Estos son los 37 cargos que enfrenta Donald Trump: qué significa cada uno

Un tribunal reveló el viernes la acusación federal contra Donald Trump y un asistente por documentos clasificados encontrados en su casa de Mar-a-Lago y los supuestos esfuerzos de los hombres para evitar que el gobierno encuentre los materiales. Esto es lo que se sabe sobre los cargos contra el ex presidente, presentados por el fiscal especial Jack Smith.

¿A cuántos cargos se enfrenta Trump?

Trump está acusado de violar siete leyes federales, pero enfrenta 37 cargos separados. Esto se debe a que cada documento clasificado que se le acusa de retener ilegalmente se imputa en un cargo separado, y sus presuntos esfuerzos por ocultar información clasificada a los investigadores federales se imputan de varias maneras. Su ayudante de toda la vida, Walt Nauta, enfrenta seis cargos, todos menos cinco de los cuales también se presentan contra Trump.

¿Cuáles son los cargos contra Trump?

-Ley de Espionaje/retención no autorizada de información de defensa nacional: Trump está acusado de 31 cargos de violación de una parte de la Ley de Espionaje que prohíbe la retención deliberada de información de defensa nacional por parte de alguien que no esté autorizado a tenerla. Dicha información se define como “cualquier documento, escritura, libro de códigos, libro de señales, croquis, fotografía, negativo fotográfico, plano, mapa, modelo, instrumento, aparato o nota relativa a la defensa nacional, o información relativa a la defensa nacional defensa cuya información el poseedor tiene razones para creer que podría usarse en perjuicio de los Estados Unidos o en beneficio de cualquier nación extranjera”. Técnicamente, esa información no tiene que ser clasificada, pero en la práctica la ley se utiliza casi exclusivamente para enjuiciar la retención de material clasificado. En el caso de Trump, los fiscales dicen que todos menos uno de los 31 documentos por los que se le acusa de retener ilegalmente fueron marcados como clasificados en el nivel “secreto” o “ultrasecreto”. El documento sin marcar se refería a la “planificación de contingencia militar”, según la acusación.

Una condena no requiere ninguna evidencia de un deseo de difundir la información clasificada; tenerlo en un lugar no autorizado es suficiente. Pero el delito requiere un mal manejo “deliberado” del material “que el poseedor tiene motivos para creer que podría usarse en perjuicio de los Estados Unidos o en beneficio de cualquier nación extranjera”. Por lo general, los cargos no se presentan sin algún factor agravante que deje en claro que la retención no fue accidental, como evidencia de la intención de compartir la información, signos de deslealtad al gobierno de los EEUU o simplemente el volumen de documentos sustraídos.

A diferencia de otros empleados del gobierno, el presidente no pasa por un proceso de autorización de seguridad que incluya el compromiso de seguir las reglas de clasificación. Pero Trump recibió solicitudes de la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA) y citaciones del Departamento de Justicia que indicaban que los documentos en cuestión estaban clasificados y debían devolverse al gobierno de EEUU. Los fiscales dicen que, en cambio, trató de ocultarlos de los investigadores federales. Y aunque el presidente puede desclasificar la mayor parte de la información, existe un proceso para hacerlo. Según la acusación, Trump mostró dos veces información clasificada a otros, una vez mientras decía que el documento aún estaba clasificado y lamentaba que ya no tenía el poder de desclasificarlo.

-Conspiración para obstruir la justicia: Trump está acusado de un cargo de conspiración con Nauta para ocultar el material clasificado a los investigadores federales, mintiendo al FBI sobre lo que se encontró en Mar-a-Lago y sacando cajas de documentos de un depósito antes de que los agentes registraran la casa. Trump está acusado específicamente de sugerir que uno de sus abogados mintiera al FBI y ayudara a ocultar o destruir documentos, lo que los investigadores habían exigido con una citación.

-Alteración de las pruebas del gran jurado: Trump y Nauta enfrentan dos cargos por tratar de mantener las pruebas fuera del alcance de los grandes jurados: un cargo por retener los documentos clasificados y otro por ocultarlos de forma corrupta. Como parte de esos cargos, se acusa a Trump de tratar de persuadir a uno de sus abogados para que ayudara a ocultar los documentos, mientras que a Nauta se le acusa de ocultar la evidencia moviendo las cajas de documentos clasificados.

