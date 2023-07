Joe Biden aprobó el suministro de municiones de racimo para Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se dan la mano durante la cumbre de líderes del G7 en Hiroshima, Japón, el 21 de mayo de 2023. Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/Folleto a través de REUTERS

El presidente Biden aprobó el suministro de municiones de racimo de EEUU para Ucrania, y este viernes se anunciará el retiro de las armas del stock del Departamento de Defensa.

La medida, que eludirá la ley de EEUU que prohíbe la producción, el uso o la transferencia de municiones en racimo con una tasa de falla de más del 1 por ciento, se produce en medio de preocupaciones sobre la contraofensiva rezagada de Kiev contra las tropas rusas atrincheradas y la disminución de las existencias occidentales de artillería convencional.

Sigue a meses de debate interno de la administración sobre si suministrar las controvertidas municiones, que están prohibidas en la mayoría de los países del mundo.

Las armas de racimo explotan en el aire sobre un objetivo, liberando de docenas a cientos de submuniciones más pequeñas en un área amplia.

Más de 120 países se han sumado a una convención que prohíbe su uso como inhumano e indiscriminado, en gran parte debido a las altas tasas de fallas, lo que desperdiga submuniciones sin explotar que ponen en peligro tanto a las tropas amigas como a los civiles, a menudo durante décadas después del final de un conflicto. Estados Unidos, Ucrania y Rusia, que supuestamente los utilizó ampliamente en Ucrania, no son parte de la convención. Ocho de los 31 miembros de la OTAN, incluido Estados Unidos, no la han ratificado.

El arma principal bajo consideración, un proyectil de artillería M864 producido por primera vez en 1987, se dispara desde los obuses de 155 mm que Estados Unidos y otros países occidentales han proporcionado a Ucrania. En su última estimación disponible públicamente, hace más de 20 años, el Pentágono evaluó que los proyectiles de artillería tenían una tasa de “falta” del 6 por ciento, lo que significa que al menos cuatro de cada una de las 72 submuniciones que lleva cada proyectil permanecerían sin explotar en un área. de aproximadamente 22.500 metros cuadrados, aproximadamente del tamaño de 4 campos y medio de fútbol.

“Conocemos informes de hace varias décadas que indican que ciertos DPICM de 155 mm tienen mayores tasas de fallas”, dijo un funcionario de defensa, uno de los siete funcionarios del Pentágono, la Casa Blanca y las fuerzas armadas que hablaron bajo condición de anonimato para discutir la delicada decisión. El funcionario de defensa usó el acrónimo de Municiones Convencionales Mejoradas de Doble Propósito.

El Pentágono ahora dice que tiene nuevas evaluaciones, basadas en pruebas tan recientes como 2020, con tasas de falla que no superan el 2,35 por ciento. Si bien eso excede el límite del 1 por ciento exigido por el Congreso cada año desde 2017, los funcionarios están “seleccionando cuidadosamente” las municiones con una tasa de fracaso del 2,35 por ciento o menos para transferirlas a Ucrania, dijo el portavoz del Pentágono, brigadier general Patrick Ryder.

Activistas y delegaciones internacionales están junto a bombas de racimo en una base militar. (AP Foto/Mohammed Zaatari, Archivo)

El funcionario de defensa señaló que los detalles de las nuevas evaluaciones “no se podían divulgar”, incluido cómo, cuándo y dónde se realizaron las pruebas, y si incluían ejercicios de tiro reales o simulaciones virtuales. Los manuales militares dicen que estas armas no se pueden disparar durante el entrenamiento porque son parte de las reservas de guerra.

No existe una disposición de exención en el límite del 1 por ciento que el Congreso ha establecido en las tasas de fallas de municiones en racimo, incluido en las asignaciones del Departamento de Defensa durante los últimos siete años. Biden lo pasaría por alto y el Congreso, según un funcionario de la Casa Blanca, retiraría las municiones de las existencias de defensa existentes en virtud de una disposición rara vez utilizada de la Ley de Asistencia Exterior, que permite al presidente brindar ayuda, independientemente de las asignaciones o las restricciones a la exportación de armas, siempre y cuando determine que es de interés vital para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Associated Press informó por primera vez el jueves sobre la decisión final de Estados Unidos de proporcionarlos a Ucrania.

Aunque Estados Unidos ha utilizado municiones en racimo en todas las guerras importantes desde Corea, se cree que no se han producido nuevas durante años. Pero hasta 4,7 millones de proyectiles de racimo, cohetes, misiles y bombas, que contienen más de 500 millones de submuniciones o bombetas, permanecen en los inventarios militares, según estimaciones de Human Rights Watch extraídas de informes del Departamento de Defensa.

Un informe del Servicio de Investigación del Congreso de 2022 para los legisladores señaló “discrepancias significativas entre las estimaciones de la tasa de fallas” de las armas de racimo en el arsenal de los EEUU, con algunos fabricantes que reclaman del 2 al 5 por ciento, mientras que los especialistas en remoción de minas han informado tasas del 10 al 30 por ciento.

