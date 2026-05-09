Salió bajo la lluvia con termo y mate para visitar a su amiga, sufrió una fuerte caída y el video se viralizó en TikTok

Un video difundido en TikTok documenta a una joven que resbala en el pavimento mojado y cae al suelo, antes de llegar a la casa de su amiga.

En medio de una fuerte lluvia, una joven decidió visitar a su amiga, creando una situación inesperada que captó la atención de miles de usuarios en redes sociales. Lo que comenzó como una simple visita terminó siendo un momento viral después de un incidente captado en video.

Una joven, identificada en TikTok como @danii..echeverria26, acudió al domicilio de su amiga durante un temporal nocturno, el pasado jueves. Llevaba un termo y un mate, y al avanzar rápidamente por el agua perdió el equilibrio y sufrió una fuerte caída, terminando completamente empapada antes de alcanzar la puerta.

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La escena fue registrada desde el interior de la vivienda por su amiga, quien escribió al inicio del video: “No creo que mi amiga venga con esta lluvia”. Pese a esa frase, la joven logró llegar, aunque protagonizó una caída justo frente a la cámara.

La joven llegó empapada a la casa de su amiga tras resbalar bajo la lluvia, pero logró salvar el termo y el mate (TikTok)

Al final del video, se puede ver a la joven accidentada posando para la cámara, con la ropa mojada y el termo y el mate intactos, demostrando que la lluvia no fue rival para concretar el encuentro con su amiga.

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La publicación en TikTok generó un gran impacto entre los usuarios. El video acumula casi 5 millones de reproducciones y cerca de 594.000 ‘me gusta’, reflejando cómo situaciones cotidianas pueden alcanzar notoriedad en plataformas digitales.

Asimismo, los usuarios no dudaron en publicar sus reacciones en la sección de comentarios. “Ahora prestale ropa seca y abrigala”, “Menos mal que se puso la capucha paa no mojarse”, “Esas son las reales”, “Se ve que el chisme era muy fuerte”, “Humillada pero jamás derrotada” y “Esa amiga vale oro”, son algunos de los mensajes.

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