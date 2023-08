Los 8 bares de Buenos Aires que preservan la época dorada de Argentina, según el Washington Post

La confitería La Ideal tiene decoraciones que datan de la década de 1910

El Bar Británico se encuentra en una esquina privilegiada de San Telmo, compartiendo el barrio histórico con majestuosas mansiones que bordean calles antiguas y bajas. Justo al otro lado de la calle, un monumento marca el lugar donde una expedición española fundó la ciudad en 1536. En el interior, el ambiente es tranquilo, la luz teñida de sepia, con un piso con diseño de tablero de ajedrez, mesas de madera bien espaciadas y un bar con poca luz. centelleando con botellas de vermuts y licores locales. Un ventilador gira lentamente para no molestar a los asiduos que leen sus diarios.

Cuando viví aquí, de 1991 a 2001, pasaba por una tostada de jamón y queso o un plato de estofado de lentejas en invierno, una discreta inclinación de cabeza del camarero y un asiento junto a la ventana. Ahora, en mis visitas de regreso a Buenos Aires, siempre comienzo mi estadía con un cortado en el Británico. No es porque sea inglés, un “británico”, sino porque el lugar se siente como un segundo hogar.

En una ciudad propensa a la demolición y la remodelación, la belleza de las cosas que no cambian se ve realzada por su escasez. El carácter del Bar Británico le ha otorgado el estatus de la ciudad como uno de los 80 y tantos “bares notables”. Estos bares y cafés —las palabras son intercambiables aquí en Buenos Aires— poseen un cierto encanto anticuado. Varios abrieron en el siglo XIX, lo que los hace antiguos en una nación que solo obtuvo su independencia en 1816. Puede identificarlos por su decoración común: barras de zinc, pisos de baldosas, recuerdos de fútbol o tango, y letreros que usan un tipo de letra curvo local llamado fileteado. Leyendas del deporte, la música y la literatura bebían sus espressos y vermuts en algunos “notables”.

El autor más célebre de Argentina, Jorge Luis Borges, habló sobre libros y esbozó historias con su colega escritor Adolfo Bioy Casares en La Biela, un café con terraza de estilo parisino en la lujosa Recoleta. El Bar Sur y El Boliche de Roberto son conocidos por los shows de tango en vivo, que se pueden disfrutar con empanadas y malbec.

El Café Tortoni tiene estatuas de Carlos Gardel y Jorge Luis Borges

De acuerdo con la costumbre, al menos en los días anteriores a los guardaespaldas y las limusinas a prueba de balas, los presidentes entraban en el Tortoni, el más antiguo y grandioso de los cafés, cada 25 de mayo, Día de la Revolución, para desayunar chocolate caliente y churros. A menudo uso los “cafés notables” para trazar caminatas y viajes en autobús. La promesa de un café y una medialuna (la dulce versión argentina del croissant) es razón suficiente para explorar más allá de los distritos turísticos más transitados, como Palermo y La Boca.

Francamente, pocos forasteros harían el viaje al barrio de Devoto, en el extremo oeste de la ciudad, si no fuera por el hermoso Café de García. En algunos países, ser un edificio “catalogado” patrimonial significa protección contra la modernización o el cierre e incluso subvenciones de mantenimiento. No en Buenos Aires. Los edictos pertinentes que se aplican a estos establecimientos aluden a exenciones fiscales y prometen “asesoramiento técnico”; a cambio los propietarios se comprometen a no modificar el exterior, interior, “esencia o identidad” de su bar o cafetería.

“Ser ‘notable’ básicamente significa que el Ministerio de Cultura los promueve y difunde”, dice Carlos Cantini, quien ha estado escribiendo un blog en español en profundidad sobre la cultura del café de Buenos Aires durante una década. “Pero no viene con ningún tipo de apoyo práctico. Decenas de ‘notables’ han cerrado, sido demolidos o remodelados. En cuanto a la obtención de fondos o préstamos, simplemente no hay acceso al crédito en Argentina”.

El majestuoso Café Richmond, donde Graham Greene disfrutó de una ginebra o dos, y los hackers angloargentinos del Buenos Aires Herald sabían que podían conseguir una buena taza de té, cerró en 2011. La Flor de Barracas, Clásica y Moderna y el bar de martinis del Hotel Castelar son los cierres sonados más recientes. Incluso el amado Británico fue amenazado en 2006, cuando el dueño del edificio decidió venderlo, pero los lugareños organizaron peticiones, protestas y redes sociales para recabar apoyo. La pandemia provocó más extinciones de “notables” y muchos cafés locales más humildes.

