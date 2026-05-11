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¿El tapping funciona? Qué dice un experto sobre la “técnica de los golpecitos” que se convirtió en tendencia

El psicólogo Juan Lucas Martín explicó en el podcast “Tengo un Plan” los fundamentos y pasos de la Técnica de Liberación Emocional, una herramienta basada en la acupuntura china que combina estimulación corporal con frases de autoaceptación

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Primer plano de una mujer joven con el cabello castaño y ojos cerrados, con la cara iluminada por la luz del sol de un lado, sonriendo suavemente.
Según Martín, la EFT puede generar calma física y mental en cuestión de minutos ante emociones intensas como el miedo a la muerte (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conferenciante y divulgador en desarrollo personal Juan Lucas Martín compartió en el podcast Tengo un Plan los fundamentos y pasos centrales de la Técnica de Liberación Emocional (EFT). Esta herramienta, basada en la acupuntura china y adaptada sin agujas, se presenta como alternativa para tratar miedos intensos y malestares físicos ligados a emociones.

La Técnica de Liberación Emocional (EFT) propone identificar y aceptar el miedo o dolor emocional, aplicar presión o golpecitos en puntos específicos del cuerpo y combinar esto con frases de autoaceptación. Se busca así reducir emociones intensas, como el miedo a la muerte, generando calma física y mental en cuestión de minutos.

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La EFT, según Martín, es un procedimiento accesible para personas que enfrentan inquietudes profundas. Consiste en conectar primero con el miedo, ubicar dónde se siente en el cuerpo, asignar una puntuación de cero a diez a la molestia y luego realizar una secuencia de frases y movimientos. Asimismo, aclara que se trata de un método que no sustituye tratamientos médicos ni psicológicos.

Qué es la Técnica de Liberación Emocional (EFT)

Primer plano del rostro de una mujer con los ojos cerrados, tocándose suavemente la sien y la zona del entrecejo con los dedos.
La EFT busca aliviar emociones, pensamientos negativos y dolencias físicas mediante la estimulación de puntos corporales clave (Imagen Ilustrativa Infobae)

La EFT —Emotional Freedom Technique, en inglés— adapta principios de acupuntura, presionando únicamente con los dedos puntos corporales específicos. “Primero te conectas con lo que quieres aliviar. Puede ser una emoción, un pensamiento recurrente, una creencia limitante o una contractura muscular, algo físico”, explicó Juan Lucas Martín en Tengo un Plan.

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Además, Martín enfatizó: “No reemplaza ningún tratamiento, ni médico ni psicológico. Es importante para las personas que lo escuchan. Siempre lo digo: no reemplaza ningún tratamiento, ni médico ni psicológico. Es a la par”.

El camino personal hacia la EFT y su eficacia

El origen de la relación de Martín con la EFT fue personal y motivado por problemas físicos. “Iba consultando a diferentes médicos especialistas y un día mi madre me dice: ‘Tienes que ir a ver a este psiquiatra que es muy abierto y conoce técnicas que trae de Estados Unidos y tal vez te pueda ayudar’. Entonces lo fui a ver, me la enseñó. Yo ya estaba recibiéndome de psicólogo y empezó a ayudarme muchísimo para el dolor de columna, para las emociones, para las creencias”, relató Martín en Tengo un Plan.

El aprendizaje con este psiquiatra derivó en un entrenamiento de años. Posteriormente, Martín incorporó la EFT a su consultorio y vida. “Es excelente en miedo, ansiedad, tristeza, enojo, cualquier emoción de las que llamamos negativas y las que desarrollan un trastorno de ansiedad. Por ejemplo, fobia a volar en avión, miedo a morir, miedo a un animal, cualquier emoción intensa y baja en minutos”, sostuvo el psicólogo.

Cómo aplicar la EFT para el miedo a la muerte

Un hombre en una oficina sentado erguido en una silla, con ojos cerrados y manos en el pecho y abdomen, practicando respiración profunda.
Martín destacó que garganta, pecho, taquicardia o estómago pueden ser zonas donde se localiza el malestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la entrevista en Tengo un Plan, Martín guió un ejercicio práctico enfocado en el miedo a la muerte. Invitó a cerrar los ojos y localizar dónde se siente el malestar en el cuerpo: “Siempre las emociones se ubican en un lugar o más de un lugar. Garganta, taquicardia, pecho, estómago, boca del estómago”, aclaró.

