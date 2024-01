Un estudio relacionó la pérdida de peso inexplicable con una mayor tasa de cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae).

Las personas que pierden una cantidad significativa de peso sin hacer dieta, ejercicio u otros cambios en su estilo de vida también pueden tener un mayor riesgo de padecer algunos tipos de cáncer, según unos investigadores que afirman que un descenso repentino puede ser un indicador precoz de la enfermedad.

Te puede interesar: Este medicamento para la diabetes está liderando los tratamientos contra la obesidad en Estados Unidos

Según un estudio publicado el martes por la revista Journal of the American Medical Association, las personas que perdieron espontáneamente más del 10% de su peso corporal desarrollaron cáncer en una proporción de 1.362 por cada 100.000 en un periodo de 12 meses, mientras que la tasa de diagnóstico entre las personas que no habían perdido peso recientemente sin explicación fue de 869 por cada 100.000.

Aunque a menudo se considera un paso positivo hacia una mejor salud, un gran descenso de peso a veces precede a un diagnóstico de cáncer. Considerar el peso como un importante signo vital puede ayudar a los médicos a detectar antes el cáncer, cuando es más probable curarlo con los tratamientos disponibles.

Te puede interesar: La FDA autorizó la fase 3 de ensayos clínicos para una prometedora vacuna contra el cáncer

“La pérdida de peso inexplicable es el motivo por el que decimos que hay que decírselo al médico”, afirmó Brian Wolpin, oncólogo médico del Instituto Oncológico Dana-Farber, afiliado a Harvard, y coautor principal del estudio.

Se espera “ayudar a los médicos de atención primaria a tener una mejor idea del espectro de cánceres que pueden estar presentes en alguien que tiene esta pérdida de peso involuntaria.”

Te puede interesar: Aconsejan a los jóvenes estadounidenses desarrollar el juicio crítico ante avance de Inteligencia Artificial

Los tumores de esófago, estómago y páncreas fueron de los más elevados entre las personas que habían perdido kilos recientemente sin proponérselo. Esto puede estar relacionado con los problemas o el dolor al tragar, síntomas de los cánceres del tracto gastrointestinal superior que pueden dificultar que los pacientes se nutran adecuadamente.

Los investigadores analizaron los datos del Nurses’ Health Study (Estudio sobre la salud de las enfermeras), una investigación que comenzó hace casi 50 años en Harvard, y del Health Professionals Follow-Up Study (Estudio de seguimiento de los profesionales de la salud), que comenzó en 1986.

Los estudios analizaron el peso de 157.474 participantes cada dos años durante una media de 28 años, a la vez que realizaban pruebas de detección de todos los tipos de cáncer.

Tumores en esófago, estómago y páncreas figuran entre los más comunes en pacientes que han experimentado reducción de peso sin razón aparente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo global de ser diagnosticado de cáncer seguía siendo bajo, del 3,2%, entre los que habían experimentado una pérdida de peso significativa, frente al 1,3% de los que no. Según los investigadores, muchos tipos de cáncer, como el de mama, el cerebral y el melanoma, no presentaban una relación significativa con la pérdida de peso reciente.

“El peso es algo que debería medirse bien” en las consultas médicas, afirmó Michael Rosenthal, médico del Brigham and Women’s Hospital que colaboró en la redacción del estudio.

“Debe ser una revisión del peso como se ha trazado en el último par de años, para ver si hay una disminución longitudinal que necesita una evaluación adicional”, concluyó Rosenthal.

(C) 2023, Bloomberg