La nueva cara del Coliseo: vestigios recuperados y mármol travertino transforman al monumento más emblemático de Roma

La renovación inaugurada incluye la recuperación de antiguos espacios y la utilización de materiales originales, permitiendo nuevas áreas de descanso y recreación para los millones de visitantes que recibe anualmente el principal monumento de Italia. (Freepik)

El Coliseo de Roma estrena una imagen renovada tras la inauguración de un nuevo espacio al aire libre, donde se han recreado las huellas de columnas desaparecidas utilizando mármol travertino proveniente de las mismas canteras que abastecieron a la antigua Roma. El proyecto, presentado el martes 17 de marzo, permite a los visitantes sentarse en losas de piedra colocadas en el lugar exacto donde se alzaban los pilares originales hace 2.000 años. La intervención, que se ubica en una plaza semicircular fuera de la arena, busca devolver al público la percepción de las proporciones y la estructura original del anfiteatro.

Miles de personas visitan el Coliseo cada día, consolidando su posición como el destino turístico más popular del país. Solo en 2025, el monumento recibió 9 millones de visitantes, una cifra que representa un récord histórico según datos oficiales. La restauración responde a la necesidad de preservar su valor histórico y ofrecer una experiencia más cercana a la arquitectura original, integrando elementos antiguos y contemporáneos.

Recuperación de la memoria arquitectónica

Según la agencia de noticias internacional The Associated Press, el proyecto de restauración se centró en la plaza semicircular donde los espectadores aguardaban bajo arcadas formadas por columnas de hasta 50 metros (164 pies) de altura. A lo largo de los siglos, estos elementos se perdieron debido a terremotos y la inestabilidad del terreno. Ahora, los turistas pueden recorrer el área y observar las reproducciones de números romanos que señalaban las secciones de los asientos, ubicadas en los mismos lugares donde se encontraban las antiguas columnas.

El proyecto, encabezado por expertos y arquitectos, proporciona una visión más fiel de la arquitectura romana, incorpora elementos descubiertos en las excavaciones y busca garantizar la conservación del sitio a largo plazo. (Foto AP/Andrew Medichini)

Además, el arquitecto italiano Stefano Boeri, responsable del diseño de la nueva plaza, explicó que la intención principal consistió en restaurar la percepción de las arcadas y bóvedas originales. “Nuestra idea era devolver al público la percepción de la proporción de las arcadas y de las bóvedas de los arcos que daban acceso al centro del Coliseo”, afirmó Boeri, citado por el medio estadounidense. La intervención utiliza bloques de mármol travertino tallados en las canteras de Tívoli, el mismo material empleado por los antiguos romanos.

Por otra parte, Fabrizio Mariotti, director de la empresa de cantería Mariotti Carlo, destacó la relevancia del proyecto para quienes trabajan desde hace generaciones con el travertino. “Para una familia como la nuestra, que lleva cuatro generaciones trabajando con travertino, trabajar en el Coliseo, que es el símbolo no solo de Roma, sino también de este material, es relevante para nosotros”, declaró Mariotti, según la agencia internacional.

En el proceso de restauración, los especialistas excavaron un metro (3,3 pies) hasta alcanzar las losas originales de travertino que cubrían la entrada. Durante las tareas se hallaron monedas, estatuas, huesos de animales y un anillo de oro, vestigios que aportan información sobre la vida cotidiana en la antigua Roma.

Hallazgos arqueológicos y valor histórico

Durante la excavación, los restauradores identificaron el pasadizo subterráneo utilizado por el emperador Cómodo, quien accedía al Coliseo evitando a la multitud, un túnel secreto que abrió sus puertas al público el año pasado y que permite a los visitantes conocer una parte hasta ahora desconocida del monumento.

La intervención, ubicada en la plaza semicircular exterior, combina tradición y modernidad con el uso de materiales de la época romana, mejorando el recorrido y la percepción del anfiteatro para residentes y turistas. (Foto AP/Andrew Medichini)

Según los responsables del proyecto, las nuevas losas de mármol travertino provienen de las mismas canteras de la antigüedad, que hoy abastecen a templos, museos y edificios gubernamentales en toda Italia. Este detalle garantiza la autenticidad de la restauración y refuerza el vínculo entre el pasado y el presente.

La restauración del perímetro del Coliseo se financió con fondos provenientes de la reciente ampliación de la red de metro de Roma, que incluyó la inauguración de dos nuevas estaciones, una de ellas ubicada bajo el propio anfiteatro. La integración de recursos públicos y privados permitió concretar este proyecto de gran escala para la ciudad.

Transformación del entorno urbano

El entorno del Coliseo se transformó con la creación de un espacio abierto que facilita el tránsito de visitantes y la realización de actividades culturales. Las nuevas losas de mármol ofrecen áreas de descanso y contemplación, manteniendo la escala monumental del conjunto arquitectónico.

Según el informe de la agencia internacional, la zona exterior del Coliseo permaneció durante siglos cubierta de escombros y maleza, producto del colapso de estructuras y el paso del tiempo. La intervención permitió limpiar y reacondicionar el espacio, devolviendo al público una visión más fiel de las dimensiones originales del monumento.

El uso de mármol travertino garantiza la durabilidad de la restauración. Estas losas aseguran la resistencia tanto a factores climáticos como al desgaste provocado por el alto flujo de visitantes. Las autoridades esperan que la intervención impulse la conservación de otros sitios históricos en la capital italiana.

Experiencia turística y proyección cultural

El nuevo espacio atrae tanto a turistas como a residentes, quienes pueden recorrer el lugar, sentarse en las losas y apreciar las huellas de las columnas desaparecidas. La restauración ofrece una experiencia educativa, acercando la historia del Imperio Romano a las generaciones actuales.

El uso de fondos públicos y privados, junto con la participación de expertos, permitió recuperar espacios y reforzar la identidad cultural del conjunto, posicionando este modelo de restauración como referencia internacional. (Foto AP/Andrew Medichini)

La inauguración del espacio renovado refuerza la posición del Coliseo como símbolo de la identidad cultural de Roma y de Italia. Organizaciones locales y autoridades patrimoniales consideran que el proyecto será un modelo para futuras intervenciones en monumentos históricos de Europa.

La ciudad de Roma continúa apostando por la recuperación y puesta en valor de su patrimonio, combinando restauración y tradición en cada iniciativa. El Coliseo, con su nueva imagen, se mantiene como uno de los principales referentes turísticos y culturales del mundo.