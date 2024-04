Qué se siente al padecer escoliosis y cómo aliviar el dolor cuando aparece

Cada año, 3 millones de casos de escoliosis se diagnostican en Estados Unidos, afectando principalmente a niños de 10 a 12 años. (Getty Images)

Aún recuerdo la radiografía de mi espalda a los 13 años. Mi columna parecía una carretera que se curvaba alrededor de una montaña invisible. ¿Cómo podía ser éste mi cuerpo? El médico me llamó “escoliosis”. No se lo conté a nadie en el colegio y esperaba que mi ropa lo disimulara bien.

Más tarde supe que me encontraba entre el 2 y el 3% de personas con escoliosis, según la Fundación Nacional de Escoliosis. Cada año se diagnostican en Estados Unidos unos 3 millones de casos de esta enfermedad, generalmente en niños de 10 a 12 años, según Johns Hopkins Medicine. Las niñas y las mujeres tienen más probabilidades de sufrir escoliosis que los niños y los hombres. No está claro por qué.

Aunque algunos de nosotros tenemos la columna curvada desde la infancia, los adultos pueden desarrollar una escoliosis que empeora progresivamente con el tiempo como consecuencia del desgaste de la columna. “A medida que aumente el número de personas que envejecen, la escoliosis degenerativa en adultos será cada vez más frecuente”, afirma Akhil Chhatre, director de rehabilitación de la columna vertebral del Johns Hopkins Medicine de Baltimore.

La escoliosis, una condición caracterizada por la curvatura de la columna, mide 10 grados o más en una radiografía para ser diagnosticada. (Archivo)

¿Qué es la escoliosis?

Las radiografías como la que me hicieron cuando era adolescente muestran la forma de la columna vertebral y las asimetrías que se forman a su alrededor. Los médicos diagnostican escoliosis cuando una curvatura de la columna “mide 10 grados o más en una radiografía”, según Johns Hopkins Medicine. Las curvas de la escoliosis se caracterizan en general por tener forma de “S” o de “C”, pero la columna vertebral de cada persona es única, al igual que la forma en que su cuerpo la compensa.

Los médicos pueden detectar un problema durante los exámenes rutinarios. A menudo, la escoliosis va acompañada de indicios como desniveles en los hombros, la cintura o la longitud de las piernas, según la Clínica Cleveland.

Los traumatismos físicos, como las fracturas o la artritis de la columna vertebral, pueden provocar escoliosis en la edad adulta, explica Chhatre. Pero la Clínica Mayo y otros expertos afirman que la causa de la escoliosis infantil suele ser desconocida, aunque puede ser hereditaria.

Los adolescentes con escoliosis suelen estar más preocupados por cómo afecta a su aspecto, dijo Sanja Schreiber, director de una clínica de fisioterapia de la escoliosis llamada Curvy Spine Inc. en Edmonton, Alberta. “Desde luego, yo pensaba lo mismo”.

Las niñas y mujeres presentan una mayor propensión a desarrollar escoliosis en comparación con los niños y hombres. (Getty Images)

Muchos adolescentes no experimentan dolor a causa de su escoliosis, dice Schreiber, aunque tengo recuerdos de sentirme dolorido por sentarme en las sillas de clase. En la edad adulta, sobre todo en los adultos mayores, la escoliosis puede causar dolor, artritis, pinzamiento de nervios e incluso dificultades para caminar o respirar, dijo Chhatre.

En los casos graves, la columna puede torcerse hacia uno de los pulmones, apretándolo “como una toalla con agua”, dijo Santhosh Thomas, médico de plantilla del Centro para la Salud de la Columna Vertebral de la Clínica Cleveland. Esto puede limitar la capacidad de hacer ejercicio intenso o de permanecer de pie mucho tiempo, y los casos graves pueden requerir cirugía.

Con curvas más leves, a veces no hay dolor, pero incluso una curvatura mínima “puede manifestarse con síntomas como dolor o molestias o dolor”, dijo Chhatre.

Sé muy bien que años de estar sentada frente al ordenador todo el día con una postura que no es la ideal afectan a los músculos que rodean la columna. La rigidez y el dolor, sobre todo en el cuello y alrededor del vértice de la curva, aparecen periódicamente, recordándome que debo estirarme, levantarme o dar un paseo.

Los factores hereditarios juegan un papel importante en la aparición de la escoliosis infantil, aunque su causa exacta sigue siendo desconocida. (Freepik)

¿Cómo se trata la escoliosis?

