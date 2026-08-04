Autoridades panameñas advierten que continuarán inspeccionando los cilindros de gas de 25 libras

La entidad señala que busca determinar en qué etapa de la cadena se produce cualquier pérdida de contenido del gas licuado. (Acodeco)

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Las recientes inspecciones de la Acodeco sobre los cilindros de gas licuado de petróleo (GLP) de 25 libras han suscitado inquietud entre pequeños comercios, pero la entidad aclaró que estos operativos no buscan sancionar a los minoristas cuando se detecta un faltante en el contenido.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia detalló que, al detectar un cilindro con menos gas del estipulado, el procedimiento consiste en retirar el tanque del punto de venta y abrir una investigación técnica.

Posteriormente, se notifica al distribuidor para que presente sus descargos y, si se comprueba una infracción, se aplican las sanciones previstas por la ley.

En Panamá propietarios de comercios dedicados a la venta al por menor evaluaban suspender la venta de los cilindros de gas licuado de 25 libras

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El llamado “tanquecito de gas” es utilizado en más de 734 mil hogares y tiene un precio unitario de $4.37, gracias a un subsidio estatal que data de 1993, que anualmente representa una erogación estatal de al menos $90 millones.

Se insistió en que los comercios donde se hallan cilindros con faltante no son objeto de sanción automática.

La posibilidad de que comerciantes dedicados al comercio al por menor suspendieran la venta de cilindros de gas de 25 libras generó inquietud entre los consumidores.

Diversos propietarios de minisúper y abarroterías, especialmente dentro de la comunidad china, han manifestado en redes sociales que la falta de tiempo para revisar el contenido de los cilindros y el temor a conflictos por el peso declarado los ha llevado a considerar la suspensión temporal de este servicio.

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Los comerciantes alegan que la tarea de verificar cada cilindro y enfrentar sanciones representa una carga adicional difícil de asumir.

El administrador de la entidad, Ramón Abadi Balid, subrayó que el enfoque está en proteger a los consumidores y asegurar que cada familia reciba la cantidad de gas por la que paga.

“Es importante que los propietarios de minisúper, abarroterías y la ciudadanía tengan la tranquilidad de que la Acodeco no sanciona al comercio minorista cuando detecta un cilindro de 25 libras con menos contenido del debido”, afirmó, reforzando que solo se sanciona a quienes incumplen dentro de la cadena de suministro.

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De acuerdo con la institución, la vigilancia seguirá extendiéndose por todo el país para asegurar la transparencia en el mercado.

En la práctica, los funcionarios verifican el peso de los cilindros con equipos calibrados y, si encuentran un faltante, retiran el producto sin imponer multas al comercio donde se realizó la detección.

El objetivo central de estas inspecciones es garantizar la protección del consumidor y la transparencia en la distribución del GLP.

Las verificaciones del contenido neto de los cilindros continuarán en todo el país, como parte de las acciones permanentes de vigilancia del mercado que realiza la entidad.

Estas medidas buscan fortalecer la transparencia a lo largo de la cadena de distribución y proteger los recursos públicos destinados al subsidio del gas.

Las inspecciones sobre los cilindros de gas GLP de 25 libras no tienen como propósito sancionar a los comercios minoristas, sino identificar irregularidades en el contenido neto y garantizar que los consumidores reciban lo que realmente pagan.

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El administrador de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, al centro, sostuvo una reunión con representantes del sector comercial y empresarial donde se abordó la comercialización del tanque de gas de 25 libras. (Acodeco)

Cuando se detecta un faltante, el cilindro es retirado para investigación y, en caso de comprobarse responsabilidad del distribuidor, se imponen las sanciones correspondientes.

El administrador general enfatizó que la entidad mantendrá estos operativos y llegará “hasta el fondo de cada investigación” para determinar en qué etapa de la cadena se produce cualquier pérdida de contenido. “Ese compromiso lo vamos a hacer cumplir”, aseguró.

También hizo un llamado a no dejarse llevar por informaciones incorrectas sobre estos operativos.

Insistió en que los comercios donde se hallan cilindros con faltante no son objeto de sanción automática, sino parte de un proceso de control que finaliza solo si se demuestra un incumplimiento normativo por parte de los responsables en la cadena de suministro.

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Se reiteró que la vigilancia seguirá extendiéndose por todo el país para asegurar la transparencia en el mercado y salvaguardar los derechos económicos de los consumidores panameños.