Los pasos de tango están impresos en el suelo frente a la Confitería La Ideal

Los residentes de Buenos Aires, conocidos como porteños, son conocidos por adoptar la moda europea y estadounidense. La sed de los llamados cafés de la “tercera ola” —lugares de estilo contemporáneo con baristas expertos, leche de almendras y tortas veganas— ha alterado el mercado. Por el lado positivo, ha habido importantes reaperturas y reacondicionamientos. En las últimas dos décadas, una empresa familiar que se hacía llamar Notables adquirió cinco bares antiguos que estaban cerrados o en riesgo de cierre. Los redecoraron con accesorios de la vieja escuela, mientras ofrecían menús de comida sustanciosa. Ir del Café Margot al Bar El Federal y luego al Bar de Cao puede provocar un ligero déjà vu, ya que los interiores son bastante similares. Pero se han conservado hermosos espacios y cinco vecindarios han conservado sus preciados cafés.

“Siempre me gustó reparar cosas cuando era joven, desde bicicletas hasta muebles o autos viejos”, dice el director de Notables, Pablo Durán. “Compré un café con mi papá cuando tenía 20 años y desde entonces he tenido una pasión por ellos”. Ser dueño de una pequeña cadena, dice, ayudó a la familia a sobrellevar los cierres impuestos por COVID19. “Si hubiéramos tenido un solo punto de venta, habríamos sido mucho más vulnerables durante la pandemia. Compartimos cocina, menús y precios, y un servicio de comida para llevar nos permitió sobrevivir”.

Los viejos abrevaderos son importantes para la gente. Como dice Cantini, “Los ‘notables’ son testigos vivos de que el mundo reconoce a Buenos Aires como una ciudad de cafés. Estos viejos cafés hablan de sus barrios y de una historia más amplia”. La gentrificación y la reurbanización en Buenos Aires están en gran medida sin regulación. Un viejo bar-café malhumorado es como un viejo amigo reconfortante, y una invitación a los visitantes y porteños por igual a recordar que esta ciudad alguna vez tuvo una belle époque con bandas sonoras de tango.

El Café Tortoni cuenta con un pequeño teatro

En su libro de 1995 “Cafés de Buenos Aires - Informe sobre la nostalgia”, el historiador Jorge Bossio escribe: “Primero viene la taberna o posada, y luego el café, donde el conquistador reduce su vida a conversaciones que lo ayudan a superar la soledad de América”. y el anhelo de Europa”. Ese es un vuelo poético muy argentino, justo el tipo de cavilación que les llega a los escritores cuando se sientan junto a las ventanas de los viejos cafés.

Pero no se trataba sólo de “conquistadores”. Al igual que Nueva York, Buenos Aires fue una ciudad preeminente de inmigración en la segunda mitad del siglo XIX; sus bares y cafés dieron una cálida bienvenida a todos los que vinieron, un espresso decente y un lugar para conocer gente o estar solo, juntos. Todavía ofrecen ese servicio.

Bar Británico

El Bar Británico frente al Parque Lezama, cambió de nombre transitoriamente durante la Guerra de Malvinas

La ciudad tiene muchos bares de estilo italiano y español, pero este es uno de los pocos lugares sobrevivientes con conexiones británicas. Los trabajadores ferroviarios llegaron de Inglaterra y Escocia en la década de 1850, y Gran Bretaña era un inversor importante en el comercio de la carne. El nombre de Británico honra a un grupo de veteranos británicos de la Primera Guerra Mundial que vivían en una “pensión” cercana. Irónicamente, durante la Guerra de las Malvinas de 1982, el bar pasó a llamarse temporalmente El Tánico. Se dice que el autor Ernesto Sábato escribió partes de su obra magna, “Sobre héroes y tumbas”, en el bar; la escena inicial de la novela tiene lugar en el parque al otro lado de la calle que contiene el monumento a Pedro de Mendoza, primer (y condenado) fundador de Buenos Aires.

