Virales

Salió bajo la lluvia con termo y mate para visitar a su amiga, sufrió una fuerte caída y el video se viralizó en TikTok

La joven decidió cruzar el temporal, pero terminó resbalando justo antes de llegar. La escena acumula millones de reproducciones

Guardar
Google icon

Un video difundido en TikTok documenta a una joven que resbala en el pavimento mojado y cae al suelo, antes de llegar a la casa de su amiga.

En medio de una fuerte lluvia, una joven decidió visitar a su amiga, creando una situación inesperada que captó la atención de miles de usuarios en redes sociales. Lo que comenzó como una simple visita terminó siendo un momento viral después de un incidente captado en video.

Una joven, identificada en TikTok como @danii..echeverria26, acudió al domicilio de su amiga durante un temporal nocturno, el pasado jueves. Llevaba un termo y un mate, y al avanzar rápidamente por el agua perdió el equilibrio y sufrió una fuerte caída, terminando completamente empapada antes de alcanzar la puerta.

PUBLICIDAD

La escena fue registrada desde el interior de la vivienda por su amiga, quien escribió al inicio del video: “No creo que mi amiga venga con esta lluvia”. Pese a esa frase, la joven logró llegar, aunque protagonizó una caída justo frente a la cámara.

La joven llegó empapada a la casa de su amiga tras resbalar bajo la lluvia, pero logró salvar el termo y el mate (TikTok)
La joven llegó empapada a la casa de su amiga tras resbalar bajo la lluvia, pero logró salvar el termo y el mate (TikTok)

Al final del video, se puede ver a la joven accidentada posando para la cámara, con la ropa mojada y el termo y el mate intactos, demostrando que la lluvia no fue rival para concretar el encuentro con su amiga.

PUBLICIDAD

La publicación en TikTok generó un gran impacto entre los usuarios. El video acumula casi 5 millones de reproducciones y cerca de 594.000 ‘me gusta’, reflejando cómo situaciones cotidianas pueden alcanzar notoriedad en plataformas digitales.

Asimismo, los usuarios no dudaron en publicar sus reacciones en la sección de comentarios. “Ahora prestale ropa seca y abrigala”, “Menos mal que se puso la capucha paa no mojarse”, “Esas son las reales”, “Se ve que el chisme era muy fuerte”, “Humillada pero jamás derrotada” y “Esa amiga vale oro”, son algunos de los mensajes.

Temas Relacionados

TikTokRedes SocialesVideos ViralesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tiene 1,2 millones de seguidores, habla con botones y le consiguió pareja a su dueña: la historia de Merlin el cerdo

El animal pesa 80 kilos, cierra puertas de golpe cuando se frustra y fue reconocido oficialmente por Guinness World Records como el más popular de su especie en Instagram

Tiene 1,2 millones de seguidores, habla con botones y le consiguió pareja a su dueña: la historia de Merlin el cerdo

Cómo murió el influencer fitness Freddy Rodríguez: su cuerpo hallado calcinado generó conmoción en las redes

El caso reabrió el debate sobre la violencia que rodea a figuras públicas en el entorno digital y deja múltiples incógnitas sobre lo ocurrido

Cómo murió el influencer fitness Freddy Rodríguez: su cuerpo hallado calcinado generó conmoción en las redes

De la Victoria Alada a la dama de oro: los looks de la Met Gala 2026 que convirtieron el arte clásico en un fenómeno viral

Desde esculturas neoclásicas hasta pinturas de Gustav Klimt y Georges Seurat, las celebridades de la alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York fusionaron movimientos artísticos icónicos con diseños de los nombres más importantes de la moda internacional

De la Victoria Alada a la dama de oro: los looks de la Met Gala 2026 que convirtieron el arte clásico en un fenómeno viral

La original idea de los directivos del Sheffield Wednesday para anunciar la anulación de su sanción de 15 puntos

La puesta en escena generó un estallido de júbilo y una renovada ilusión entre los más de 30.000 hinchas presentes en Hillsborough Stadium durante la previa del encuentro ante West Bromwich Albion

La original idea de los directivos del Sheffield Wednesday para anunciar la anulación de su sanción de 15 puntos

Abrió mal un paquete de figuritas del Mundial 2026 y le tocó Lionel Messi: “Miren, miren…”

El video muestra cómo un error inesperado de la mamá de un joven, quien rompió el envoltorio por la mitad, terminó en un hallazgo único que desató la discordia familiar

Abrió mal un paquete de figuritas del Mundial 2026 y le tocó Lionel Messi: “Miren, miren…”

DEPORTES

Con un partido brillante de Messi, Inter Miami le ganó 4-2 a Toronto FC por la MLS

Con un partido brillante de Messi, Inter Miami le ganó 4-2 a Toronto FC por la MLS

Faustino Oro volvió a ganar y está cada vez más cerca de hacer historia en el ajedrez: qué le falta para convertirse en Gran Maestro

Belgrano y Talleres empatan en el clásico cordobés por el inicio de los octavos de final del Torneo Apertura

Boca Juniors se enfrentará con Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura en la Bombonera: hora, TV y posibles formaciones

El show de Messi en la victoria de Inter Miami: asistencias exquisitas, sociedad con De Paul y un gol clave

TELESHOW

Murió el guitarrista Carlos Murias, compañero de Fito Páez en sus inicios: “Emoción y gratitud por lo que vivimos”

Murió el guitarrista Carlos Murias, compañero de Fito Páez en sus inicios: “Emoción y gratitud por lo que vivimos”

Nacha Guevara recordó el día que decidió exiliarse en la década del 70: “...después pedirán que me baje los calzones”

Allegra Cubero reveló las cosas que más la conectan con Nicole Neumann: “Compartimos el mismo amor”

El emotivo adiós de Marcela Kloosterboer a su perra rescatada: “Te extrañamos en cada lugar”

Thiago Medina mostró su nuevo look y lo acusaron de imitar al actual novio de Daniela Celis: su fuerte reacción

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica confirma sexto caso de Chikungunya en 2026: Autoridades refuerzan vigilancia epidemiológica

Costa Rica confirma sexto caso de Chikungunya en 2026: Autoridades refuerzan vigilancia epidemiológica

La muerte acechó en la penumbra: Madre e hijo son asesinados sin piedad en Guatemala

Polvo del Sahara y ola de calor propiciarán temperaturas extremas en El Salvador esta segunda semana de mayo

Alrededor de 25 mil adolescentes hondureños tendrán nuevas oportunidades

Deportado, capturado y sentenciado: Nicaragüense, tras las rejas por liderar una red internacional de fraude bancario