Luego pidió asignar un puntaje y formular una frase: “Aunque tenga miedo a la muerte, me acepto total y completamente”. Sugirió definir también un deseo opuesto, como “elijo vivir en plenitud”.

La secuencia continúa con golpecitos en diferentes puntos: “Hay un punto de congestión linfática. Si te tocas con cuatro dedos en la clavícula y bajas donde cae el dedo chiquito, ahí hay un punto que duele. Ese es un punto de congestión linfática. Ahí masajea suavemente, así, con dos dedos en círculo. Y aquí decimos una frase preparatoria: ‘Me acepto tal cual soy, tres veces’”.

El procedimiento sigue con secuencias en el canto de la mano, entrecejo, bajo los ojos, nariz, labio, clavículas, axilas, pectorales, y dedos, mientras se repiten frases como: “Aunque tenga miedo a la muerte, me acepto total y completamente y elijo vivir en plenitud”. También se incorpora el tarareo de una canción y contar hasta cinco en voz alta, lo que estimula ambos hemisferios cerebrales.

Imagen dividida horizontalmente. A la izquierda, una mujer joven con expresión de ansiedad, manos en la cabeza. A la derecha, la misma mujer con ojos cerrados y expresión de calma.
La EFT puede provocar sensaciones inmediatas como claridad mental y un aumento en la sensación de energía positiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cuando contaste hasta cinco, estimulaste el izquierdo, que es el lógico-matemático. Otra vez la canción, derecho. Otra vez los números, izquierdo. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Estimulación bilateral alternada se llama”, señaló Martín.

Efectos y resultados inmediatos de la EFT

Según la experiencia guiada en Tengo un Plan, la práctica de la EFT puede reducir rápidamente la intensidad del miedo. “Cierra tus ojos y te fijas cómo está ahora el miedo a la muerte, la sensación en el pecho que te molestaba un cuatro y medio de malestar. ¿Qué pasa ahora? Ahora, un uno. Me siento más tranquilo”, resumió Martín.

Entre los efectos inmediatos, el especialista mencionó relajación corporal, sensación de sueño, cosquilleo o claridad mental. “Incluso te puede dar sueño, puedes sentir un cosquilleo, relajación como después de un masaje, claridad, energía. Puede pasar todo eso, es normal”, añadió.

Base científica de la EFT y estudios que la respaldan

Vista sagital de un cerebro humano, con la amígdala resaltada en azul brillante y conteniendo células esféricas luminosas, conectadas por rutas neuronales sobre un fondo oscuro.
La amígdala cerebral cumple un papel clave como centro de respuesta ante el miedo y las situaciones de supervivencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explicación científica, también en Tengo un Plan, remite a la acupuntura china, con tradición de más de 3.000 años. Los puntos estimulados tienen conexión nerviosa con la corteza cerebral. “Cuando tú te conectaste con el miedo a la muerte, se encendió tu amígdala, la amígdala cerebral, que es el centro de emergencia, de alerta, de miedo, de supervivencia. Esta estimulación de la corteza cerebral calma a la amígdala y le dice: ‘Aquí no hay peligro, estás a salvo’. Entonces, la amígdala se tranquiliza”, detalló Martín.

El tarareo musical y la cuenta alternada estimulan los dos hemisferios cerebrales. Esto permite al cerebro procesar racionalmente el miedo y asimilar experiencias asociadas de forma segura. “El izquierdo puede entender racionalmente que estás a salvo y que ese miedo era irracional. Todo eso es como una comunicación interhemisférica, aparte de los puntos que conté, y te tranquilizas”, precisó el psicólogo.

Martín concluyó en Tengo un Plan que la EFT cuenta con respaldo en numerosos estudios y revisiones científicas. Los metaanálisis, explicó, consisten en reunir múltiples investigaciones independientes para evaluar de manera integral la eficacia de la técnica.

Actualmente, la EFT se investiga especialmente en contextos como el estrés postraumático, la ansiedad y la depresión, consolidándose como una metodología complementaria para afrontar diversos problemas emocionales.

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