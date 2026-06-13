Verona en clave silver: historia, arte y gastronomía a escala peatonal le permiten competir con Roma y Venecia

Verona se consolida en Italia como un destino para mayores de 50 años por su escala humana, su ritmo pausado y su posibilidad de recorrerse sin apuro.

Verona se consolida como un destino de Italia que disputa el lugar de las postales más transitadas con una oferta distinta. El periodista especializado en viajes Damián Umansky la define como una ciudad de escala humana, caminable y apta para viajar sin apuro, una combinación que, según su lectura, gana terreno entre los mayores de 50 años.

“Cuando se piensa en Italia, los nombres que suelen aparecer primero son Roma, Venecia o Florencia. Sin embargo, hay una ciudad que combina historia, arte, gastronomía, buen ritmo de vida y una escala humana difícil de encontrar en los grandes centros turísticos”, dijo Umansky.

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La ciudad del Véneto tiene 258.000 habitantes y fue reconocida por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad por el valor de su conjunto histórico. Ese dato convive con otra marca de identidad: Verona está rodeada de colinas y encerrada por un meandro del río Adigio, a unos 30 kilómetros al este del lago de Garda.

Ubicada en la región del Véneto, a orillas del río Adigio, Verona ha sabido conservar su elegancia sin sucumbir por completo a la masificación que afecta a otros destinos italianos. “Y esa es precisamente una de las razones por las que cada vez más viajeros mayores de 50 años la descubren como un lugar ideal para recorrer sin apuros”, dijo el cronista.

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La provincia de Verona rozó los 20 millones de pernoctaciones en 2025, un 1,9 % más que en 2024 y más de un 10 % por encima de los niveles previos a la pandemia. Cerca del 80 % de esos flujos correspondieron a turistas internacionales.

Verona permite combinar patrimonio, gastronomía y desplazamientos cortos. La consecuencia de esa fórmula, en su descripción, es una estadía menos exigente que la de otras ciudades italianas y más adecuada para un público que prioriza tiempo, comodidad y densidad cultural por encima de la acumulación de visitas.

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Verona ofrece una escala peatonal

El rasgo que organiza la descripción de la ciudad es la posibilidad de conocerla a pie. “Su centro histórico compacto, sus calles peatonales y una atmósfera relajada forman una combinación especialmente atractiva para el público senior”, aseguró Umansky.

El centro histórico de Verona permite visitar a pie plazas, iglesias, cafés y monumentos, una alternativa que el texto contrapone a la saturación turística de otros destinos de Italia.

“Uno de los principales atractivos de Verona es que prácticamente todo puede visitarse a pie”, sostuvo. La escena que propone ese modelo no está basada en el desplazamiento rápido entre hitos turísticos, sino en una secuencia de plazas, iglesias, cafés y monumentos que aparecen a corta distancia. La Piazza delle Erbe es un ejemplo de esa experiencia pausada, asociada a sentarse en una terraza y observar el movimiento cotidiano de la ciudad.

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El peso simbólico de Romeo y Julieta

La identificación internacional de Verona con Romeo y Julieta sigue siendo uno de sus grandes motores de atracción. La ciudad es el lugar donde transcurre la historia que la hizo famosa en todo el mundo y conserva la llamada Casa de Julieta, con su balcón, como uno de sus símbolos más reconocibles.

Umansky planteó que esa capa literaria no agota el interés del lugar. “Verona es mucho más que una historia de amor”, afirmó, antes de poner el foco en un patrimonio que abarca desde la antigüedad romana hasta la arquitectura medieval y renacentista.

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Romeo y Julieta sostienen la proyección internacional de Verona, aunque el texto señala que la ciudad ofrece un patrimonio más amplio que su vínculo literario.

La Unesco respalda esa lectura al definirla como “un ejemplo sobresaliente de una fortaleza militar” y al destacar que ha conservado un número destacado de monumentos de la antigüedad, los períodos medieval y renacentista.

La Arena de Verona y los puentes reconstruidos

Entre los sitios que el texto destaca aparece la Arena de Verona, construida en el siglo I y aún activa como sede de conciertos y espectáculos, en especial durante su festival de ópera al aire libre. El anfiteatro figura entre los mejor conservados del mundo y concentra la continuidad entre pasado y uso contemporáneo.

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A esa lista se suman el Castelvecchio, convertido en museo; el Puente Pietra, señalado por sus vistas; y la Basílica de San Zeno, definida como una de las joyas del arte románico italiano. El conjunto refuerza la idea de una ciudad donde la densidad cultural no depende de grandes distancias.

La ubicación estratégica de Verona permite combinar la estadía con excursiones de un día al lago de Garda, Padua, Vicenza y Venecia sin cambiar de base.

La relación de Verona con el río Adigio también aparece en su historia material. Los puentes destruidos durante la Segunda Guerra Mundial fueron reconstruidos al final del conflicto y dos de ellos se levantaron con material original recogido del lecho del río y de las zonas cercanas.

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Garda, Padua, Vicenza y Venecia sin cambiar de base

Otro de los ejes es el valor logístico de Verona. “Por su locación estratégica, Verona es ideal para hacer base y combinar la estadía con excursiones de un día”, dijo Umansky.

Ese punto se traduce en una red de salidas cercanas. A menos de una hora está el lago de Garda, el mayor de Italia, y el texto suma también a Vicenza, asociada a la arquitectura de Andrea Palladio, y Padua, presentada como una de las ciudades universitarias más antiguas de Europa.

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La cercanía con Venecia completa ese mapa de excursiones. Puede visitarse en tren y volver luego a la tranquilidad de Verona.

Los puentes de Verona sobre el río Adigio fueron reconstruidos tras la Segunda Guerra Mundial, y en el caso del puente romano la obra demandó cerca de 20 años.