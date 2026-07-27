El Salvador

Más de 3,500 empresas turísticas se preparan para las vacaciones agostinas en El Salvador

Las autoridades anticipan una mayor actividad en hoteles, restaurantes y comercios por el flujo esperado en espacios recreativos, con el Centro Histórico de San Salvador y SivarLand entre los principales polos

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Más de 3,500 empresas turísticas de El Salvador preparan sus servicios para las vacaciones agostinas y esperan recibir a miles de visitantes. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Más de 3,500 empresas turísticas de El Salvador preparan sus servicios para las vacaciones agostinas y esperan recibir a miles de visitantes. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Más de 3,500 empresas turísticas de El Salvador afinan sus servicios de cara a la temporada de vacaciones agostinas, esperando recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales en una de las festividades más esperadas del país.

El Ministerio de Turismo proyecta una dinámica económica significativa para el sector, con la llegada de turistas que buscan disfrutar de la variada agenda de actividades en honor al Divino Salvador del Mundo.

Las autoridades del Ministerio de Turismo anticipan que alrededor de 91,000 visitantes internacionales arribarán a El Salvador durante las festividades, cifra a la que se suman millones de turistas nacionales.

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“Esperamos alrededor de 91,000 visitantes internacionales. Recordemos que esta es una fiesta bastante local, pero que nuestros hermanos de la diáspora nos visitan bastante, así que los estamos esperando”, indicó Morena Valdez, ministra de Turismo, durante la conferencia de prensa.

Además, la funcionaria informó que la proyección para este periodo supera los 2.8 millones de visitantes en sitios públicos, con un énfasis especial en el Centro Histórico de San Salvador y en SivarLand, destinos que concentran gran parte de la agenda cultural y recreativa.

El impacto económico previsto abarca desde la ocupación hotelera hasta el aumento del consumo en restaurantes, comercios entre otros sitios de recreación.

Catedral de fachada blanca y cúpulas doradas iluminada por la noche, fuegos artificiales en el cielo oscuro y una gran multitud en la plaza.
El programa reúne a la Conferencia Episcopal, al cuerpo sacerdotal y a una representación de la Santa Sede, con celebraciones desde la tarde del 5 de agosto y emisiones por radio, televisión y plataformas digitales. Fotografía archivo, cortesía Catedral Metropolitana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una semana de actividades culturales, religiosas y recreación

La programación oficial, articulada entre diversas entidades, busca ofrecer alternativas para todo tipo de público. Adriana Larín, directora de la Autoridad del Centro Histórico de San Salvador, confirmó que la agenda incluye actividades religiosas y culturales en las principales iglesias como la Catedral Metropolitana, la iglesia El Calvario y la iglesia El Rosario.

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“Hemos articulado una agenda para que se pueda disfrutar desde el sábado primero de agosto hasta el domingo 9, con arte, cultura y tradiciones”, explicó Larín.

Entre las propuestas destacan una museografía al aire libre, recorridos visuales por plazas emblemáticas, charlas, talleres y presentaciones musicales nocturnas. El objetivo es posicionar la capital como un epicentro de experiencias para turistas y residentes.

El Ministerio de Turismo proyecta la llegada de 91,000 visitantes internacionales a El Salvador durante las festividades del Divino Salvador del Mundo. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El Ministerio de Turismo proyecta la llegada de 91,000 visitantes internacionales a El Salvador durante las festividades del Divino Salvador del Mundo. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Parques y destinos renovados

El Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) ha reforzado la seguridad y diversificado la oferta en sus parques. Eny Aguiñada, presidenta del ISTU, detalló que “cuando son las vacaciones doblegamos esfuerzos y trabajamos articuladamente con las diferentes instituciones de gobierno”.

Durante la temporada, los visitantes encontrarán rutas gastronómicas novedosas, como la de food trucks en el Parque Recreativo Amapulapa, y un parque de juegos inflables en el Parque Natural Balboa, diseñado para el disfrute familiar.

El programa de Buses Alegres facilitará el acceso a destinos como SurCity, Walter Thilo Deininger y las cascadas de Tamanique, con salidas programadas desde el parque infantil de diversiones. Este sistema busca descentralizar el flujo turístico y dinamizar la economía de diferentes regiones.

Atención al visitante y promoción de destinos

La Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), a través de su directora ejecutiva Alejandra Durán, informó que los sitios bajo su administración, como el Parque Natural y el complejo turístico del Puerto La Libertad, han sido renovados para recibir a los visitantes con mejores condiciones de seguridad y servicios. “Ahora con manera segura podemos ir a visitarlos”, detalló Durán.

Corsatur cuenta con nueve puntos de atención turística en el territorio y un punto de información en el aeropuerto. Además, promueve el consumo responsable y la valoración de la oferta local. “Verifiquemos siempre la calidad y hospitalidad para todos; eso implica que desde el vigilante hasta el mesero estén enfocados en la atención, sean nacionales o extranjeros”, agregó la directora.

Playa El Tunco, La Libertad: Reconocida a nivel internacional por la consistencia de sus olas, esta costa en El Salvador es el destino ideal para los entusiastas del surf y los amantes de los atardeceres dorados (Cortesía: MITUR).
Playa El Tunco, La Libertad: Reconocida a nivel internacional por la consistencia de sus olas, esta costa en El Salvador es el destino ideal para los entusiastas del surf y los amantes de los atardeceres dorados (Cortesía: MITUR).

Expectativas de mercados y preferencias de los turistas

Durante la conferencia, Morena Valdez destacó la relevancia de los mercados de Guatemala, Honduras y Estados Unidos, cuyos ciudadanos suelen aprovechar la temporada agostina para visitar El Salvador. El turismo interno también muestra un crecimiento sostenido, con preferencia por recorridos en el centro histórico, SivarLand, la Ruta de las Flores, experiencias vinculadas a volcanes y café.

Alejandra Durán subrayó que las familias salvadoreñas priorizan la visita a la capital y a los pueblos coloniales, mientras que los turistas extranjeros buscan experiencias diversas en playas, rutas culturales y destinos de montaña. Las actividades religiosas y patronales, como la Bajada del Divino Salvador del Mundo, siguen siendo un atractivo central tanto para locales como para quienes residen fuera del país.

El sector turístico salvadoreño se muestra optimista ante el flujo de visitantes proyectado, confiando en la calidad de su oferta y en la capacidad de más de 3,500 empresas para impulsar la economía nacional durante las vacaciones más emblemáticas del año.

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