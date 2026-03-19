Sociedad

Insólito accidente en Río Gallegos: dos camiones volcaron en plena Ruta 3 por esquivar un guanaco

Uno de los camioneros resultó herido y sufrió traumatismos, pero está fuera de peligro

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Uno de los camioneros involucrados
Uno de los camioneros involucrados fue hospitalizado con traumatismos, aunque permanece fuera de peligro y bajo observación médica en Río Gallegos

La Ruta Nacional N° 3 se convirtió en escenario de un incidente vial que alteró la tranquilidad nocturna del sur argentino. Dos camiones protagonizaron un siniestro vial con vehículos de carga fuera de control y un conductor tuvo que ser hospitalizado, a unos 80 kilómetros de Río Gallegos, en Santa Cruz, durante la noche del miércoles. Lo que provocó el accidente fue un guanaco.

La rápida intervención de las fuerzas de seguridad y los servicios sanitarios resultó fundamental para evitar consecuencias mayores en un contexto donde la circulación nocturna suele presentar desafíos adicionales.

El hecho se registró cerca de las 23:30, cuando personal de la Policía Caminera con base en Güer Aike fue notificado sobre un presunto despiste en la zona. Inicialmente, un transeúnte que circulaba por la ruta alertó sobre la situación, lo que motivó la movilización de un operativo policial. Pocos minutos después, una empresa de transportes vinculada a los vehículos involucrados confirmó el incidente, dato que, según detalló La Opinión Austral, aceleró la llegada de las fuerzas de seguridad al lugar.

La maniobra evasiva para evitar
La maniobra evasiva para evitar atropellar al guanaco causó que ambos vehículos de carga perdieran el control y terminaran en la banquina

Al arribar, los efectivos encontraron dos camiones fuera de la calzada, sobre la banquina. Uno de los transportes, en posición de “tijera”, presentaba el acoplado desalineado respecto de la cabina, una situación que suele considerarse riesgosa por la inestabilidad que provoca. El otro camión se hallaba volcado sobre uno de sus laterales. A corta distancia, varias personas asistían a uno de los conductores, quien yacía en el suelo y aguardaba atención médica.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar recabada por el medio local, el desencadenante del siniestro habría sido la aparición repentina de un guanaco sobre la cinta asfáltica, en un momento de baja visibilidad. Uno de los camiones estaba siendo remolcado cuando el animal irrumpió en la ruta. La maniobra evasiva, compleja por tratarse de vehículos de gran porte, provocó la pérdida de control que derivó en el despiste y vuelco de ambos rodados.

Uno de los conductores fue asistido en el lugar por personal sanitario y luego trasladado al Hospital Regional de Río Gallegos. Los profesionales constataron que presentaba traumatismos producto del impacto, aunque sin lesiones de gravedad. Debido al protocolo habitual en este tipo de casos, el paciente quedó bajo observación preventiva para descartar eventuales complicaciones posteriores.

Mientras tanto, el otro chofer resultó ileso y permaneció en el sitio del siniestro, vigilando la carga y coordinando las tareas necesarias para remover los vehículos siniestrados. Estas operaciones suelen prolongarse varias horas, dada la envergadura de las unidades y las condiciones del terreno. Las autoridades informaron que ambos camiones contaban con la documentación en regla, aspecto que facilita las gestiones posteriores al accidente.

Un camionero se durmió y volcó: la alcoholemia resultó positiva

En Corrientes, otro accidente de
En Corrientes, otro accidente de camión se produjo tras detectarse alcoholemia positiva de 1,91 g/l en el conductor que volcó en Ruta Nacional 12

Un camión Scania que transportaba un semirremolque volcó días atrás durante la madrugada en Corrientes, en la intersección de avenida Maipú con la Ruta Nacional 12. El accidente, ocurrido a las 6:50, activó un operativo de emergencia por la fuga de combustible del vehículo, que terminó dentro de una zanja al costado de la carretera.

La unidad llevaba una carga de aguas saborizadas y botellas de gaseosas, y se dirigía hacia el interior provincial en el momento del siniestro.

Según medios locales, el conductor, de 35 años, viajaba solo y no sufrió lesiones tras el vuelco. Al lugar acudieron rápidamente miembros de los Bomberos Voluntarios y efectivos de la Policía de Corrientes para controlar el derrame de combustible y evitar el riesgo de incendio. Como medida preventiva, se procedió a cortar los cables del camión para descartar la posibilidad de chispas, según informó el medio local El Litoral.

“El corte de energía se realizó para impedir la generación de chispas”, explicó a Radio Sudamericana el comandante de los bomberos voluntarios, Daniel Bertorello, quien estuvo a cargo del operativo.

Durante la intervención, los equipos de emergencia se ocuparon de contener la fuga y proteger el área. El conductor recibió atención en el sitio y posteriormente fue trasladado para un chequeo médico. La prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 1,91 gramos de alcohol por litro de sangre. El informe preliminar señala que el chofer se habría dormido al volante, lo que provocó que perdiera el control en una recta y terminara volcando.

Las botellas que llevaba el camión quedaron esparcidas en el lugar del accidente. No hubo participación de otros vehículos en el hecho. Personal de tránsito organizó el flujo vehicular en la zona y recomendó a los conductores que transiten con precaución.

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