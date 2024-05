Después de años de retraso, Boeing volverá a intentarlo con la cápsula espacial Starliner

Tras retrasos y problemas técnicos, la nave Starliner de Boeing se prepara para un vuelo tripulado crucial. (EFE/United Launch Alliance)

Antes de que un panel del tamaño de una puerta estallara en un Boeing 737 Max, dejando un enorme agujero en el lateral de un avión de Alaska Airlines poco después del despegue; antes de que los denunciantes de irregularidades se manifestaran diciendo que habían sido amenazados por sacar a la luz problemas de seguridad en la empresa; y antes de que el Departamento de Justicia abriera una investigación penal sobre el incidente del estallido, Boeing estaba luchando con otra serie de problemas, en otro vehículo de alto perfil.

Su nave Starliner, diseñada para poner astronautas en órbita en virtud de un contrato de 4.200 millones de dólares con la NASA, había sufrido una serie de problemas que retrasaron años su lanzamiento con astronautas. El ordenador de a bordo falló durante el primer vuelo de prueba. Un segundo vuelo de prueba se suspendió después de que las válvulas del módulo de servicio del vehículo se atascaran y no funcionaran.

Después de que la nave realizara con éxito una misión de prueba sin nadie a bordo, Boeing descubrió que la cinta aislante del cableado interior de la cápsula era inflamable y debía retirarse. El sistema de paracaídas también tuvo problemas, lo que obligó a la empresa a rediseñar y reforzar un enlace entre los paracaídas y la nave espacial.

Ahora, una década después de que la NASA adjudicara a Boeing un contrato para llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional, Boeing intentará por fin hacer volar su nave Starliner con personas a bordo. Si todo va según lo previsto, a las 22.34 horas del lunes 6 de mayo, la compañía tiene previsto hacer volar a una pareja de veteranos astronautas, Sunita Williams y Barry “Butch” Wilmore, en una misión que será una de las pruebas más importantes para la división espacial de Boeing -y para la NASA- en años.

Directivos de Boeing y la NASA se muestran optimistas frente a los desafíos que presenta el vuelo espacial tripulado de Boeing. (REUTERS/Joe Skipper)

El objetivo del vuelo es comprobar el comportamiento de la nave en el espacio con una tripulación a bordo. Si todo va bien, la nave alcanzará a la estación espacial -que viaja a 28.163 kilómetros por hora- aproximadamente un día después de despegar. Por el camino, los miembros de la tripulación probarán a pilotar manualmente la nave antes de que se acople de forma autónoma a la estación. La NASA y Boeing también estarán impacientes por ver cómo funcionan el escudo térmico y los paracaídas de la nave cuando traiga a Williams y Wilmore de vuelta a la Tierra al cabo de unos ocho días.

Los responsables de la NASA expresan su confianza en Boeing y afirman que la empresa ha hecho todo lo posible para garantizar el éxito de la misión. Están ansiosos por tener otra nave espacial, además de la que vuela SpaceX, que pueda transportar astronautas a la estación. “Puedo decir con confianza que los equipos han hecho absolutamente todo lo necesario”, dijo James Free, administrador asociado de la NASA, en una reunión informativa la semana pasada.

“Veo un enfoque total en esta misión y en hacerla exitosa de la forma en que siempre hemos hecho los vuelos espaciales humanos en mi tiempo en la NASA”, dijo Steve Stich, quien supervisa el programa de tripulación comercial de la NASA. “Se trata realmente de ir paso a paso, llegando metódicamente al vuelo”. Sin embargo, poner a un ser humano en órbita es extremadamente difícil y peligroso, sobre todo en un vehículo nuevo con un historial de problemas y que nunca antes ha volado con personas.

“El primer vuelo tripulado de una nueva nave espacial es un hito absolutamente crítico”, dijo Free. “Las vidas de nuestros tripulantes, Suni Williams y Butch Wilmore, están en juego. No nos lo tomamos a la ligera en absoluto. Lo más importante que podemos hacer es proteger a esas dos personas, así como a nuestra tripulación actualmente a bordo de la estación espacial.” La seguridad, dijo, “ha sido y será siempre nuestro principal valor en la NASA”.

Boeing enviará a los astronautas Sunita Williams y Barry “Butch” Wilmore a la Estación Espacial Internacional. R(EUTERS/Joe Skipper)

La misión llega en un momento crucial para Boeing. Tras la explosión del panel del vuelo de Alaska Airlines, la compañía anunció que remodelaría su cúpula directiva y sustituiría al consejero delegado David Calhoun. Calhoun se hizo cargo de la compañía después de otro desastre: los accidentes de dos aviones 737 Max en 2018 y 2019 en los que murieron 346 personas. La división de aviación comercial de Boeing y su programa espacial se gestionan por separado. Pero ambos se han enfrentado a problemas de control de calidad similares.

Tras el fracaso del primer vuelo de prueba del Starliner, los directivos de Boeing reconocieron que habían interrumpido una prueba que habría detectado el problema del software. Eso hizo que la NASA ofreciera una evaluación inusualmente dura de su socio, diciendo que “hubo numerosos casos en los que los procesos de calidad del software de Boeing deberían o podrían haber descubierto los defectos.”