Los expertos en no proliferación dijeron que la tasa de fallas del 2,35 por ciento evaluada por el Pentágono probablemente se refiere a proyectiles envejecidos con fusibles actualizados diseñados para mejorar su capacidad de autodestrucción, pero que era imposible saberlo sin acceso a los datos de prueba.

Los defensores que han advertido contra el uso de municiones en racimo dicen que las tasas más bajas de fallas son el resultado de pruebas en condiciones idealizadas y poco realistas que no tienen en cuenta los escenarios del mundo real. Los manuales de artillería del Ejército han dicho que incluso las propias tasas de fallas militares pueden aumentar según el ángulo de impacto y el tipo de terreno en el que caen.

“Es desalentador ver que el estándar establecido desde hace mucho tiempo del 1 por ciento de artefactos explosivos sin detonar para las municiones en racimo se revierta, ya que esto dará como resultado más fallas, lo que significa una amenaza aún mayor para los civiles, incluidos los desminadores”, dijo Mary Wareham, directora de defensa de la división de armas de Human Rights Watch.

El edificio del Pentágono en Arlington, Virginia, EEUU. REUTERS/Erin Scott/File Photo

“La falta de transparencia sobre cómo se alcanzó este número es decepcionante y parece no tener precedentes”, dijo Wareham.

Si bien Rusia ha utilizado municiones en racimo mucho más ampliamente, Ucrania supuestamente también ha desplegado estas armas durante la guerra, utilizando sus propias existencias de la era soviética o proyectiles obtenidos de otros países. Un nuevo informe de HRW publicado el jueves dijo que el uso ucraniano “causó numerosas muertes y heridas graves a civiles” en ataques en la ciudad de Izyum y otros lugares en 2022. Ucrania ha negado haber usado municiones en racimo.

La tasa de fracaso es tanto moral como legalmente clave para el suministro de armas. En 2008, el entonces secretario de Defensa, Robert Gates, emitió una directiva que prohibía la producción, el uso o la transferencia de municiones en racimo con una tasa de falla superior al 1 por ciento e impuso un plazo de 10 años para destruir las armas existentes que excedieran ese límite. Numerosos informes no gubernamentales y de los medios han documentado un uso posterior, contra un campo de entrenamiento de al-Qaeda en 2009, aunque Estados Unidos nunca ha confirmado ni negado el ataque.

La administración Trump en 2017 revirtió tanto el límite de fallas como el plazo para destruir cualquier munición que lo excediera, luego de lo cual el Congreso adoptó el lenguaje legislativo que prohíbe cualquier financiamiento para el uso, producción o transferencia de municiones en racimo con una tasa de falla de más del 1 por ciento, incluso cuando los principales fabricantes de defensa cancelaron los contratos de producción bajo la presión de los accionistas y la opinión pública.

En una entrevista esta semana, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, dijo que obtener un suministro significativo de armas se ha vuelto crucial para la contraofensiva en curso de Kiev.

Estados Unidos y otros donantes occidentales han enviado millones de obuses que no son de racimo a Ucrania, pero las reservas se están agotando y la fabricación no puede satisfacer la demanda. “No es suficiente”, dijo Reznikov. “Los rusos usan tres o cuatro veces más proyectiles de artillería de diferentes calibres que nosotros. Y debemos conservar porque no podemos desgranar con tanta intensidad”, agregó.

“Dado que estos proyectiles son efectivos”, dijo Reznikov sobre las municiones en racimo, “nos permitirán compensar esta diferencia”. Los rusos “los están usando contra nosotros, así que para nuestra autodefensa tenemos pleno derecho a usar la misma munición”.

“Esto es solo para donde hay campos, porque es muy importante no dañar a la población civil”, dijo Reznikov. “No los usaremos antes de la desocupación de una ciudad”.

A medida que las súplicas de Ucrania por las armas han aumentado en los últimos meses, los legisladores estadounidenses han recibido tanto el acuerdo como la desaprobación. A fines de marzo, un grupo de republicanos de alto rango, incluidos los presidentes de los comités de Servicios Armados y Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y los miembros de alto rango de los comités homólogos del Senado, dijeron que estaban “profundamente decepcionados” por la “renuencia” de la administración a proporcionar las armas. .

“Proporcionar DPCIM”, escribieron en una carta a Biden, “permitirá a Ucrania compensar la ventaja cuantitativa de Rusia tanto en rondas de personal como de artillería, y permitirá que las fuerzas armadas ucranianas concentren su uso de ojivas unitarias contra objetivos rusos de mayor valor. .”

Otros, incluidos muchos demócratas, son menos entusiastas. El representante Adam Smith (D-Wash.), miembro de alto rango del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, dijo que estaba abierto a suministrar municiones a Ucrania, pero que aún no se le había proporcionado información adicional sobre lo que se envía y cómo se envía. se utilizará.

