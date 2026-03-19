Sociedad

El Paso Internacional Cristo Redentor de Mendoza hacia Chile permanecerá cerrado durante este viernes

La decisión se tomó en base al pronóstico, ya que se prevén fuertes tormentas y acumulaciones de hasta 40 milímetros en el lado del país vecino

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El paso internacional Cristo Redentor
El paso internacional Cristo Redentor entre Mendoza y Chile permanecerá cerrado por intensas lluvias y tormentas durante el viernes

El paso Cristo Redentor mantendrá sus portones cerrados durante toda la jornada del viernes. La medida, informada en las primeras horas por Gendarmería Nacional, responde a la llegada de un frente de inestabilidad que amenaza con lluvias intensas y tormentas sobre el sector chileno. La decisión, de carácter preventivo, busca evitar contratiempos para quienes transitan habitualmente entre Mendoza y Chile.

Las autoridades precisaron que la interrupción de la circulación vehicular está prevista desde las 11 en Guardia Vieja y Uspallata, con cierre total del cruce a partir de las 13. La reapertura del paso internacional dependerá de la evolución meteorológica y será evaluada el sábado 21 a las 6 de la madrugada.

El medio local Los Andes detalló que la medida fue adoptada luego de analizar los pronósticos, que indican precipitaciones de magnitud y posibles tormentas en la zona cordillerana.

La reapertura del paso internacional
La reapertura del paso internacional será evaluada el sábado 21, según evolución de las condiciones meteorológicas en la zona andina

En el lado chileno, un sistema frontal impactará la zona central entre jueves y viernes, de acuerdo con reportes de medios locales. Se estima que las precipitaciones alcancen o incluso superen los 40 milímetros durante la noche, incrementando el riesgo de inundaciones en áreas vulnerables.

La situación genera inquietud entre especialistas del clima. Un agroclimatólogo chileno, citado por Los Andes, dijo: “La gran preocupación de este evento es que va a llover mayoritariamente de noche… y esa concentración puede ocasionar inundaciones”.

Además, el fenómeno climático tendría el agregado de un río atmosférico, lo que aportaría mayor humedad a la atmósfera y potenciaría la intensidad de las lluvias sobre la cordillera de los Andes. De acuerdo con la información difundida, la combinación de estos factores mantiene en alerta a las autoridades de ambos países, a la espera de la evolución en las próximas horas.

La decisión de cerrar el paso es temporal y cualquier novedad será comunicada por los canales oficiales una vez que se actualicen las condiciones del tiempo.

Nueva ley para comprobar infracciones de tránsito en Mendoza

La Cámara de Diputados de Mendoza dio luz verde, con mayoría, a la incorporación de un nuevo artículo en la Ley de Seguridad Vial que permite a los ciudadanos reportar infracciones de tránsito a través de fotografías y videos enviados a los juzgados respectivos.

La nueva disposición establece que cualquier persona podrá remitir material audiovisual vinculado a presuntas infracciones mediante canales digitales oficiales, como sitios web institucionales y aplicaciones de mensajería.

La nueva normativa de Seguridad
La nueva normativa de Seguridad Vial en Mendoza establece el envío de material audiovisual sobre infracciones a través de canales oficiales

Según la información difundida por la Cámara, el material recibido será considerado como comunicación ciudadana. Esto significa que no se tratará de una denuncia formal ni se le otorgará fe pública respecto de su autenticidad o integridad.

El texto, que agrega el artículo 120 bis a la Ley 9024 de Seguridad Vial, prevé que la autoridad correspondiente podrá excluir toda información que no pertenezca a la jurisdicción o sobre la que existan sospechas de falsedad, evitando así su publicación en el sistema de acceso público.

De acuerdo al texto oficial, si el material audiovisual contiene datos suficientes, la Autoridad de Aplicación tendrá la facultad de enviarlo al Juzgado Vial pertinente, acompañado de un informe preliminar que detalle la infracción observada y la información identificatoria extraída del propio material, sin que esto implique la validación o certificación de su contenido.

La responsabilidad de analizar la información enviada recaerá en los Juzgados Viales, que deberán determinar los pasos siguientes, como validar la información o establecer los medios necesarios para verificar su veracidad y relevancia. El comunicado oficial de la Cámara de Diputados de Mendoza fundamenta el proyecto en la insuficiencia del control estatal para abarcar todas las rutas nacionales y provinciales, especialmente durante los periodos de mayor tránsito, como las vacaciones de verano e invierno.

La iniciativa subraya que la incorporación de la participación ciudadana en tareas tradicionalmente asignadas al Estado permitirá fortalecer la prevención y el control del tránsito, lo que podría traducirse en una disminución de infracciones y accidentes en la provincia.

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