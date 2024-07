Sí, las mujeres agentes llevan años protegiendo a los presidentes de Estados Unidos

Las mujeres han desempeñado un papel crucial en la protección de los presidentes de Estados Unidos desde 1861. (Jabin Botsford/The Washington Post)

Las mujeres, deberían saberlo, llevan protegiendo a los presidentes de Estados Unidos desde 1861.

Sí, las armas, los auriculares, el sigilo, las sombras, incluso el heroico y alocado viaje al hospital que ayudó a salvar la vida del Presidente Ronald Reagan en 1981 y una estratagema en mitad de la noche para salvar al Presidente Abraham Lincoln en 1861 han sido todos obra de mujeres.

Y a esas veteranas -mujeres que juraron recibir una bala por un líder- les duele escuchar a los críticos que quieren jugar al juego de culpar al sexismo después de que el sábado las balas pasaran silbando junto al expresidente Donald Trump y las agentes femeninas se lanzaran a protegerlo.

“Es ridículo. Por qué estamos teniendo esta conversación ahora?”, dijo Melanie Burkholder, de 52 años, harta e incrédula ante el escepticismo sobre las mujeres en el Servicio Secreto.

Burkholder trepó por la cuerda y tocó la campana en la formación de agentes mientras los hombres no podían hacerlo.

Observaban atónitos cómo hacía 20 flexiones sin sudar.

Ganó premios por su puntería y consiguió detalles custodiando a presidentes “desde Carter hasta Bush 43″ con su cuerpo de 1,70 metros, implacablemente entrenado.

Pero aquí estamos.

No quiero dar demasiada tinta a los machistas -hombres y mujeres- de las redes sociales. Pero es un golpe en las tripas. Un ejemplo:

“Tener a una persona pequeña como cobertura corporal para un hombre grande es como un Speedo de talla inferior en la playa: no cubre al sujeto”, publicó Elon Musk en su plataforma de redes sociales X. (Y no, no voy a enlazar aquí a las fotos de Musk en traje de baño que pueden explicar su familiaridad con el dilema que plantea).

Melanie Burkholder logró premios por puntería y custodia de presidentes desde Carter hasta Bush. (Melanie Burkholder)

“Estuve frente a frente con varios homólogos masculinos, y yo mido 1,70″, dijo Burkholder. “Así que me parece casi histérico que esto sea siquiera una conversación, sobre todo porque el Servicio Secreto tiene agentes femeninas desde 1971, el año de mi nacimiento”.

Porque no todo es cuestión de altura y complexión.

Las mujeres tienen que pasar las mismas pruebas físicas que los hombres: fuerza, resistencia, puntería.

Cheryl Tyler, la primera agente afroamericana en conseguir un destacamento presidencial, era tan buena en su trabajo de escolta del Presidente George H.W. Bush que llegó a ser entrenadora de otros agentes durante sus 15 años en el Servicio Secreto.

“Las mujeres se entrenan igual que los hombres”, afirma Tyler, que trabajó 15 años para el Servicio Secreto tras incorporarse en 1984. Era una niña en el Medio Oeste a la que su orientador profesional le dijo que se dedicara a un oficio, no a la universidad, cuando decidió que quería ser agente del Servicio Secreto.

“Llegan a dominar todas las armas que necesitamos saber manejar. Saben desmontarlas y volverlas a montar en el momento oportuno”, afirma Tyler, que ahora dirige su propia empresa de seguridad y escribió un libro sobre su experiencia como pionera en uno de los cuerpos de policía más famosos de Estados Unidos. “Conocen las rondas. Conocen sus armas, saben lo que tienen que hacer”.

Los vídeos editados que están recibiendo los comentarios más virulentos en Internet se centran en una agente a la que se le escapó la funda por una fracción de segundo. Pero ¿qué pasa con la parte en la que la agente rubia con el pelo recogido en un moño está ayudando a bajar a Trump por las escaleras, cuando ella pone su cuerpo sobre él y él aparece sobre ella para hacerse la foto?