Cuando el ángulo de la curvatura de la columna vertebral es inferior a 20 grados, la escoliosis suele considerarse lo bastante leve como para no requerir tratamiento.

Los niños y adultos con curvaturas superiores a 40 o 50 grados son candidatos a la cirugía, que a menudo consiste en enderezar la columna con barras de acero y conlleva riesgos como pérdida de sangre, inflamación y lesiones nerviosas. En los últimos años se han desarrollado técnicas quirúrgicas menos invasivas que implican incisiones más pequeñas y una recuperación más rápida.

La edad, el estado de salud y las expectativas del paciente influyen en la decisión de operarlo o no, explica Thomas. “Si un paciente puede funcionar sin mucho dolor, entonces no hay razón para operar o corregir la deformidad”, dijo. Es difícil cifrar el porcentaje de pacientes que necesitan operarse, pero unos 38.000 se someten a cirugía de fusión espinal cada año, según la Asociación Americana de Cirujanos Neurológicos.

A los niños con curvaturas “moderadas”, como era mi caso, los médicos suelen recomendarles llevar un corsé ortopédico hasta que dejen de crecer para evitar que la curvatura empeore y, posiblemente, mejorarla ligeramente. Pero yo, a los 13 años, era testaruda y no quería llevar corsé.

Mi resistencia no sorprendió a Thomas. “Es muy difícil decirles a los adultos jóvenes que se pongan un corsé porque es un reto estético”, dice.

Anualmente, unos 38.000 pacientes se someten a cirugía de fusión espinal en Estados Unidos, buscando alivio a su condición. (Archivo)

Opciones de fisioterapia

Los fisioterapeutas pueden elaborar un conjunto de ejercicios dirigidos a la simetría, el equilibrio y la postura del cuerpo.

Por ejemplo, una terapia especializada en escoliosis llamada método Schroth utiliza programas individualizados dirigidos a la respiración, el entrenamiento de la fuerza y la conciencia postural. Schreiber, formado en este tratamiento, trabaja con los pacientes para desarrollar rutinas diarias que actúen contra la progresión de la curva.

Una nota: he aprendido por las malas que los seguros no siempre cubren la terapia Schroth. Pero en general, los pacientes con escoliosis deben buscar un especialista con formación en el tratamiento de esta compleja afección, dice Schreiber.

Retos del tratamiento

Desde que me diagnosticaron escoliosis de niño en los años 90, mi trayectoria como paciente ha sido de todo menos sencilla. A lo largo de mi vida adulta, he visitado a especialistas de muchos tipos. Pero el yoga cambió las cosas para mí cuando encontré a una instructora que sabía cómo modificar las posturas para la escoliosis. En plena pandemia, sus clases en línea me ayudaron a sobrellevar la incomodidad de estar sentada sin parar mientras trabajaba desde casa.

Los fisioterapeutas emplean el método Schroth, diseñado especialmente para combatir la progresión de la escoliosis a través de ejercicios personalizados. (Archivo)

También incorporo algunas rutinas de la terapia Schroth en casa, pero actualmente no acudo a fisioterapia, en parte debido a los gastos que me supone y a la orientación contradictoria que recibí de distintos profesionales. Los recursos en línea sobre qué ejercicios y estiramientos son seguros para la escoliosis también se contradicen entre sí.

Incluso al entrevistar a expertos para este artículo, encontré diferencias en sus consejos generales. Por ejemplo, mientras que Schreiber advierte contra los estiramientos y ejercicios que sobrecargan la columna vertebral, como las torsiones y las flexiones prolongadas, Thomas suele decir a sus pacientes con escoliosis que hagan cualquier actividad que deseen, siempre que no les cause dolor.

Sin embargo, todos los expertos coincidieron en que las personas con escoliosis deben trabajar una buena postura, descansar de la postura sentada, hacer ejercicio moderado y mantenerse en forma para mejorar el tono muscular y la fuerza central. También es primordial la salud ósea, para evitar un empeoramiento de la curvatura de la columna vertebral.

Mi columna sigue curvándose como en las radiografías de mi infancia, pero este año me propongo mejorar la postura y trabajar la espalda con rutinas de estiramientos, ejercicios y yoga más constantes. “El yoga no arregla la escoliosis, pero puede ayudar a mejorar la postura, a fortalecerla y quizá a controlar el dolor”, me dice Thomas.

Schreiber dice que sus pacientes adultos tampoco esperan tener la columna más recta, sino más bien el deseo de mejorar los síntomas. “Uno no va por ahí pensando en sí mismo como una radiografía”, dijo Schreiber. “Así que en realidad se trata de lo que realmente te importa”.

