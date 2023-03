TikTok suspendió la cuenta de un ex NBA porque criticó a China

FILE PHOTO: NBA player Enes Kanter poses in Manhattan, New York City, U.S. January 16, 2019. REUTERS/Gabriela Bhaskar/File Photo

Enes Kanter Freedom, el ex jugador de la NBA conocido por su abierto activismo político contra China, fue expulsado de TikTok durante 12 días antes de ser readmitido el jueves, cuando los legisladores estaban interrogando al jefe de la empresa de propiedad china, confirmó la compañía el viernes.

La cuenta de Freedom fue bloqueada el 11 de marzo tras recibir varios avisos de que sus vídeos anteriores habían infringido las “directrices de la comunidad” de la aplicación, según declaró a The Washington Post.

Freedom apeló el bloqueo poco después, pero se le comunicó que los revisores de TikTok habían determinado que su cuenta no sería restablecida. El jueves, TikTok restableció la cuenta mientras su director ejecutivo, Shou Zi Chew, acudía al Capitolio para argumentar que la restrictiva censura china no afectaba a los contenidos de TikTok de los estadounidenses.

Un representante de TikTok dijo que la prohibición se debió a un error cometido por los moderadores de la empresa en Estados Unidos y que ésta no elimina contenidos a petición del gobierno chino. No quisieron explicar cómo se produjo el error ni qué normas habían infringido los anteriores vídeos de Freedom.

Desde que fue readmitido, Freedom ha utilizado su cuenta de TikTok, donde tiene 362.000 seguidores y más de 6 millones de “me gusta”, para publicar sobre el episodio. Dijo que tenía la intención de seguir publicando en TikTok, que según él China utiliza para “lavar el cerebro a nuestro pueblo”, porque quería usar “su propia arma contra ellos”.

Freedom compartió capturas de pantalla y una grabación de pantalla que corroboraban sus afirmaciones. TikTok no discutió la prohibición, pero dijo que este tipo de errores son la consecuencia natural de una aplicación con más de 150 millones de cuentas en Estados Unidos.

El representante August Pfluger (republicano de Texas), que habló con Freedom antes de la audiencia, preguntó a Chew sobre la prohibición durante una acalorada línea de interrogatorio en la que Pfluger también preguntó si Chew apoyaba el genocidio (Chew dijo que no).

Pfluger dijo que sospechaba que la empresa estaba “ocultando información” y que el restablecimiento había sido ordenado por el Partido Comunista Chino, lo que la empresa negó. Pfluger dijo que el episodio subrayaba los riesgos para la seguridad nacional de permitir que una empresa con sede en China sea propietaria de una de las aplicaciones más populares de Estados Unidos.

Si son “los árbitros de lo que puede y no puede mostrarse”, dijo a The Post, “tienen la capacidad de dar forma a los mensajes”. Entonces, ¿cuáles son esos mensajes y cómo se relacionan con el debilitamiento de EEUU?”.

Freedom, un jugador turco-estadounidense que cambió su apellido tras convertirse en ciudadano estadounidense en 2021, se ha convertido en una figura popular en la derecha debido a sus críticas abiertas a China y a las empresas que, según él, no se han enfrentado a su gobierno autoritario, entre ellas Nike y la NBA.

Mientras jugaba en la NBA durante más de una década, llamó la atención por llevar zapatillas con lemas como “Tíbet libre”, “Pekín no” y “Alto al genocidio”, en referencia a la detención masiva de musulmanes uigures en Xinjiang por parte de China. En 2021, fue traspasado por los Boston Celtics y luego dejó de jugar, lo que, según él, fue una represalia por sus críticas a China.

Freedom ha utilizado a menudo sus cuentas en las redes sociales para criticar al Estado chino. Tras una publicación en Facebook en 2021 en la que calificaba al presidente chino, Xi Jinping, de “dictador brutal” debido a las políticas opresivas del país hacia el Tíbet, el gobierno chino bloqueó todos los partidos de los Celtics en la red china.

Freedom ha utilizado su cuenta de TikTok de forma muy parecida. Un vídeo de TikTok del pasado mes de abril, en el que se mostraban estrictas medidas de control del coronavirus en Shanghai, sigue en línea en la plataforma y cuenta con más de 200.000 visitas.

TikTok, al igual que otras redes sociales, utiliza un sistema de control de cuentas para hacer un seguimiento de las infracciones y penalizar a los reincidentes. En lugar de una política de “tres strikes”, el sistema de TikTok aplica distintos pesos a las infracciones en función de su gravedad y prohíbe las cuentas que superan un determinado umbral.

Un representante de TikTok dijo que algunas de las infracciones anteriores de Freedom eran válidas, pero no quiso especificar cuáles eran y dijo que el error de moderación había hecho que su cuenta superara indebidamente el límite.

Freedom dijo a The Post que había recibido advertencias en meses anteriores y que no sabía qué vídeo había desencadenado el bloqueo. Su último vídeo visible en TikTok antes de la prohibición, el 9 de marzo, no infringía ninguna norma evidente y sólo mostraba a manifestantes femeninas en Afganistán.

Mostró a The Post una captura de pantalla de su cuenta de TikTok en la que se veía cómo un vídeo que había publicado el año pasado, en el que aparecían gatos atados en bolsas en una acera de China a la espera de ser ejecutados, había sido eliminado por una infracción no especificada de las normas de la comunidad. TikTok restableció el vídeo tras las preguntas de The Post.

Desde su reincorporación, Freedom ha publicado vídeos en TikTok criticando a la empresa y llamando a Chew “mentiroso” y “marioneta” del Partido Comunista, que han sido vistos miles de veces.

Freedom dijo que está en Washington para reunirse con legisladores críticos con la influencia de China y que asistió el miércoles a una cena con legisladores y figuras de Silicon Valley para hablar de los supuestos riesgos para la seguridad nacional de TikTok.

Freedom dijo que tenía reuniones programadas para el viernes con miembros de la comisión de la Cámara de Representantes sobre China. Pfluger dijo que Freedom fue invitado a una sesión de revisión de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, que acogió la audiencia de Chew, y que recibió una gran ovación.

El sistema de moderación de TikTok ha sido criticado por su enfoque “desordenado” de las suspensiones de cuentas, incluso más allá de cuestiones políticas o relacionadas con China.

La prohibición de Freedom es paralela a críticas similares sobre las acciones de aplicación de TikTok, incluida la suspensión en 2019 de Feroza Aziz, un usuario de TikTok de 17 años que había criticado los campos de detención de China.

TikTok también restauró esa cuenta, culpando a un error de moderación. La cuenta de Aziz, con 164.000 seguidores, incluye vídeos sobre los campos uigures que han sido vistos millones de veces.

En la plataforma TikTok de Estados Unidos hay muchos vídeos en los que se debaten cuestiones que el gobierno chino restringe dentro de sus fronteras, como el trato a los uigures (278 millones de visionados), las protestas prodemocráticas de #TiananmenSquare (18 millones de visionados) y #FreeTibet (13 millones de visionados).

