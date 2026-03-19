El show de Dibu Martínez en la clasificación del Aston Villa en la Europa League: de armar la jugada del primer gol al festejo inédito

Luego de imponerse 1-0 en el encuentro de ida en Francia, Aston Villa completó el trabajo en Inglaterra y venció por 2-0 al Lille para sellar su clasificación a los cuartos de final de la UEFA Europa League. Emiliano Dibu Martínez fue clave en la victoria del cuadro británico al iniciar la jugada que abrió el marcador. El argentino festejó de manera eufórica el tanto: corrió hasta la mitad de la cancha y les devolvió un avión de papel a los hinchas. Antes del inicio del partido en Villa Park, el arquero dejó una tierna imagen con un grupo de niños.

El primer tiempo fue considerablemente trabado. Los Villanos dominaron la posesión de la pelota, pero no pudieron traducirlo en peligro en el arco rival. De hecho, la única chance importante llegó desde un tiro de esquina que conectó Amadou Onana y atajó el arquero Berke Özer. En la parte contraria del campo, Emiliano Martínez no tuvo participación en los primeros 45 minutos: la única aproximación del Lille vino de un centro que el Dibu atrapó fácilmente.

El equipo visitante salió a disputar el complemento con otra impronta y, por primera vez en todo el partido, exigió a Martínez con un disparo que atajó con seguridad. Algunos minutos más tarde, el Dibu fue clave para el 1-0 del Aston Villa. El argentino le atajó un tiro libre a Nabil Bentaleb sobre la base de su palo derecho y, rápidamente, se levantó para meter un pase largo preciso para iniciar una contra letal.

Jadon Sancho controló el balón tras el pase del guardameta albiceleste en el campo rival y, luego de meterse al área, habilitó a John McGinn. El volante escocés disparó de primera para abrir el marcador y encaminar la clasificación a los cuartos de final. Fiel a su estilo, el Dibu Martínez festejó el tanto corriendo hasta la mitad de la cancha para celebrar con sus compañeros.

Dibu Martínez corrió hasta la mitad de la cancha para festejar el gol del Aston Villa y les devolvió un avión de papel a los fanáticos locales (@AVFCOfficial)

Con la serie con un global de 2-0, el elenco de Unai Emery controló las riendas del partido y dominó con claridad el desarrollo. Ollie Watkins estuvo al borde de aumentar la ventaja después de realizar una notable jugada individual. Un par de minutos después, luego de una tapada del Dibu Martínez sobre el francés Olivier Giroud, Jadon Sancho estrelló un tiro contra el poste.

El argentino Emiliano Buendía ingresó al partido en el minuto 73 en lugar del autor del gol John McGinn. Con seguridad bajo los tres palos, el arquero campeón del mundo siguió con una firme actuación y le sacó un disparo de media distancia a Noah Edjouma. Cerca del final del encuentro, Leon Bailey consumó la clasificación al marcar el 2-0.

Tras eliminar al Lille de Francia, Aston Villa disputará los cuartos de final de la UEFA Europa League contra el ganador del duelo entre Bologna y Roma.

*El tierno momento entre el Dibu Martínez y los niños en el túnel del Villa Park

Antes de la salida de los equipos en Villa Park, el Dibu Martínez dejó una tierna imagen en el túnel antes de la salida del terreno de juego. Mientras los niños que formaban fila estaban esperando el arribo de los jugadores para salir a la par, la irrupción del arquero de la selección argentina generó furor entre los pequeños presentes. El guardameta saludó uno por uno a los chicos.

Tras el enfrentamiento por la Europa League, Aston Villa volverá a enfocarse en una fase vital de la Premier League para clasificarse a la Champions la próxima temporada. En su última presentación perdió 3-1 contra el Manchester United y profundizó su presente en el certamen local inglés. Los Red Devils se asentaron en la tercera posición con 54 unidades, mientras que el equipo del Dibu Martínez quedó cuarto con 51. Liverpool se ubica en la quinta posición con 49 puntos, mientras que el Chelsea marcha sexto con 48.

Vale destacar que los primeros cuatro clasificados en la tabla de posiciones obtienen un boleto directo a la próxima Champions League. No obstante, la Premier League podría obtener un cupo extra de clasificación —se le otorgaría al quinto de la tabla— al certamen internacional en caso de que sus equipos realicen buenas actuaciones en los torneos continentales en la presente temporada.

La próxima presentación del Aston Villa será contra el West Ham, que está peleando el descenso, el domingo 22 de marzo a partir de las 11:15 (hora argentina).