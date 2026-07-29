República Dominicana moderniza su sistema de inspecciones migratorias frente al aumento de viajeros

El nuevo documento suma un beneficio pensado para emergencias fuera del país. También llega con estándares internacionales y blindajes contra la falsificación. El anuncio se hizo en Dominicanos en el Capitolio (Foto cortesía Presidencia de la República)

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La Dirección General de Migración (DGM) de República Dominicana anunció la modernización del sistema de trámites administrativos migratorios mediante la implementación de una versión actualizada de su plataforma tecnológica.

Según comunicó la propia DGM, este desarrollo apunta a fortalecer los procesos de inspección fronteriza y la gestión documental, agilizando la atención a usuarios y reforzando la seguridad durante la verificación de identidad.

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La entidad ha puesto en marcha una actualización del sistema informático DOM-02, que estará disponible en todas las oficinas migratorias del país durante el segundo semestre de 2026.

Con esta herramienta, será posible comparar la fotografía del pasaporte con la imagen almacenada electrónicamente, incorporando tecnología multiespectral que permite examinar los documentos bajo luz natural, infrarroja y ultravioleta.

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De acuerdo con la Dirección General de Migración, los inspectores podrán consultar diferentes tipos de imágenes de manera simultánea para detectar alteraciones o intentos de fraude, lo que incrementa el nivel de confiabilidad en la validación de documentos.

El nuevo sistema conserva el historial fotográfico de los viajeros, lo que facilita la verificación de identidad en inspecciones futuras. Este avance reduce el margen de error y ayuda a prevenir la suplantación de identidad, una prioridad para la DGM en sus esfuerzos por proteger la integridad de los procedimientos migratorios en República Dominicana.

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Aviones comerciales se alinean en la pista del Aeropuerto Internacional de Punta Cana al atardecer, mientras otros aterrizan bajo un cielo vibrante y la terminal moderna se ilumina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el plano administrativo, la modernización introduce un proceso de registro estandarizado y flexible para los usuarios. La gestión de cobros se vuelve más eficiente, optimizando la atención a quienes realizan trámites migratorios.

La DGM explicó que la transición a este sistema responde al crecimiento en el flujo de viajeros y a la necesidad de alinearse con los estándares internacionales de control fronterizo.

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La implementación de estas medidas promueve una experiencia más ágil para los usuarios, quienes podrán completar sus trámites en menos tiempo y con menos gestiones presenciales.

Para las autoridades migratorias, la actualización implica mayor capacidad para detectar irregularidades y fortalecer la seguridad nacional. El sistema estará plenamente operativo a partir de agosto de 2026, según el cronograma oficial de la DGM.

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La DGM afirmó que la actualización responde al crecimiento del flujo de viajeros y a los estándares internacionales de control fronterizo y seguridad nacional. (Cortesía: Ministerio de Turismo República Dominicana)

Turismo en crecimiento: récord de visitantes y proyecciones para 2026

Según datos oficiales del Ministerio de Turismo de República Dominicana, el país recibió un total de 11,676,901 visitantes durante el año 2025, una cifra que representa un récord histórico. Este volumen de turistas marca un aumento de 4.3% respecto a 2024 y un crecimiento acumulado de 37.8% en comparación con 2022.

Para 2026, las proyecciones oficiales estiman la llegada de 11.4 millones de turistas internacionales, consolidando a República Dominicana como el principal destino del Caribe, por encima de Jamaica, Puerto Rico y las Bahamas.

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En el primer semestre de 2026, el país superó los 6.5 millones de visitantes, con un incremento del 6% en el flujo de pasajeros no residentes por vía aérea respecto al año anterior. Los ingresos generados por el turismo alcanzaron los $6.716 millones, reflejando un alza del 15.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.