No hay que temer a los fármacos hormonales para la menopausia, según un importante estudio sobre salud femenina

Nuevos hallazgos afirman que la terapia hormonal es segura para mujeres menopáusicas menores de 60 años. (Shutterstock)

Hace más de dos décadas, los impactantes resultados de un importante estudio sobre la salud de la mujer pusieron en entredicho la seguridad de las hormonas para la menopausia y, de la noche a la mañana, millones de mujeres y sus médicos abandonaron los fármacos, una reticencia que persiste hoy en día.

Ahora, un seguimiento a largo plazo de la Iniciativa para la Salud de la Mujer (WHI) demuestra que la reacción fue exagerada. La nueva investigación descubrió que, para muchas mujeres menopáusicas jóvenes -por lo general, menores de 60 años-, los beneficios de los fármacos probablemente superan los riesgos para el tratamiento a corto plazo de los síntomas de la menopausia, incluidos los sofocos y los sudores nocturnos.

El nuevo análisis, publicado en JAMA, muestra que las mujeres más jóvenes que inician la menopausia y experimentan síntomas pueden tomar tratamientos hormonales durante varios años con una menor probabilidad de efectos adversos. “Las mujeres en la menopausia precoz con síntomas molestos no deben tener miedo de tomar terapia hormonal para tratarlos, y los médicos no deben tener miedo de prescribirlos”, dijo JoAnn Manson, jefe de la división de medicina preventiva del Hospital Brigham and Women’s y primer autor del artículo.

Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia del WHI y su repercusión en la salud de la mujer. En el estudio participaron más de 160.000 mujeres posmenopáusicas de entre 50 y 79 años. Pero en 2002, parte del ensayo hormonal del estudio sobre la menopausia se interrumpió bruscamente después de que los datos de seguimiento sugirieran que las mujeres del grupo hormonal presentaban un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, ictus, embolia pulmonar y cáncer de mama.

La prevención de enfermedades cardiovasculares y cáncer de mama sigue siendo prioridad en el uso de hormonas. (Archivo)

Los resultados alteraron la atención médica de millones de mujeres que habían estado tomando hormonas, muchas de las cuales habían sido aconsejadas por sus médicos de que los fármacos no sólo aliviaban los síntomas, sino que también ofrecían protección a largo plazo contra los infartos de miocardio, lo que se creía ampliamente en aquella época.

El repentino cambio de rumbo también supuso que decenas de mujeres de la generación del baby boom y de la generación X se vieran obligadas a afrontar los molestos síntomas de la menopausia -como sofocos, sudores nocturnos, insomnio y alteraciones del estado de ánimo- sin los beneficios de tratamientos hormonales muy eficaces.

Más tarde, se hizo evidente que el diseño del estudio, que incluía a un gran número de mujeres mayores, podía haber sesgado los resultados. Los riesgos se observaron sobre todo en mujeres mayores, que ya habían pasado la menopausia y que normalmente no necesitarían utilizar los fármacos para tratar los síntomas. A las mujeres más jóvenes del estudio pareció irles mejor.

Ahora, más de 20 años después, un seguimiento a largo plazo de las mujeres del WHI sugiere que los fármacos son una opción relativamente segura para el tratamiento a corto plazo de los síntomas de la menopausia en mujeres menores de 60 años. Las hormonas aún no se recomiendan a largo plazo para prevenir infartos de miocardio, demencia u otras enfermedades crónicas.

La terapia hormonal no incrementa la mortalidad, revela investigación. (Archivo)

“Todavía hay un grupo sustancial de mujeres que no utilizan la terapia hormonal porque temen sus efectos adversos”, dijo Stephanie Faubion, directora del Centro para la Salud de la Mujer de la Clínica Mayo en Jacksonville, Florida, que no participó en el trabajo. “Esto debería tranquilizar a las mujeres menores de 60 años con síntomas molestos”.

Para las mujeres “significativamente afectadas” por los síntomas, especialmente en el lugar de trabajo, la terapia hormonal “es el tratamiento más eficaz”, añadió. Estos son los resultados del seguimiento a largo plazo. Los investigadores descubrieron que la terapia hormonal no aumentaba las tasas de mortalidad (muertes por todas las causas) en ningún grupo de edad, en comparación con las mujeres de edad similar que tomaban un placebo.

No hubo diferencias estadísticamente significativas en el riesgo cardiaco entre usuarias y no usuarias de hormonas. Cuando se interrumpió el estudio en 2002, los organizadores informaron de un aumento del 29% en el riesgo cardiaco entre las mujeres que tomaban medicamentos hormonales. El riesgo de ictus entre las usuarias jóvenes de hormonas era relativamente bajo: menos de un caso extra por cada 1.000 mujeres que utilizaban terapia de estrógeno-progestina y ningún exceso de riesgo con el estrógeno solo.

