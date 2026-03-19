La fuerte acusación de un histórico jugador de Racing sobre el presente de Claudio Úbeda en Boca Juniors: “Sufre hasta bullying”

Claudio Úbeda es el entrenador de Boca Juniors (Crédito: Fotobaires)

La figura de Claudio Úbeda al frente de Boca Juniors atraviesa un momento de alta presión institucional y exposición pública, acentuado por el retorno del club argentino a la Copa Libertadores tras dos años de ausencia y los constantes cuestionamientos de los hinchas en La Bombonera.

En este contexto, el excompañero de Úbeda en Racing y exmánager de Racing y Newell’s, Rubén Mago Capria, brindó una defensa contundente hacia el entrenador, quien se encuentra en el centro de una creciente hostilidad y críticas persistentes. Capria advirtió que Úbeda “vive algo especial” y que “sufre hasta bullying” a raíz del trato recibido, un hecho que refleja una “sensación de intolerancia con su figura que es llamativa”, según declaró al programa Cómo Te Va de DSports Radio.

Ante la proximidad de la serie de partidos decisivos en el calendario, que incluyen el enfrentamiento ante Instituto, el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores y el Superclásico frente a River en el Monumental, el clima de exigencia se intensifica sobre la gestión de Úbeda. Según el análisis de Capria, la hostilidad del público se manifiesta especialmente en La Bombonera, donde el técnico experimenta incomodidad y nerviosismo ante la impaciencia y los reclamos.

Este ambiente adverso tiene antecedentes en la memoria de la hinchada. El reemplazo de Exequiel Zeballos, considerado el jugador que más peligro generaba en el área rival, por Alan Velasco en la semifinal del Torneo Clausura contra Racing desató una oleada de críticas y fue visto como el detonante de la frustración de los hinchas, quienes asociaron esa decisión directamente con la eliminación del equipo. “¿Entendemos que Boca ha mejorado? ¿Boca mejoró el funcionamiento colectivo o no? ¿Un cambio puede ser tan gravitante para sacudir a un tipo como Claudio?”, se preguntó Capria, señalando la magnitud emocional que adquieren los errores tácticos en el club azul y oro.

Rubén Capria fue manager de Racing, además de un futbolista muy destacado en la década del 90

El presente de Boca, tal como sostiene Capria, evidencia una mejoría en el funcionamiento colectivo bajo la conducción de Úbeda. No obstante, el exjugador advierte que el crédito del entrenador es endeble y depende de los resultados inmediatos: “Es muy fácil tirarle y pegarle a él porque tiene todo para perder. Si gana es por la estela de Russo, pero si pierde y hace un cambio el error es de él. O sea, es como muy injusto lo que pasa a su alrededor”, remarcó el Mago.

La hostilidad contra Claudio Úbeda se manifiesta en una presión psicológica que trasciende la crítica deportiva y crea un clima de duda permanente sobre su capacidad. Capria remarcó: “Boca tiene un buen equipo, ha tenido pasajes de muy buen juego”. No obstante, el excompañero y amigo del entrenador reconoce la impaciencia generalizada de la tribuna, que no olvida las eliminaciones previas ni la reciente ausencia internacional del club.

La injusticia percibida en la evaluación del trabajo de Úbeda también tiene relación, según el exmánager de Racing, con las circunstancias que derivaron en su nombramiento, admitiendo que “está claro que no es el entrenador de Boca por peso propio, pero se dieron las circunstancias para que agarre y hoy está él”.

La presión que enfrenta Úbeda se multiplica cuando Boca juega de local. Cada partido disputado en La Bombonera se percibe para el técnico como un nuevo desafío emocional, que implica nerviosismo adicional y temor al cuestionamiento. Ante este escenario, la necesidad de obtener resultados positivos es vista como la única vía para el alivio.

La presión acumulada genera una atmósfera donde el margen de error del entrenador se reduce al mínimo y su permanencia en el cargo depende de una sucesión de victorias que permitan recuperar una regularidad como la vivida al cierre del Torneo Clausura, con una racha de 7 victorias consecutivas.