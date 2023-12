Expertos en desarrollo infantil revelan cuál es el mejor regalo para los niños

Tendencias actuales se inclinan hacia actividades creativas y excursiones familiares para celebrar en lugar de incrementar los juguetes de los niños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando Alexia Metz piensa en sus primeros años como madre se acuerda sobre todo de las cosas que veía en su hogar. “Vivía en un piso pequeño y tenía gemelos”, dijo a The Washington Post. “Sentía que las paredes se me cerraban”, agregó.

Muchos padres de niños pequeños pueden sentir la presión de llenar sus casas de juguetes, sobre todo en esta época del año. Pero tras investigar el tema con su equipo de la Universidad de Toledo, Metz, profesora de terapia ocupacional, descubrió que tener menos juguetes no solo hace que los padres se vuelvan menos locos. También es mejor para los niños.

The Washington Post habló con expertos en desarrollo infantil para entender cómo el juego ayuda al cerebro de los niños a ser más creativo y flexible, y a aprender habilidades importantes como la resolución de problemas y la colaboración. Una de las conclusiones es que tener menos juguetes a mano favorece un mayor compromiso con cada uno de ellos, lo que fomenta el pensamiento creativo.

“Los niños pequeños están programados para explorar su entorno y ver qué tipo de oportunidades hay”, explicó Metz. “En una habitación llena de juguetes, querrán relacionarse con todos y cada uno de ellos, pero eso puede significar que no se relacionen profundamente con ninguno”.

Metz, que también solía atender a pacientes como terapeuta ocupacional, empezó a interesarse por el estudio de la interacción de los niños con los juguetes después de oír a padres preocupados porque sus hijos pequeños nunca jugaban con un solo juguete durante mucho tiempo. Pasaban rápidamente de un juguete a otro y nunca se sentaban con ninguno.

Debido a su formación en neurociencia y desarrollo infantil, Metz sospechó que tal vez el entorno fuera el impulsor de este comportamiento. Para probar esa hipótesis, la experta y un equipo de investigadores llevaron a un grupo de niños pequeños a jugar a su laboratorio. Hicieron que cada niño jugara en dos escenarios diferentes: en uno, le ofrecieron cuatro juguetes, y en otro, 16. En una habitación con menos juguetes, los niños jugaban más rápido.

En la habitación con menos juguetes, los niños se sentaban y jugaban más profundamente con cada juguete, interactuando con el mismo objeto durante más tiempo y de más formas. Primero pulsaban un botón y luego tiraban de una palanca. Luego lo ponían boca abajo o de lado. Si jugaban con un volquete, no se limitaban a volcarlo, sino que lo volcaban, lo apilaban, lo volteaban, lo hacían galopar como un caballo... En otras palabras, fingían.

Investigaciones de la Universidad de Toledo revelan que niños exploran con mayor profundidad cada juguete al tener menos opciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando había más juguetes, los niños pasaban menos tiempo con cada uno de ellos y probaban menos cosas. Heather Kuhaneck, terapeuta ocupacional y profesora de la Universidad Estatal del Sur de Connecticut que estudia el juego, lo comparó con la experiencia de regalar un juguete a un niño pequeño y descubrir que se interesa más por el papel de regalo y la caja.

Esto puede deberse a que la caja es más abierta: puede ser una casa, un sombrero o una rampa para un coche de juguete. Los juguetes más sencillos (y menos juguetes) dejan espacio para un juego de mayor calidad.

Kuhaneck afirmó que principios similares se aplican también a los niños mayores. “Para los niños mayores, sinceramente, el mejor tipo de juego es estar al aire libre, en la naturaleza”, dijo. “Los niños inventan sus propios juegos y se divierten con las cosas que encuentran. Estimula su creatividad en función de lo que haya cerca en la naturaleza”, agregó.