Las distintas formas de terapia hormonal (combinación estrógeno-progestina y estrógeno solo) tuvieron efectos opuestos sobre el riesgo de cáncer de mama. Las mujeres que utilizaron estrógeno solo (permitido únicamente para las que se han sometido a una histerectomía) experimentaron una reducción del 20% en el riesgo de cáncer de mama durante el periodo de seguimiento.

El riesgo de cáncer de mama asociado a terapia hormonal combinada es bajo. (Shutterstock)

El riesgo de cáncer de mama aumentó con el uso prolongado de fármacos hormonales combinados que incluyen estrógeno y progestina. (Añadir progesterona a los estrógenos en las mujeres con útero reduce el riesgo de desarrollar cáncer de endometrio). “Poniendo el riesgo en perspectiva, es el equivalente al exceso de riesgo de cáncer de mama asociado al consumo de una o dos bebidas alcohólicas al día”, afirma Manson. “El riesgo absoluto es bajo, y todas las elecciones implican concesiones. Es importante que las mujeres dispongan de la información necesaria para participar en la toma de decisiones y también elegir la duración del tratamiento.”

El riesgo de fractura ósea entre las usuarias de hormonas fue un 33% inferior en todos los grupos de edad en comparación con el placebo. El trabajo también subrayó que las mujeres no deben tomar hormonas de forma rutinaria para prevenir cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, demencia u otras enfermedades crónicas, y que no necesitan suplementos de calcio o vitamina D a menos que presenten carencias nutricionales de los mismos.

Por último, la revisión también recomendaba una dieta baja en grasas y rica en frutas, verduras y cereales, afirmando que está relacionada con un menor riesgo de muerte por cáncer de mama. Sin embargo, una dieta de este tipo no parece reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama o colorrectal.

La Iniciativa para la Salud de la Mujer está financiada por el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre. Durante los ensayos, las píldoras activas y placebo fueron proporcionadas por Wyeth-Ayerst para el estudio hormonal y por GlaxoSmithKline Consumer Healthcare para el ensayo de suplementos de calcio y vitamina D. De los 19 autores del estudio actual, 18 no tenían información financiera que comunicar. Uno de los investigadores del estudio, Rowan T. Chlebowski, jefe de oncología médica y hematología del Centro Médico Harbor-UCLA, declaró haber recibido honorarios de Novartis, AstraZeneca, Pfizer y otras empresas.

Se reporta menos de un caso extra de ictus por cada 1.000 mujeres utilizando estrógeno-progestina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos señalaron que, hoy en día, los fármacos hormonales incluyen una serie de opciones, como estrógenos en dosis más bajas, así como estrógenos administrados a través de la piel en forma de parche o gel. También existen tratamientos no hormonales para aliviar los síntomas de la menopausia.

“Me encanta esta revisión”, dijo Christine Kistler, profesora asociada de medicina en la división de geriatría de la Universidad de Pittsburgh, que tampoco participó en la investigación. “Demuestra muy bien que la THS tiene un riesgo relativamente bajo en las mujeres posmenopáusicas más jóvenes, cuando los síntomas de la menopausia suelen empeorar y remitir con el tiempo, aunque algunas mujeres siguen teniendo sofocos hasta bien entrados los 60″.

Las hormonas empezaron a ganar adeptos en la década de 1960 como forma de preservar la juventud y la feminidad. Más tarde, varios estudios observacionales descubrieron que las mujeres que tomaban terapia hormonal tenían menos cardiopatías y fracturas óseas y menos riesgo de muerte por todas las causas, en comparación con las que no las tomaban.

Antes de la Iniciativa para la Salud de la Mujer, casi 15 millones de mujeres recibían recetas anuales de terapia hormonal, incluso para la prevención de enfermedades cardiacas, a pesar de la falta de investigaciones controladas sobre el tema. El uso de estos fármacos para prevenir los infartos de miocardio y la demencia se había hecho “cada vez más común”, según Manson.

Estrógeno solo podría reducir el riesgo de cáncer de mama en hasta un 20%. (Getty Images)

“Era importante ponerle freno”, dijo Manson, también profesor de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard. “Pero nunca se pretendió que las mujeres dejaran de usarla para los molestos sofocos y sudores nocturnos. Es importante que las mujeres sepan que existe esta opción”.

Kistler dijo que generalmente prescribe TRH sólo para pacientes con síntomas significativos que tienen un bajo riesgo de accidente cerebrovascular, enfermedad cardíaca y cáncer de mama y por lo general sólo después de probar primero terapias no hormonales. Limita su uso a cinco o seis años y retira los fármacos a las pacientes a partir de los 60 años. “La revisión señala que la THS es relativamente poco perjudicial hasta los 60 años”, afirma.

Faubion dijo que a lo largo de los años ha oído hablar de muchas mujeres “frustradas porque han leído y oído cosas contradictorias sobre el riesgo y los beneficios de la terapia hormonal y no saben qué creer”. La revisión, dijo, “reitera la relativa seguridad de la terapia hormonal en la menopausia temprana”.

(c) 2024, The Washington Post