El sábado 13 de julio las balas pasaron silbando junto al expresidente Donald Trump y las agentes femeninas se lanzaron a protegerlo. (EFE/EPA/David Maxwell)

A medida que se desarrolla la investigación sobre el intento de asesinato del sábado 13 de julio, el desglose se centra en el equipo de avanzada, la policía local y la razón del acceso del tirador a la azotea con vistas al mitin de Trump, dijeron los ex agentes con los que hablé.

No se cuestiona la forma en que respondieron las agentes que estaban a su lado.

Sólo es una pregunta para la gente que no está acostumbrada a ver mujeres en este trabajo.

“Quizá sea ingenuo, pero no sabía que hubiera una sola mujer en el servicio secreto, y mucho menos tantas...”. se preguntaba Mary Clare Amselem, una ama de casa que solía trabajar en la Heritage Foundation, en un post en X. “Seamos un país serio. Tener mujeres agentes del servicio secreto es una completa locura”.

Vale, hermana, déjame que te hable de Mary Ann Gordon.

En 1981, la agente especial Gordon era miembro del destacamento de Reagan, la primera mujer a la que se asignaba este trabajo. No estuvo a su lado el día que le dispararon frente al Hilton de Washington, pero dirigió el plan de transporte del equipo de avanzada.

“Preparándose para su misión, Gordon condujo por todas las rutas posibles de la comitiva hasta el Hilton, la Casa Blanca e incluso hasta el Hospital de la Universidad George Washington para asegurarse de que las calles estaban despejadas y libres de obstáculos”, escribió el Servicio Secreto, en un homenaje a su papel ese día. “Esto también le permitió familiarizarse con las diferentes rutas”.

Cuando Gordon oyó los disparos, abandonó el coche patrulla y el plan de la caravana y se lanzó a la limusina de repuesto, desviando la limusina presidencial por la ruta más rápida, llevando al presidente al hospital en sólo tres minutos.

Retrocedamos aún más.

Kate Warne descubrió un complot contra Abraham Lincoln y lo ayudó a evitar su captura. (Museo de Historia de Chicago)

En 1861, una viuda llamada Kate Warne trabajaba con Allan Pinkerton como la primera mujer detective privada de Estados Unidos. Escribí sobre su misión más famosa en Baltimore, codeándose en galas entre secesionistas sureños, enterándose de un complot para secuestrar y matar al presidente Abraham Lincoln durante un traslado en carruaje por la ciudad para subir a su tren hacia D.C.

Warne se hizo pasar por la hermana de un hombre realmente alto y enfermo, desplazó al guardaespaldas habitual de Lincoln (cuya respuesta al complot fue simplemente armar a Lincoln) y superó a los posibles secuestradores mientras guiaba a un Lincoln envuelto en un chal hasta su litera para dormir.

“Creo que hasta ahora uno de los requisitos de la presidencia no había sido tener una mujer tan encantadora y consumada”, le dijo Lincoln mientras subían juntos al tren.

Su descripción del presidente electo en su informe no fue tan generosa:

“El Sr. Lincoln es muy hogareño, y tan alto que no podría tumbarse recto en su litera”, escribió.

Llegó al Capitolio sano y salvo, cuatro años antes de firmar un proyecto de ley por el que se creaba el Servicio Secreto. Firmó la ley el día que le dispararon.

El guardaespaldas de Lincoln esa noche, un agente de policía de Washington con un historial irregular llamado John Frederick Parker, abandonó el palco presidencial para unirse al público y poder ver la obra. En el intermedio, abandonó el teatro para ir a tomar unas copas al Star Saloon, situado al lado.

El principal guardaespaldas presidencial que no estaba de servicio esa noche, William H. Crook, despellejó a Parker en sus memorias.

“La ausencia de Parker tuvo mucho que ver con el éxito del propósito de John Wilkes Booth”, escribió Crook. “Parker sabía que había fracasado en su deber. Al día siguiente parecía un criminal convicto”.

¿Qué hubiera pasado si hubieran tenido a una detective experimentada como Warne en el trabajo esa noche?