Para Metz, su investigación sobre los niños pequeños y los juguetes, que llevó a cabo en 2017, cambió la forma en que criaba a sus propios hijos, especialmente durante las vacaciones. Ella y su familia empezaron a centrarse más en las experiencias, como un concurso de construcción de casas de jengibre o una excursión, en lugar de “un montón de cosas que luego llenan armarios, alacenas y cajones”.

Metz y Kuhaneck reconocen que esto no es fácil. “No quisiera que se interpretara que los niños solo pueden tener cuatro juguetes”, afirmó Metz. Pero tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad como del desarrollo infantil, hay cosas concretas que se pueden hacer para recortar gastos.

1. Si ya tienes muchos juguetes, rótalos

Dado lo rápido que se desarrollan los niños pequeños, los juguetes del año pasado parecerán nuevos. Tus hijos podrán explorar nuevas formas de jugar con ellos.

“Seis meses después, son niños completamente nuevos. Tienen un nuevo conjunto de habilidades y una nueva visión del mundo”, explicó Metz. “Así que este juguete puede ofrecerles nuevas oportunidades de jugar que no tenían la última vez que salió”.

Recomienda acudir a una ludoteca o intercambiar juguetes con otra familia. “Déjate llevar por tu instinto, porque tú eres quien mejor conoce a tu hijo”, dijo Metz. “Si se ven abrumados, frenéticos, desorganizados... guarda las cosas por un tiempo”, señaló la investigadora.

2. Compra juguetes duraderos

Elizabeth Mahon, fundadora de la tienda infantil Three Littles de Washington D.C., sugiere buscar juguetes duraderos, no solo por los materiales con los que están hechos, sino por la cantidad de cosas que los niños pueden hacer con ellos. Sugiere buscar juguetes que cubran un amplio abanico de edades, para que a los niños no se les queden pequeños enseguida, y rotarlos para que no se aburran con ellos. Esto también reduce los residuos, según Mahon.

Kuhaneck aconsejó buscar juguetes que fomenten diferentes tipos de juego. Sugirió como ejemplo los bloques u otros juguetes de construcción. “Los bloques pueden ser cualquier cosa”, dijo.

Los juguetes no necesitan muchas campanas y silbatos, afirmó Sudha Swaminathan, profesora y directora del Centro de Educación Infantil de la Universidad Estatal de Eastern Connecticut, que durante una década ha publicado cada año un estudio sobre los mejores juguetes para el desarrollo infantil.

“El juguete puede haber sido concebido para un uso concreto, pero luego los niños, en su curiosidad innata, su creatividad y su propio nivel de desarrollo, interactuarán con el juguete de formas que nunca habíamos pensado”, explicó Swaminathan. “Un cochecito puede convertirse de repente en un carrito de la compra, o un bloque en un teléfono”.

Swaminathan afirma que muchos de estos principios se aplican también a los adultos. En su propia clase como profesora, a menudo empieza pidiendo a sus estudiantes universitarios que jueguen libremente para entrar en un espacio mental creativo. “Llegamos a ello sin caminos prescritos”, afirmó.

Profesionales en terapia ocupacional reconocen un compromiso mayor de los niños al interactuar con una cantidad reducida de juguetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Dar prioridad a salir al exterior

“Puede que los juguetes no sean tan importantes”, dijo Kuhaneck. Los niños son ingeniosos y creativos. “Si no tuvieran [juguetes], se las ingeniarían para jugar con cualquier cosa que tuvieran por ahí fuera”.

Kuhaneck no es muy partidaria de las pantallas o los juguetes electrónicos, en parte porque hay menos formas de jugar con ellos. “Los juegos que requieren creatividad y resolución de problemas, los que son un poco más abiertos”, dijo la terapeuta, asegurando que serán más útiles para los niños a largo plazo.

(*) The Washington Post

(*) Maggie Penman es la productora ejecutiva de “Post Reports”, el galardonado podcast diario de noticias de The Washington Post. Anteriormente trabajó como reportera y productora para NPR y sus emisoras afiliadas, WGBH y WNYC.