El gobierno de Honduras refuerza la seguridad sanitaria con apoyo internacional

Honduras fortalece su seguridad sanitaria con apoyo del Fondo para las Pandemias y la OPS para prevenir futuras crisis de salud./(Secretaría de Salud de Honduras)

Honduras impulsa un fortalecimiento de su seguridad sanitaria con el respaldo del Fondo para las Pandemias y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), avanzando en la protección de la población ante posibles crisis de salud.

Según informó el organismo internacional, el país organizó el Taller Institucional para la Priorización de Acciones del Plan Nacional de Seguridad Sanitaria 2026–2030, donde se definieron acciones prioritarias para prevenir, detectar y responder a brotes y emergencias.

La actividad, realizada en Tegucigalpa el 17 de marzo, reunió a equipos estratégicos de la Secretaría de Salud junto con expertos de la OPS. El objetivo central fue acordar cuáles acciones deben implementarse en primera instancia, determinar la asignación de recursos y establecer qué capacidades requieren fortalecimiento inmediato.

Este proceso utilizó evaluaciones recientes sobre preparación sanitaria, lo que permitió transformar información técnica en decisiones prácticas para el país.

Durante la apertura del taller, Ana Emilia Solís, representante de la OPS/OMS en Honduras, subrayó que el Plan Nacional de Seguridad Sanitaria convierte la evidencia en acciones concretas y permite la coordinación de las instituciones estatales ante posibles crisis. “El plan facilita una respuesta articulada entre los sectores y contribuye a la protección de la población”, expresó Solís, según documentó la OPS.

Por parte de la Secretaría de Salud, Ángela Salgado, enlace oficial del Fondo para las Pandemias, destacó la capacidad del país para organizarse y optimizar recursos. “El proceso fortalece la confianza de la comunidad internacional en Honduras y es clave para una implementación sostenible del plan”, afirmó Salgado ante los asistentes, de acuerdo con lo publicado por la OPS.

Expertos y autoridades sanitarias definieron acciones estratégicas para optimizar la detección y respuesta ante brotes y emergencias en Honduras./(Secretaría de Salud de Honduras)

El taller incluyó mesas de trabajo en las que funcionarias y funcionarios identificaron acciones prioritarias de corto y mediano plazo, analizaron brechas existentes y revisaron las necesidades de financiamiento.

La discusión permitió sentar las bases de un plan operativo, orientado a avanzar en forma ordenada y estratégica frente a los desafíos sanitarios.

Homer Mejía, representante de la Secretaría de Salud, reiteró el compromiso institucional de Honduras para liderar la seguridad sanitaria y coordinar a los diferentes sectores. El enfoque en la colaboración interinstitucional busca garantizar que la preparación ante emergencias se sostenga a largo plazo.

Las acciones priorizadas durante el encuentro contemplan desde el fortalecimiento de sistemas de vigilancia epidemiológica hasta la optimización de recursos para la respuesta ante brotes. Además, se enfatizó la importancia de la planificación anticipada y la construcción de capacidades como elementos esenciales en la protección de la salud pública.

El respaldo del Fondo para las Pandemias permitirá a Honduras avanzar en la implementación del Plan Nacional de Seguridad Sanitaria 2026–2030, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta y prevención ante futuras amenazas. Según la Organización Panamericana de la Salud, este acompañamiento internacional refuerza la posición del país en la región y contribuye a la seguridad colectiva.

“La protección de la salud se planifica y se construye con anticipación”, remarcó la OPS en su reporte oficial, señalando la relevancia de estos esfuerzos para la región centroamericana.

La OPS destacó que la coordinación interinstitucional en Honduras permite convertir evidencia en acciones concretas para proteger a la población./(Secretaría de Salud de Honduras)

Honduras impulsa la escucha social en salud

La Secretaría de Salud de Honduras validó recientemente una herramienta operativa para la escucha social en salud, diseñada para detectar rumores, inquietudes y desinformación que podrían afectar tanto la respuesta sanitaria como la confianza de la población durante situaciones de emergencia. Esta acción responde a una de las recomendaciones formuladas durante la Evaluación Externa Voluntaria del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) 2025, en el componente de comunicación de riesgos y participación comunitaria, según informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El instrumento, que será implementado inicialmente en diez regiones sanitarias del país, tiene el respaldo técnico de la OPS/OMS, UNICEF y la organización Epic Palladium.

Las autoridades sanitarias esperan extender el uso de esta herramienta a escala nacional con el objetivo de fortalecer una respuesta más oportuna y basada en la confianza entre los servicios de salud y la comunidad. De acuerdo con la OPS, se busca así cerrar brechas identificadas en la preparación del país frente a brotes y emergencias de salud pública.

La validación de esta herramienta forma parte de una estrategia más amplia que prioriza la participación activa de las comunidades y la identificación temprana de información falsa. Según lo expuesto por la OPS, la iniciativa representa un avance relevante hacia una gestión sanitaria más eficiente y confiable en Honduras.