La historia de éxito de los vehículos eléctricos en China se basa en guerras de precios y el factor Tesla

La industria de vehículos eléctricos en China podría contribuir con un 2.7% del PIB para 2026. (AP/Matthias Schrader, Archivo)

China se convirtió en líder mundial en vehículos eléctricos al inundar de dinero público a las compañías. Es una acusación que se escucha cada vez más en Estados Unidos y Europa y que es central en la creciente guerra comercial.

Si fuera así de simple, China tendría campeones en todas las industrias, desde aeronaves hasta semiconductores. El ascenso único de los fabricantes de vehículos eléctricos de China, que están tomando el control del mundo a pesar de los esfuerzos de los políticos occidentales para bloquearlos, ofrece lecciones a otros países sobre cómo la política industrial puede tener éxito.

Aunque Pekín invirtió mucho dinero tras identificar a los vehículos eléctricos como cruciales para el medio ambiente y la economía, en gran medida fue una empresa extranjera la que dio inicio a la industria nacional, un argumento en contra del proteccionismo que China ha defendido en muchos otros sectores. Aunque el exministro del gobierno Wan Gang impulsó al país desde el principio a superar el dominio de las marcas extranjeras invirtiendo en coches eléctricos, cuando Tesla Inc. comenzó a fabricar localmente en China en 2019, despertó un entusiasmo genuino entre los consumidores y fomentó el desarrollo de toda una cadena de suministro de vehículos eléctricos.

La innovación se convirtió en la palabra de moda y surgieron numerosos fabricantes de vehículos eléctricos, cada uno tratando de superar al otro en diseño, software y otras características de alta tecnología. Muchos se quedaron en el camino, dejando a los supervivientes más ágiles y competitivos. En 2024, el mercado de vehículos eléctricos de China se caracteriza por feroces guerras de precios y una intensa competencia.

Las políticas empleadas por los líderes de China ahora están siendo imitadas por los gobiernos occidentales, que están tratando de hacer que sus propios fabricantes de vehículos eléctricos sean más competitivos, incluidas las subvenciones. Sin embargo, está claro que la disposición de Pekín para permitir que las empresas fracasen mientras impulsa en general el sector de los vehículos de nueva energía es lo que ha marcado la diferencia. En contraste, el compromiso de décadas de China con la fabricación de aviones nacionales para enfrentarse a Boeing Co. y Airbus SE no ha visto a Commercial Aircraft Corp of China Ltd. lograr muchos avances viables en ese duopolio global.

En los vehículos eléctricos, China no ha buscado “crear campeones nacionales específicos”, dijo Gerard DiPippo, un analista senior de geo-economía en Bloomberg Economics. “Quería ganadores, pero no quería elegirlos. Fue más un enfoque de ‘dejar florecer a cien fabricantes de vehículos eléctricos’”.

Esa estrategia ha permitido a fabricantes de automóviles como BYD Co. ofrecer hatchbacks eléctricos con pantallas táctiles giratorias desde solo 73,800 yuanes (10,200 dólares). La serie L de Li Auto Inc. ha escalado hasta la cima de las listas de SUV eléctricos gracias a sus interiores espaciosos y entretenimiento de primer nivel en el coche. Mientras que Apple Inc. abandonó su proyecto de vehículo eléctrico, Lei Jun, fundador de Xiaomi Corp., tiene fanáticos haciendo cola para comprar el recientemente lanzado SU7 EV del fabricante de smartphones.

China adoptó un enfoque que permitió a numerosos fabricantes de vehículos eléctricos competir y sobrevivir. (AP Foto/Caroline Chen)

Algunos de estos fabricantes de automóviles pueden incluso tener una oportunidad de convertirse en el próximo Toyota Motor Corp. - BYD, que produjo más de 3 millones de autos el año pasado, superó a Tesla en el cuarto trimestre como el mayor vendedor de vehículos eléctricos del mundo - y la economía de China está siendo impulsada al mismo tiempo.

La innovación en vehículos eléctricos también ha tenido repercusiones en áreas adyacentes, incluidas las baterías y la optimización de la cadena de suministro.

El gobierno excluyó efectivamente a los fabricantes extranjeros de baterías del mercado por un tiempo cuando la industria aún se estaba desarrollando, creando una “lista blanca” de fabricantes de celdas aprobados que podían suministrar a los fabricantes locales de vehículos eléctricos. Pero la lista fue abolida en 2019 y en los primeros cuatro meses de 2024, BYD y Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., o CATL, tenían una cuota de mercado global combinada de baterías para vehículos eléctricos del 53.1%, según SNE Research con sede en Seúl. Y en una reciente rueda de prensa, un funcionario del Ministerio de Comercio presumió que los fabricantes de automóviles eléctricos en el delta del río Yangtze, cerca de Shanghai, pueden obtener todas las piezas que necesitan en un plazo de cuatro horas.

