La guerra en Irán interrumpe las negociaciones sobre Ucrania: Moscú confirma una pausa y Zelensky presiona por reanudarlas

Bomberos extinguen un incendio en un vecindario residencial tras un ataque de misiles y drones rusos en Brovary, cerca de Kiev, Ucrania, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Efrem Lukatsky)

El Kremlin confirmó el jueves una “pausa situacional” en las negociaciones de paz entre Moscú, Kiev y Washington para poner fin a la guerra en Ucrania. La interrupción del proceso se produjo tras el estallido del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Horas después, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, anunció que su equipo negociador ya viajaba hacia territorio estadounidense para retomar las conversaciones el sábado, aunque Rusia rechazó enviar una delegación a suelo americano, dejando sin resolver el formato y la sede de la próxima ronda trilateral.

“Esta es una pausa situacional, por razones obvias”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ante la prensa. Peskov añadió que en cuanto Washington pudiera prestar mayor atención a los asuntos ucranianos, Moscú esperaba que la pausa concluyera y que una nueva ronda de negociaciones tuviera lugar. La declaración del Kremlin se produjo después de que el diario ruso Izvestia publicara en portada que el conflicto en Medio Oriente podría empujar a Kiev hacia posiciones de mayor compromiso en la mesa de negociación.

Desde Kiev, Zelensky reconoció la existencia de la pausa pero reclamó ponerle fin de inmediato. “Ha habido una pausa en las negociaciones. Es hora de terminar con eso, y haremos todo lo posible para que las conversaciones puedan ser verdaderamente significativas”, afirmó el mandatario ucraniano en su alocución nocturna.

El presidente agregó que Washington había enviado señales de estar listo para continuar el proceso y que el equipo político de su delegación negociadora ya estaba en camino a Estados Unidos para una reunión prevista para el sábado. Sin embargo, días después Zelensky admitió que Rusia se había negado a enviar representantes a territorio estadounidense y que Kiev aguardaba una respuesta de Washington sobre si cambiaba el país sede o si Moscú confirmaba su participación.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pronuncia un discurso durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en París, el 13 de marzo de 2026 LUDOVIC MARIN/Pool vía REUTERS

Las negociaciones tripartitas entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia arrancaron este año en Abu Dabi y continuaron en Ginebra el 17 y 18 de febrero, sin que ninguna de las rondas produjera acuerdos sobre los puntos centrales del conflicto: el alto el fuego, el estatus territorial, las garantías de seguridad para Ucrania y el control de la central nuclear de Zaporiyia.

Una tercera ronda prevista para Abu Dhabi el 5 de marzo fue suspendida tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán a finales de febrero, sin que se fijara nueva fecha ni sede.

Rusia y Ucrania mantienen posiciones muy alejadas sobre la cuestión territorial: Putin exige que Kiev abandone su aspiración de integrarse en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y que se retire de cuatro regiones que Moscú reclama como propias —Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón—, a pesar de no controlar la totalidad de ninguna de ellas.

06/07/2025 Un militar ruso en Ucrania POLITICA EUROPA EUROPA EUROPA UCRANIA RUSIA RUSIA Y ANTIGUAS REPÚBLICAS MINSITERIO DE DEFENSA DE RUSIA

Ucrania rechaza ceder territorio que Rusia no ha logrado conquistar militarmente. Mientras tanto, los ataques continuaron: en la semana previa al anuncio de la pausa, Rusia lanzó 1.770 drones de ataque, más de 1.530 bombas aéreas guiadas y 86 misiles sobre territorio ucraniano, según datos difundidos por el propio Zelenski.

La guerra en Irán suma una presión adicional sobre Kiev. Once países solicitaron asistencia ucraniana para neutralizar drones tipo Shahed en el marco del conflicto en Medio Oriente, lo que amenaza con drenar los arsenales de defensa aérea que Ucrania necesita para interceptar los misiles rusos.

El senador republicano Mitch McConnell advirtió en el Senado que los indicios de cooperación entre Moscú y Teherán revelan hasta qué punto los conflictos globales están interconectados. Para Kiev, cada semana que la atención de Washington permanezca anclada en Oriente Medio es una semana más de guerra sin perspectiva real de acuerdo.