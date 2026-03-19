Ángel de Brito habló sobre la continuidad de Andrea del Boca en Gran Hermano: “Telefe ya tiene a una nueva figura”

La situación médica de Andrea del Boca generó preocupación tras su traslado en ambulancia desde la casa de Gran Hermano Generación Dorada al Sanatorio Las Lomas de San Isidro. La actriz, de 60 años, presentó episodios de malestares intestinales y problemas de presión arterial, lo que motivó la intervención de al menos tres médicos en los días previos y la posterior decisión de la producción de apartarla temporalmente de la competencia para realizar estudios fuera del programa.

En medio de la incertidumbre, Ángel de Brito afirmó desde su cuenta de Instagram: “Telefe ya tiene una nueva figura para entrar a Gran Hermano”, y aseguró que la protagonista de éxitos como Perla Negra y Celeste se retiraría del reality, en línea con las versiones sobre su salud y tras el comunicado oficial emitido por el canal. La declaración del periodista incrementó las expectativas sobre la inminente incorporación de un reemplazo en el programa y puso el foco en la definición de la continuidad de la actriz.

Unas horas antes, el comunicado oficial de Gran Hermano dio detalles sobre la situación en la que se encuentra la actriz: “Andrea del Boca fue sometida a un control con tensiómetro que arrojó resultados no favorables. De acuerdo al protocolo de Gran Hermano, debió salir de la casa para ser evaluada en una clínica, tal como ocurrió previamente con Divina Gloria. En las próximas horas se definirá su situación dentro del juego”.

Ángel de Brito contó que Telefe ya habría elegido el reemplazo para Andrea del Boca (Instagram)

En DDM (América TV), detallaron que los controles médicos practicados a Andrea del Boca arrojaron parámetros desfavorables, incluyendo resultados anómalos en la medición de la presión arterial. Ella misma informó a sus compañeras que los estudios no habían sido positivos, y la transmisión fue interrumpida por la producción cuando intentaba explicar su estado: “No me dieron bien ciertos parámetros”, alcanzó a decir en voz baja. Al recibir la notificación médica en el confesionario, la actriz atravesó un cuadro de nerviosismo y fue asistida por psicólogos y una junta médica integrada por profesionales del sanatorio, médicos personales y representantes del staff del reality.

Durante su estadía, Andrea del Boca había manifestado en varias oportunidades molestias físicas y la necesidad de controlar su salud, llegando a tomarse la presión en vivo durante una transmisión de streaming. Aunque había dicho: “No me pienso ir”, la decisión final sobre su reincorporación quedó en manos del equipo médico y la producción, mientras la expectativa se mantiene sobre el futuro de la actriz y la llegada de una nueva figura al programa.

La reconocida actriz Andrea del Boca, visiblemente afectada, llora desconsoladamente durante su participación en el confesionario del reality show Gran Hermano.

La convivencia de Andrea del Boca con algunos de sus compañeros no viene siendo la mejor. La tensión entre Yanina Zilli y la heroína de Zíngara y Antonella viene in crescendo. Durante una discusión en la que la exvedette lanzó acusaciones directas hacia la actriz, desestimando su presencia en el medio y cuestionando su actitud en el reality. Zilli afirmó no recordar a Del Boca en el cine y la acusó de reaccionar y gritar constantemente, lo que, según ella, obligaba a los demás a excusarla después de cada conflicto. Del Boca respondió defendiendo a una compañera y negó haber inventado situaciones, exigiendo que se respetara su turno para hablar.

La confrontación derivó de un incidente menor entre otros concursantes, pero rápidamente se transformó en un cruce personal cargado de frases hirientes y reproches. Días antes, Del Boca había comentado que conoció a Luis Miguel “hace muchísimos años en Mónaco” y, al sonar la canción “Sueña” en la casa, dejó enigmático el tipo de vínculo que los unió al decir: “Lo que pasó en Mónaco queda en Mónaco”. Sus palabras fueron interpretadas como una alusión a un posible romance con el cantante mexicano.

Ante estas declaraciones, la exfigura de Rompeportones y Petardos decidió revelar ante sus compañeros que había mantenido una relación sentimental oculta con el “Sol de México” durante dos años. “Voy a decir la verdad: yo estuve dos años con Luis Miguel, por eso iba a México y por eso tenía la visa para trabajar en Televisa”, aseguró Yanina Zilli. No solo minimizó la experiencia romántica de Del Boca con el artista, sino que, en tono despectivo, afirmó: “La otra se hace la canchera porque Luis Miguel se la habrá puesto una vez sola y se hace la canchera. El pibe ni debe saber que se la puso, yo tuve una relación”.