Con el gobierno de China habiendo puesto fin al crecimiento impulsado por el sector inmobiliario y la infraestructura, la industria de vehículos eléctricos está dando frutos. Está en camino de contribuir con un 2.7% del producto interno bruto para 2026, estima Bloomberg Economics. Eso es nueve veces más que en 2020, aunque aún no es suficiente para cubrir el vacío dejado por la burbuja inmobiliaria de China.

A largo plazo, los fabricantes de automóviles podrían contribuir aún más, pero hay obstáculos para su avance global. Los aranceles de EE.UU. del 100% los excluyen efectivamente de ese mercado y la Unión Europea anunció este mes planes que llevan los aranceles hasta el 48%. Ambos han citado el apoyo financiero de Pekín a la industria y la sobrecapacidad que ha fomentado.

Sin embargo, sería un error para los formuladores de políticas occidentales concluir que las subvenciones son una solución mágica, dijo Yale Zhang, director gerente de la consultora AutoForesight con sede en Shanghai.

Las subvenciones por sí solas “nunca crean una industria saludable”, dijo. “La razón del éxito de China es más impulsada por el producto y la demanda”. Después de que EE.UU. liderara el camino con Tesla, “China corrió más rápido y los europeos se ralentizaron”, dijo.

Correr más rápido puede tener un costo. Las marcas chinas están bajo una presión constante para renovar y actualizar, a veces cada 18 a 24 meses, una tasa impensable en otros lugares. En Europa, podría ser más cada cuatro a cinco años. El ritmo frenético puede dejar a los empleados agotados.

Los fabricantes chinos enfrentan una presión constante para renovar y actualizar sus modelos rápidamente. (Getty Images)

‘Contraste Marcado’

La necesidad de China de reducir la fuerte contaminación en las ciudades jugó un papel crucial en su política de vehículos eléctricos. Se otorgaron generosas subvenciones a los compradores para incentivarlos a cambiar a autos eléctricos, creando un ciclo impulsado por la demanda en lugar de un exceso de oferta.

“El gobierno intervino en un momento en que la industria de los vehículos eléctricos aún era bastante joven, por lo que no había mucha competencia”, dijo Ilaria Mazzocco, investigadora principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. “Pero era lo suficientemente madura como para poder lograr avances muy rápidos”.

Eso contrasta “marcadamente” con EE.UU., que prefirió dejar que las fuerzas del mercado determinaran si los vehículos eléctricos se convertirían en una alternativa viable, según Paul Triolo, exfuncionario del gobierno de EE.UU. que se especializa en China y política tecnológica en el Grupo Albright Stonebridge.

China logró crear “un aire de inevitabilidad” en torno a la adopción de vehículos eléctricos, dijo. “El enfoque de Pekín fue proporcionar subsidios sostenidos, alentar a los actores del sector privado a participar y competir y luego retirar gradualmente el apoyo a medida que los actores privados más innovadores y capaces emergieran de la contienda”.

La mano amiga de China abarcó desde la inversión en infraestructura de carga, incluso cuando la cantidad de vehículos eléctricos en las carreteras era mínima, hasta la introducción de políticas preferenciales de matrículas.

La economía más grande de Asia también se ha vuelto especialmente fuerte en baterías, la razón principal por la cual sus empresas de vehículos eléctricos tienen una ventaja de costos sobre sus rivales, dijo Herbert Crowther, analista del Grupo Eurasia.

“Las empresas chinas de baterías están llegando a niveles de precios que sorprenden incluso a los competidores extranjeros más importantes y que podrían cambiar por completo la economía tradicional de los costos de entrada de los vehículos eléctricos”, dijo. Ese éxito se deriva de programas para asegurar suministros de las materias primas necesarias en las celdas de los vehículos eléctricos, un área en la que “la política china también es efectiva y donde la política industrial occidental probablemente continuará luchando”.

Los futuros avances de China podrían darse en diversas áreas, desde la inteligencia artificial hasta la energía renovable o los biofármacos. En última instancia, serán los científicos y empresarios de la nación, no los funcionarios, quienes harán que las cosas sucedan.

Los ganadores serán aquellos “gobiernos que creen un entorno para la innovación”, Scott Kennedy, especialista en China en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo. Eso permitirá “que el potencial de los avances por parte de las empresas eventualmente encuentre un lugar en el mercado”.

(c) 2024 , Bloomberg