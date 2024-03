Billie Eilish se convirtió en la persona más joven en ganar dos premios Oscar

Billie Eilish, a sus 22 años, se convirtió en la persona más joven en ganar dos Oscars (REUTERS/Danny Moloshok)

Billie Eilish, con solo 22 años, estableció un nuevo récord al convertirse en la persona más joven en ser galardonada con dos premios Oscar. Junto a su hermano, Finneas O’Connell, Eilish fue reconocida en la reciente ceremonia de los premios de la Academia el de 10 de marzo de 2024, por la mejor canción original, “What Was I Made For?” de la banda sonora de la película “Barbie”.

Este logro marca un hito en la carrera ya impresionante de la artista y su hermano, quienes también se llevaron a casa el gramófono dorado por la misma categoría en el año 2022 con el tema “No Time to Die”, perteneciente a la película de James Bond del mismo nombre. “Nos sentimos tan afortunados pero, siempre y cuando la audiencia esté contenta, sentimos que hemos hecho un buen trabajo”, declararon los hermanos a In Style Magazine tras recibir el premio.

La inspiración para “What Was I Made For?” surgió, según Eilish, de “esa escena de Barbie sentada en la parada del autobús y esa anciana sentada a su lado, esa escena me impactó y me hizo decir: ‘Oh, esto es mucho más de lo que todos pensamos’”, dijo a ABC News. “Si no nos hubieran enseñado la película y no hubiéramos hablado con Greta de ella, no habríamos hecho esa canción. No habríamos sabido que la película tenía ese aspecto desgarrador”.

La actuación de Eilish y O'Connell en los Oscars destacó entre los momentos más memorables (AP/Chris Pizzello)

Durante la ceremonia de los premios Oscar celebrada en el Teatro Dolby de Los Ángeles, Billie Eilish y Finneas O’Connell no solo se destacaron por recibir la estatuilla, sino también por su actuación del tema galardonado. Esta presentación precedió la energética actuación de Ryan Gosling con “I’m Just Ken”, ambas performances convirtiéndose en puntos destacados de la noche.

Además del Oscar, el dúo se llevó el premio Grammy por “What Was I Made For?” el pasado 4 de febrero, posicionándose sobre nombres prominentes de la industria musical como Lana Del Rey, Taylor Swift, Dua Lipa, Miley Cyrus, SZA y Olivia Rodrigo.

Billie Eilish, cuyo nombre completo es Billie Eilish Pirate Baird O’Connell, nació el 18 de diciembre de 2001 en Los Ángeles, California. Desde muy joven mostró un gran interés por la música y el arte, gracias a la influencia de sus padres, ambos artistas.

“What Was I Made For?” de Billie Eilish y Finneas O’Connell, reconocida como Mejor Canción Original (Jordan Strauss/Invision/AP)

Eilish ganó una notoria fama mundial tras el lanzamiento de su sencillo “Ocean Eyes” en 2016, producido por su hermano Finneas O’Connell, con quien ha colaborado estrechamente en su carrera. La cantante es conocida por su estilo musical único, que mezcla elementos del pop, el electro-pop, y el indie.

Su álbum debut, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” lanzado en 2019, recibió críticas positivas y varios premios, incluyendo cinco Grammy. Eilish destaca no solo por su música sino también por su activismo, especialmente en temas de salud mental y cambio climático.