Mark Nappi, director del programa Starliner de Boeing, dijo a la prensa la semana pasada que los problemas con la división aérea de la compañía no habían añadido presiones a la misión. “Nos apuntamos para hacer esto, y vamos a hacerlo con éxito”, dijo. “Así que no pienso en ello en términos de lo que es importante para Boeing, tanto como pienso en ello en términos de lo que es importante para este programa, seguir adelante con los compromisos que hicimos con nuestro cliente”.

Los problemas de Boeing se han visto amplificados por el hecho de que SpaceX lleva cuatro años haciendo volar astronautas en sus naves espaciales, a pesar de que las empresas recibieron sus contratos al mismo tiempo y SpaceX cobró 2.600 millones de dólares, mucho menos que Boeing. Desde entonces, SpaceX ha volado en múltiples misiones para la NASA, además de llevar a astronautas privados a la estación y a la órbita. También ha recibido una prórroga de su contrato con la NASA para volar en misiones de astronautas.

Starliner se prepara para demostrar su eficacia y seguridad en el espacio. (EFE/John Grant/Boeing)

Boeing no sólo aún no ha hecho volar a personas en el Starliner, sino que los retrasos han supuesto unos 1.400 millones de dólares de sobrecoste. En una entrevista el año pasado, John Shannon, vicepresidente de Boeing Exploration Systems, dijo que el futuro de Starliner era incierto. “Probablemente, el mayor reto al que me enfrento es definir cómo convertirlo en un caso de negocio positivo, dadas las condiciones del mercado tal y como las vemos ahora mismo”, dijo entonces.

Cuando se le preguntó recientemente por el futuro de Starliner, Nappi se mostró evasivo. Dijo que la empresa cumpliría su contrato con la NASA, volando un puñado de misiones, lo que llevaría a la empresa hasta el final de la década. “Así que tenemos tiempo de sobra para pensar en lo que vendrá después”, dijo. “Y lo haremos. Pero ahora mismo, la atención se centra en el CFT” - o la prueba de vuelo tripulado.

En diciembre de 2019, Starliner se lanzó con éxito a la órbita, pero la nave espacial tuvo problemas poco después de separarse del vehículo de lanzamiento. Los ingenieros en tierra pudieron diagnosticar el problema: el ordenador de a bordo tenía 11 horas de retraso, por lo que la nave espacial había comenzado a ejecutar comandos para una parte completamente diferente del vuelo.

Los ingenieros también descubrieron pronto un segundo problema de software, que podría haber provocado que el módulo de servicio chocara contra la cápsula de la tripulación durante la separación. Los problemas eran tan graves que los responsables de la NASA afirmaron que la nave podría haberse perdido por cualquiera de ellos, poniendo en peligro la vida de los astronautas, si alguno hubiera estado a bordo. El vuelo nunca llegó a la estación espacial y, tras su regreso a la Tierra, Boeing declaró que intentaría realizar una segunda prueba de vuelo tras revisar un millón de líneas de código de la nave espacial.

Esta colaboración entre Boeing y la NASA promete definir el futuro de las misiones espaciales. (Boeing/Europa Press)

El segundo intento de volar la cápsula sin nadie a bordo llegó aproximadamente un año y medio después, durante el verano de 2021. Para entonces, Boeing dijo que había solucionado los problemas de software. Pero esta vez varias de las válvulas del módulo de servicio de la nave estaban corroídas y Boeing no pudo arreglarlas mientras la nave estaba montada sobre el cohete en la plataforma de lanzamiento. El desmontaje provocó otro retraso.

Boeing completó finalmente el vuelo de prueba sin tripulación en mayo de 2022. Pero poco más de un año después, mientras se preparaba para hacer volar a los astronautas, anunció el problema con el sistema de paracaídas y la cinta inflamable.

Parte del propósito del vuelo de prueba tripulado es ver cómo reacciona el vehículo en el vacío del espacio, y los responsables de la NASA dijeron que prevén que los astronautas y los controladores de tierra tendrán que reaccionar ante problemas inesperados. “Así es como se consigue que el vehículo sea más seguro y fiable”.

“Permítanme recordarles a todos de nuevo: Esta es una nueva nave espacial. También les recordaré que se trata de un vuelo de prueba”, dijo Free. “Ciertamente tenemos algunas incógnitas en esta misión, cosas que esperamos aprender. Al tratarse de una misión de prueba, es posible que nos encontremos con cosas que no esperamos. Pero nuestro trabajo ahora es permanecer vigilantes y seguir buscando problemas”.

Williams, que fue asignada hace años al programa de tripulación comercial y ha estado esperando volar desde entonces, dijo que está convencida de que los equipos están preparados. “Prevemos que todo saldrá según lo previsto”, dijo en una entrevista. “Pero si no es así, nos tomaremos un momento para analizarlo y hablar de ello, y estaremos bien. Así que nuestra confianza en la misión es alta”.