La administración está “tratando de enviar los que tienen la tasa de fracaso más baja posible, lo cual tiene sentido”, dijo Smith en una entrevista el lunes. “La pregunta es: ¿hay municiones que tengan esa baja tasa de fallas? Me han dicho repetidamente que... sí, las hay”.

“Los rusos han estado lanzando estas cosas con tasas de fracaso que son mucho más altas que el 8 por ciento en toda Ucrania durante un año y medio”, dijo.

Daryl Kimball, director ejecutivo de la Arms Control Association, que, junto con Human Rights Watch, recopila información para Landmine and Cluster Munition Monitor, una organización internacional con sede en Suiza, señaló que el Pentágono no ha publicado ninguna información sobre sus nuevas evaluaciones y transferencias. planes “Solicitamos consultas sobre esto hace meses en una carta formal”, dijo, pero no recibió respuesta.

La provisión de armas también ha sido controvertida dentro de la administración. En declaraciones ante el Consejo de Seguridad de la ONU una semana después de la invasión de Rusia en febrero de 2022, Linda Thomas-Greenfield, embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, acusó a Moscú de utilizar “armamento excepcionalmente letal”, incluidas las municiones en racimo, que “no tiene cabida en el campo de batalla”. y está “prohibido en virtud de la Convención de Ginebra”. Su referencia a “no lugar” se eliminó más tarde de la transcripción oficial del discurso del Departamento de Estado, que también se modificó para señalar que las Convenciones de Ginebra prohíben el uso de grupos “dirigido contra civiles”.

La administración comenzó a suavizar su posición sobre el suministro de municiones en racimo la primavera pasada a medida que se agudizaba la escasez de municiones de artillería estándar. Biden dijo en mayo que las armas de racimo “pueden” ser consideradas, y se dice que el secretario de Estado Antony Blinken recientemente abandonó su oposición.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, denunció el uso informado de armas de racimo por parte de Rusia al principio de la guerra y dijo: “Esto es brutalidad, esto es inhumano y esto es una violación del derecho internacional”.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, da una conferencia de prensa en la sede de la alianza en Bruselas, Bélgica, el 16 de noviembre de 2022. REUTERS/Yves Herman/Foto de archivo

La administración ha trabajado en las últimas semanas para disipar la preocupación de los aliados sobre la transferencia de armas a Kiev, según un segundo funcionario de la Casa Blanca. “La principal prioridad del presidente es mantener la unidad entre nuestros aliados y socios en apoyo a Ucrania, y no tomaremos ninguna medida que socave esa prioridad”, dijo el funcionario. Como resultado de las consultas con los aliados, “si avanzáramos” con las municiones en racimo, “estamos seguros de que eso no sería un problema”.

El ejército estadounidense ha considerado durante mucho tiempo que las municiones en racimo son un arma útil en el campo de batalla. Esa posición fue reafirmada en el testimonio de marzo ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara por el general del ejército Christopher Cavoli, jefe del Comando Europeo de EE. UU. y comandante supremo aliado de la OTAN. “Lo llamamos de doble propósito, porque lanza bombetas, algunas de las cuales son granadas de fragmentación antipersonal y otras son cargas con forma que atacan vehículos desde arriba”, dijo Cavoli. “Es un arma muy efectiva”.

Las municiones pueden ser una opción atractiva para que los comandantes destruyan tropas o equipos en grandes grupos, o cuando la artillería de precisión no puede identificar un objetivo. Pero también tienen inconvenientes para las fuerzas que los utilizan.

La doctrina de artillería del ejército advierte que las fallas de submuniciones DPICM “pueden representar riesgos significativos para el personal y el equipo amigos”. Un manual de 2017 establece que la tasa general de fallas para las rondas de racimo es del 2 al 3 por ciento, y advierte que la tasa podría aumentar si no se siguen los procedimientos o si el terreno irregular altera el ángulo requerido para la detonación.

Además del riesgo de que los civiles recojan restos sin explotar mucho después de una batalla, también pueden representar un peligro más inmediato para las fuerzas que los despliegan. “Definitivamente hay muchos riesgos tácticos al emplear este tipo de municiones. Limita su capacidad de maniobra y limita su capacidad de maniobrar rápidamente, porque tiene que estar limpiando un montón de municiones sin explotar”, dijo un ex oficial de artillería del Ejército de EEUU, quien habló bajo condición de anonimato para evitar conflictos con su empleador actual. “Te ralentizará, limitará las formas en que puedes explotar el éxito”.

La historia de los EEUU de lo que se considera incidentes de “fuego amigo” es motivo de preocupación: varios miembros del servicio de los EE. UU. murieron durante y después de la Guerra del Golfo por municiones sin explotar, según un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de 1993, que decía que el Ejército no utilizó la fuerza. amplio entrenamiento para reconocer submuniciones en el suelo antes de la invasión.

“Alguien dentro del DOD conoce la tasa real de fallas”, dijo el exoficial, “y espero que eso se comunique de manera honesta y precisa a cualquier unidad ucraniana que reciba este tipo de municiones”.

Seguir leyendo: