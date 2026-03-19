El rol de Peter Lanzani en el nuevo proyecto de CA7RIEL y Paco Amoroso: “Fue importante estos meses”

Descripción de video: Los artistas revelaron el importante trabajo del actor en su nuevo disco (Video: Corta)

En medio de la expectativa por el lanzamiento de Free Spirits, el nuevo álbum de CA7RIEL y Paco Amoroso, una revelación inesperada sorprendió tanto a los fanáticos de la música como a los del mundo del espectáculo: Peter Lanzani tuvo un rol clave detrás de escena en el proyecto y fue determinante en uno de los hitos más llamativos del disco, la colaboración con Sting.

El dúo argentino, que viene de consolidarse como uno de los fenómenos más disruptivos de la escena local e internacional, no solo apostó por una propuesta artística innovadora, sino que también sumó nombres de peso global a su universo creativo. Entre ellos, el legendario músico británico Sting, cuya participación generó impacto inmediato. Sin embargo, lo que hasta ahora no se sabía era quién había sido el nexo para que ese vínculo se concretara.

La respuesta llegó de boca de los propios artistas en una entrevista reciente, donde no dudaron en destacar el papel del actor argentino. “Peter Lanzani, mánager de Catriel y Paco Amoroso”, dijeron entre risas, dejando entrever una faceta completamente distinta del protagonista de Argentina, 1985. La declaración, lejos de ser una simple broma, fue acompañada por un reconocimiento directo: “Capo. Nos salvó”, aseguró CA7RIEL.

Peter Lanzani resultó clave al facilitar el contacto con Sting para el nuevo álbum Free Spirits de CA7RIEL y Paco Amoroso

Por su parte, Paco Amoroso aportó más detalles sobre la importancia de Lanzani en el proceso creativo y de producción del álbum. “Fue el nexo con Sting. La verdad que fue importante en estos meses. Le mandamos un beso grande por todo lo que hizo por nosotros”, expresó, dejando en claro que su intervención fue mucho más que anecdótica.

El vínculo entre Lanzani y el dúo no solo se limita a lo musical, sino que también se integra en la narrativa conceptual que rodea a Free Spirits, un proyecto que combina música, ficción y performance. En ese marco, el actor también aparece en Free Spirits (the film), un cortometraje de 13 minutos que acompaña el lanzamiento del disco y que ya comenzó a generar repercusión en plataformas digitales.

En esta pieza audiovisual, CA7RIEL y Paco Amoroso construyen un relato donde atraviesan una crisis personal producto del desgaste por la fama y la intensidad de sus giras internacionales. En ese contexto, recurren a una videollamada con Sting, quien en la historia interpreta al fundador del Free Spirits Wellness Center, un supuesto centro de bienestar mental y emocional para artistas.

La colaboración entre Sting y el dúo argentino nació gracias a la gestión y apoyo de Peter Lanzani en el proyecto musical

Allí es donde también entra en escena Peter Lanzani, junto a Santiago Korovsky, en una participación que refuerza el cruce entre música, actuación y narrativa que caracteriza al proyecto. La escena, que mezcla humor, ironía y crítica a la industria del entretenimiento, muestra a los músicos expresando su agotamiento y la necesidad de frenar, en un guiño a la cancelación previa de su álbum Top of the Hills.

Esa cancelación, de hecho, fue el puntapié para el desarrollo de esta nueva etapa artística. Tras un período de exposición extrema, con presentaciones internacionales, premios y una creciente presión mediática, el dúo decidió dar un giro conceptual a su carrera. Así nació el universo de Free Spirits, que propone una especie de “renacimiento” creativo a través de una narrativa que combina terapia, sátira y experimentación sonora.

En ese camino, la presencia de figuras como Sting y hasta Jack Black —quien también participa en el proyecto— refuerza la ambición global de la propuesta. Pero, según revelaron los propios artistas, fue justamente Lanzani quien facilitó el acercamiento con el ex The Police, un detalle que resignifica su rol dentro de este entramado.

El álbum, que se estrena este jueves 19 de marzo, promete continuar esa línea, con colaboraciones internacionales, una estética renovada y un discurso que dialoga con el exceso, la fama y la necesidad de reconectar con lo esencial.