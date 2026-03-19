Estados Unidos investiga el aterrizaje de emergencia de un F-35 en una base de Medio Oriente durante una misión de combate (Europa Press)

Un caza F-35 estadounidense tuvo que aterrizar de urgencia en una base militar en Medio Oriente después de un incidente en pleno vuelo que podría haber involucrado un misil iraní, según reportes divulgados por cadenas como ABC y CNN.

El portavoz del Comando Central de Estados Unidos, Tim Hawkins, informó que el avión pudo regresar a la base y que su piloto no sufrió heridas de gravedad.

“El piloto está estable y el incidente está bajo investigación”, confirmó Hawkins, quien evitó detallar si efectivamente el avión fue alcanzado por un proyectil lanzado por Teherán.

La Guardia Revolucionaria islámica, por su parte, emitió un comunicado acompañado de un video en el que afirma haber disparado un misil tierra-aire contra un F-35 estadounidense en espacio aéreo iraní.

De confirmarse que el avión fue alcanzado, sería el primer caso conocido en el que Irán logra impactar un F-35 estadounidense en el contexto de la actual guerra en Medio Oriente, iniciada con la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre objetivos iraníes a finales de febrero.

El Comando Central estadounidense dijo que analiza si el avión fue dañado tras el lanzamiento de un misil iraní

Hasta ahora, las bajas de aeronaves estadounidenses se habían debido a otros factores, entre ellos el derribo accidental de tres F-15 por defensas kuwaitíes y un accidente de un avión cisterna KC-135 en Irak, ambos casos ajenos a fuego enemigo.

Según medios estadounidenses, el piloto del F-35 logró mantener el control y aterrizar en la base, donde recibió atención médica inmediata. El Comando Central señaló que se están revisando los protocolos de seguridad y que la protección de las tripulaciones es prioritaria mientras continúan las operaciones en la región.

El conflicto ha tenido consecuencias graves para las fuerzas estadounidenses. Trece militares han muerto desde el inicio de la campaña, siete en ataques iraníes y seis en el accidente del KC-135. Además, cerca de doscientos militares han resultado heridos en siete países, aunque la mayoría ya volvió al servicio activo.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó que el Pentágono solicitará al Congreso fondos adicionales por unos 200.000 millones de dólares para sostener la ofensiva junto a Israel.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó que el Pentágono solicitará al Congreso fondos adicionales por unos 200.000 millones de dólares para sostener la ofensiva junto a Israel (REUTERS/Evan Vucci)

“Obviamente, se necesita dinero para matar a los tipos malos”, declaró Hegseth en el Pentágono, citado por The New York Times. Solo en la primera semana de conflicto, el gasto militar superó los 11.300 millones de dólares, cifra que podría incrementarse según avance la guerra.

Hegseth también aseguró que Estados Unidos ha destruido la flota de submarinos iraníes y ha inutilizado puertos militares estratégicos, aunque evitó comprometerse con un plazo para el fin de la ofensiva. El funcionario explicó que ahora la decisión sobre cuándo concluir la campaña está en manos del presidente Donald Trump.

La guerra, que se acerca a su tercera semana, ha planteado interrogantes sobre la seguridad de las operaciones aéreas y la capacidad de las fuerzas estadounidenses para mantener la superioridad tecnológica ante sistemas defensivos cada vez más sofisticados por parte de Irán. El caso del F-35 añade una nueva dimensión a la confrontación, al tratarse del primer incidente reportado en el que la aeronave más avanzada de Estados Unidos podría haber sido afectada por fuego hostil iraní.

Imagen difundida por el Comando Central de Estados Unidos muestra el lanzamiento de un misil desde un buque durante la operación contra Irán (REUTERS)

El Comando Central informó que la investigación sobre el aterrizaje de emergencia sigue abierta y que se proporcionarán actualizaciones cuando se conozcan los resultados definitivos. Por ahora, el evento marca un precedente en el desarrollo de la campaña militar y subraya los riesgos crecientes en el teatro de operaciones de Medio Oriente.

(Con información de AFP y EFE)