Bar de Cao

El Bar de Cao está ubicado en el barrio de San Cristóbal y es uno de los Notables de la Ciudad

Este encantador café en el grupo Notables aún se reconoce como un “almacén” o tienda general, con los viejos gabinetes que alguna vez se usaron para las jarras de aceite y encurtidos que ahora almacenan vinos de la provincia de Mendoza. Muchos bares de barrio nacieron como lugares de encuentro para los residentes de clase trabajadora, los trabajadores extranjeros recién instalados y hasta los gauchos desarraigados. El menú presenta estándares de Buenos Aires que incluyen milanesa (schnitzel) con papas fritas, picadas (platos de quesos y carnes curadas) y todo tipo de platos de pasta.

El Boliche de Roberto

El Boliche de Roberto, en el barrio de Almagro, ofrece espectáculos de música en vivo por noche

Inaugurado en 1893, este bar de aspecto humilde se ha convertido en una importante plataforma para los jóvenes músicos y cantantes de tango emergentes. Las paredes son un tumulto de pinturas antiguas y polvorientos sifones de soda, con tableros de ajedrez disponibles para las tranquilas horas de la tarde.

Café Tortoni

Firmemente en el circuito turístico, este gran establecimiento merece una visita. El Tortoni abrió sus puertas en 1858 y se mudó a su dirección actual, en el bulevar de aspecto más francés de Buenos Aires, la Avenida de Mayo, en 1880. El interior es un torbellino rococó de mesas de mármol, espejos con marcos dorados, paneles de madera oscura y Tiffany techos de cristal. La Academia Nacional de Tango y el Museo de Tango están en el piso sobre el café, que alberga conciertos en el sótano.

El cantautor Acho Estol dice que descubrió el Tortoni en los años 90, cuando le gustaba la música rock. “Siempre lo imaginé como un lugar viejo y polvoriento, atrapado en el pasado”, dijo. “Pero dejé mis prejuicios a un lado y vi actuaciones de algunos de los grandes maestros —tangueros viejos como Horacio Salgán y Osvaldo Pugliese— y conocí a músicos más jóvenes, periodistas e historiadores del tango”. Más tarde tocó allí con su propia banda, La Chicana. “El Tortoni es lo más parecido en mi vida a una universidad de tango. Cada vez que paso, me dejo caer para tomar al menos un ‘café solo’. Los meseros son jóvenes y la clientela es principalmente turistas. Ahora soy el viejo tanguero”.

Confitería La Ideal

La Confitería La Ideal abrió sus puertas en 1912, fue remodelado y reabierto hace pocos meses (The Washington Post)

Inaugurado en 1912, La Ideal es un refugio de elegancia y serenidad tranquila en el distrito céntrico agitado y contaminado. Reabrió en 2022 después de una remodelación de seis años de sus suntuosos interiores, que incluye candelabros franceses, vidrieras, boiserie de cedro y pan de oro. La Ideal se ha utilizado en varias películas con temas de tango y presenta regularmente “milongas”, clases de baile y sesiones de práctica abiertas al público.

La Biela

La Biela, en la Recoleta, uno de los bares destacados por The Washington Post

En uno de los rincones más deseados de Buenos Aires, el nombre prosaico de La Biela alude a los muchos clientes anteriores involucrados en las carreras de autos. Popular entre los residentes adinerados de Recoleta, La Biela prepara sándwiches de bistec y “croissants franceses”. La terraza está sombreada por una enorme higuera de caucho de ramas largas, muy apreciada durante los bochornosos veranos de Buenos Aires.

La Buena Medida

En La Boca, cerca del antiguo puerto, este bar de aspecto básico, popular entre los lugareños de clase trabajadora, abrió sus puertas en 1905 solo una semana después de que se fundara el club de fútbol local, Boca Juniors. Además de café, cervezas y cañas, sirve comida, incluidas las parrilladas, carne a la parrilla con salchichas y vísceras.

La Puerto Rico

La Puerto Rico está situado en una de las calles más antiguas de Buenos Aires, Alsina, muy próximo a Plaza de Mayo

A solo una cuadra de la Plaza de Mayo, el centro neurálgico político de Argentina, La Puerto Rico se encuentra en la calle Alsina, una de las calles más antiguas de la ciudad. El café abrió sus puertas en 1887, y un cambio de imagen reciente ha conservado la decoración minimalista. Los nuevos propietarios han mantenido la tradición de tostar los granos de café en el lugar. Como en muchos de los cafés antiguos, el menú presenta una variedad de “facturas” (pasteles) con nombres curiosos de lugares como “vigilante”, que se asemejan a bastones de policía, y “librito”, o “pequeño libro” de capas de hojaldre.

*Chris Moss, The Washington Post