-Ocultación de pruebas en una investigación federal: por la misma supuesta conducta de ocultar información clasificada que aún se encuentra en Mar-a-Lago, Trump y Nauta enfrentan por separado un cargo de ocultación de pruebas con la intención de obstruir una investigación del FBI.

-Declaraciones falsas: Tanto Trump como Nauta juntos enfrentan un cargo de intriga para hacer declaraciones falsas por supuestamente ocultarle al FBI y al gran jurado que el ex presidente todavía tenía documentos clasificados en su poder. Trump enfrenta un cargo separado por hacer que su abogado afirmara falsamente en junio de 2022 que todos los documentos clasificados en posesión del ex presidente habían sido entregados en respuesta a una citación, según la acusación. Solo Nauta está acusado de mentirle al FBI al afirmar falsamente que no tuvo nada que ver con el movimiento de cajas.

¿Qué posibles sanciones enfrenta Trump?

El castigo máximo por cada cargo de retención ilegal de información de defensa nacional es de 10 años de prisión. La conspiración para obstruir la justicia, la manipulación de las pruebas del gran jurado y la ocultación de pruebas en una investigación federal conllevan penas de hasta 20 años. Cada cargo de declaración falsa se castiga con hasta cinco años de prisión.

Si Trump fuera declarado culpable de todos los cargos, las sentencias podrían ejecutarse consecutivamente y ascender a cientos de años de prisión. Pero los acusados federales rara vez reciben el máximo castigo posible. No enfrenta ninguna sentencia mínima obligatoria.

Las sentencias en casos de retención ilegal varían ampliamente, dependiendo en parte de qué tan sensible es el material, cuánto hay, cuánto tiempo la persona lo retuvo y su cooperación con los investigadores. Un empleado del Departamento de Defensa en Manila que se llevó a casa una pequeña cantidad de información de nivel secreto para trabajar en un proyecto de tesis clasificado estuvo solo tres meses tras las rejas. Kenneth Wayne Ford Jr., quien fue declarado culpable en el juicio por llevar a casa información de defensa nacional después de dejar la Agencia de Seguridad Nacional y mentir sobre el caso, recibió una sentencia de seis años. Un ex contratista de la NSA que durante dos décadas acumuló una gran cantidad de material altamente confidencial, incluidas herramientas de piratería y detalles de operaciones en el extranjero, fue sentenciado a nueve años de prisión. Un marinero de la Marina que tomó fotografías de áreas clasificadas de un submarino de propulsión nuclear y luego destruyó la evidencia fue sentenciado a un año de prisión por retención y obstrucción; Trump luego lo perdonó.

El general retirado David H. Petraeus recibió libertad condicional después de declararse culpable de compartir información clasificada con su biógrafo. En ese momento, el delito de mal manejo de información clasificada -a diferencia de la información de defensa nacional- era un delito menor con una pena máxima de un año tras las rejas. Se convirtió en un delito grave durante la presidencia de Trump.

¿Qué otros cargos criminales enfrenta Trump?

Trump está acusado en el Tribunal del Estado de Nueva York de delitos no relacionados por conducta anterior a su presidencia. Está acusado de falsificar registros comerciales para ocultar los pagos realizados durante la campaña de 2016 a una estrella de cine para adultos para evitar que dijera públicamente que tuvo una aventura con Trump.

Trump también está siendo investigado por un fiscal estatal en Georgia, que está analizando sus esfuerzos para anular la victoria del presidente Biden en 2020 en ese estado. Smith también está investigando los intentos de Trump de permanecer en el cargo después de perder las elecciones presidenciales, incluida su presión sobre los funcionarios en los estados en disputa y la recaudación de fondos a partir de afirmaciones falsas de fraude electoral.

¿Ha respondido Trump a los cargos?

El ex presidente se describió a sí mismo como “un hombre inocente” que recibe un trato injusto en comparación con Biden. Documentos clasificados de la administración de Obama fueron descubiertos en la casa de Biden en Delaware a finales del año pasado por abogados que limpiaban su oficina. Los abogados de Biden entregaron esos documentos a NARA, y el presidente le dio permiso al Departamento de Justicia para registrar la casa, así como su casa en la playa y la oficina del grupo de expertos. La Casa Blanca ha dicho que solo se encontró “una pequeña cantidad” de documentos del mandato de Biden como vicepresidente. Se ha designado un fiscal especial para supervisar esa investigación.

