsores de la carrera de 2024.

Los ataques raciales y de género, como los que sufrió como candidata a las primarias de 2020, están a punto de acelerarse ahora que es la probable nominada.

Para que conste, Harris, de 59 años, se convirtió en madrastra de dos hijos cuando se casó con Douglas Emhoff en 2014 y se ha involucrado profundamente en las vidas de sus hijastros Ella y Cole. Y el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, a quien Vance también nombró en sus comentarios describiendo cómo “todo el futuro de los demócratas está controlado por personas sin hijos”, se convirtió en padre de gemelos adoptados.

El portavoz de Harris, Ammar Moussa, dijo que “a diferencia de Donald Trump y J.D. Vance, la vicepresidenta Harris entiende que cada estadounidense tiene un interés en el futuro de este país”.

Jennifer Aniston criticó los comentarios de JD Vance en redes sociales. (EFE/EPA/Allison Dinner)

Los hijos biológicos no siempre son una opción, recuerdan las mujeres a Vance

La campaña de Vance apunta a otro discurso de julio de 2021 en el que se dirigía a la “izquierda sin hijos”, pero añadía una advertencia: que “hay personas, por supuesto, que por razones biológicas, médicas, no pueden tener hijos. El objetivo de estos comentarios no son ellos”. Sin embargo, muchas mujeres le recuerdan a Vance que hay muchas razones por las que no pueden tener hijos.

“Realmente no puedo creer que esto venga de un potencial vicepresidente de Estados Unidos”, escribió el miércoles 24 de abril la actriz Jennifer Aniston, fulminando a Vance en una historia de Instagram. “Señor Vance, rezo para que su hija tenga la suerte de tener hijos propios algún día”, escribió la estrella de “Friends”.

“Espero que no tenga que recurrir a la fecundación in vitro como segunda opción. Porque tú también estás intentando quitársela”.

(Aunque Trump ha declarado su apoyo a la fecundación in vitro, los republicanos del Senado bloquearon el mes pasado la consideración de un proyecto de ley para proteger el acceso a la FIV - y el tema estalló en febrero cuando el Tribunal Supremo de Alabama dictaminó que los embriones congelados son personas y que una persona podría ser responsable de destruirlos).

El candidato vicepresidencial republicano JD Vance en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee el 16 de julio del 2024. (Foto AP /Paul Sancya)

Los problemas de salud reproductiva, especialmente afecciones como el síndrome de ovario poliquístico (SOP) y la endometriosis, pueden afectar a la capacidad de la mujer para concebir y gestar. La fertilidad femenina disminuye con la edad y la falta de servicios sanitarios adecuados o de servicios de apoyo a la infancia también pueden ser factores que influyan en la decisión de tener un hijo.

Aniston se ha sincerado anteriormente sobre los retos de intentar quedarse embarazada - y ha escrito anteriormente sobre cómo “no necesitamos estar casadas o ser madres para estar completas.”

La presentadora de “The View”, Whoopi Goldberg, también opinó el miércoles en el programa: “Señor, hay gente que ha elegido no tener hijos por la razón que sea”, dijo. “Hay gente que quiere tener hijos y no puede. ¿Cómo se atreve? Usted nunca ha tenido un hijo; su mujer tuvo un hijo... usted no sabe nada de esto”.

Meghan McCain, presentadora de un programa de entrevistas e hija del fallecido senador republicano por Arizona John McCain, publicó en X que “he estado intentando advertir a todos los hombres conservadores que conozco: estos comentarios de J.D. están activando a las mujeres de todos los bandos, incluidos mis amigos más conservadores que apoyan a Trump”. Los comentarios “han causado verdadero dolor y son innatamente anticristianos. Esto no es lo que somos”, afirmó.

Whoopi Goldberg defiende a mujeres sin hijos ante comentarios de JD Vance. (EFE/Paul Buck)

Buttigieg, en una entrevista en CNN, dijo que los comentarios de Vance se produjeron después de su difícil viaje hacia la adopción. “Él no podía saberlo, pero quizá por eso no deberías hablar de los hijos de otras personas”, dijo Buttigieg.

Las “mujeres gato sin hijos” adoptan la etiqueta en las redes sociales

Vance, en sus comentarios de 2021, llamó a las “mujeres gato sin hijos que se sienten desgraciadas con sus propias vidas y las decisiones que han tomado y por eso quieren hacer que el resto del país también se sienta desgraciado”. Las mujeres en Internet arremetieron contra la suposición de que quienes no tienen hijos son infelices.

“No tenía ni idea de que era desgraciada”, escribió en X la actriz Liz Vassey, conocida por su papel en “CSI”. “Gracias a Dios que había un hombre cerca para decírmelo”.

Los comentarios de Vance se produjeron cuando más estadounidenses están optando por no tener hijos.

Una encuesta de Pew Research realizada en 2021 reveló que el número de adultos estadounidenses de entre 18 y 49 años sin hijos que dijeron que era poco probable que tuvieran hijos alguna vez aumentó 7 puntos porcentuales en los tres años anteriores, hasta el 44%. Alrededor del 56% dijo que no quería tener hijos, el 19% declaró una razón médica para no tener hijos, y razones financieras impidieron que otro 17% se convirtiera en padre.

"Es atrevido, para alguien que busca votos, centrarse en las ‘mujeres gato sin hijos’ cuando la líder de las Mujeres Gato sin Hijos es TAYLOR SWIFT", publicó la escritora Caitlin Moran. (Archivo)

Como dicen algunos en las redes sociales: Las mujeres gato sin hijos también votan, y algunas incluso son iconos culturales. “Es atrevido, para alguien que busca votos, centrarse en las ‘mujeres gato sin hijos’ cuando la líder de las Mujeres Gato sin Hijos es TAYLOR SWIFT”, publicó la escritora Caitlin Moran. Swift, de 34 años, tiene tres gatos y los ha descrito como algunas de sus mayores influencias.

Las Swifties entraron en tropel en el chat. Un TikToker añadió la portada de Time de Swift a la banda sonora de “Who’s Afraid of Little Old Me?”.

Otro publicó un vídeo de Swift montada en una representación gigante de su gata Olivia vestida de unicornio, con el texto: “Gatas sin hijos cabalgando a las urnas en noviembre para votar a Harris”. La jurista y corresponsal de Lawfare Anna Bower señaló en X: “el infierno no tiene tanta furia como cierta gatera sin hijos que aún no ha apoyado a ningún candidato presidencial”.

