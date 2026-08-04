Moria Casán se tentó al contar la parte de su cuerpo que la avergüenza: “Ayer me latía... ¡Qué poco glam!”

En medio de una charla distendida sobre Soledad Silveyra, la diva cuenta que convive con un sobrehueso en el pie, bromea con el dolor en días húmedos y rechaza decir “juanete” por pudor estético (Video: La mañana con Moria/ Eltrece)

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Moria Casán sorprendió a su audiencia al revelar en televisión el único aspecto físico que no tolera de sí misma: un pequeño sobrehueso en su pie, más conocidos como juanetes, nombre que La One manifestó con humor que no tenía ninguna intención de llamarlos así. La conductora dejó en claro su postura frente al término médico.

Durante la transmisión de La mañana con Moria (Eltrece), la diva confesó con humor que convive con esa molestia desde hace tiempo. “Yo tengo un sobrehuesito mínimo, que me quedó y que me niego a decirle ’juanete’”, comentó, mostrando su rechazo por la palabra. “Me parece un verdadero horror”, añadió la diva, provocando risas entre los panelistas.

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La confesión se dio en un contexto distendido, mientras el programa abordaba la salud de Soledad Silveyra. Casán aprovechó para bromear sobre el dolor en los pies durante los días húmedos: “Solamente me hace sufrir… ayer me latía”, relató con tono divertido, aunque admitió que el malestar la avergüenza y que esta protuberancia ósea tiene “poco glam”.

Moria Casán se avergonzó de sus juanetes: "Ayer me latía" (La mañana con Moria, Eltrece)

El motivo detrás de este sobrehueso se remonta a sus años como bailarina. “Hice mucha punta cuando era bailarina”, relató la actriz que dentro de poco estrena su serie Moria en Netflix. Según explicó, la afección es una consecuencia lógica de aquella exigencia física.

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La presentadora destacó que, pese a ese detalle, cuida sus pies con esmero. “Mi podóloga me dice: ‘tenés los pies como una niña, como una adolescente; lo único que tenés es esto mínimo, porque es mínimo’”, contó entre risas.

La revelación de Casán abrió un intercambio gracioso en el programa, donde el doctor Guillermo Capuya intervino para precisar el nombre médico de la afección: “Sé paqueta, decile hallux valgus, que es el nombre correcto”, sugirió el especialista. Moria no dudó en rechazar la propuesta y respondió con desparpajo: “No, me da a vulva”.

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Moria Casán en su serie de Netflix (Alina Schrwarcz / Netflix)

Frente a la pregunta sobre qué le ocurre a la conductora, la respuesta es clara: Moria Casán padece un pequeño sobrehueso en uno de sus pies, resultado de su carrera como bailarina. Aunque el dolor suele aparecer en días de humedad, la conductora lo toma con humor y evita llamar al problema por su nombre médico, prefiriendo un término menos “horroroso”.

La conversación también derivó en una reflexión sobre los pies “perfectos”. Casán confesó que ha visto muy pocos en su vida y no dudó en mencionar a Karina Jelinek y Julio Bocca como ejemplos de quienes, según su criterio, poseen pies impecables.

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Entre bromas, la conductora señaló que existen dos palabras prohibidas para cualquier persona coqueta: “papada” y “juanetes”. Su negativa a usar estos términos generó complicidad en el estudio y mostró una vez más su particular mirada sobre la estética y el cuerpo.

“Hice mucha punta cuando era bailarina”, reconoció Moria sobre el origen de sus juanetes (RSFotos)

Hace pocos días Moria Casán contó por qué rechazó participar en el show de Rosalía, luego de recibir una invitación para subirse al escenario como ya lo hicieron Ángela Torres y Lali Espósito. “En este mes estoy imposibilitada de ir a ningún lado que no sea exclusivamente ocuparme de lo mío”, expresó con énfasis a Teleshow.

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Según sus palabras, “en este mes estoy imposibilitada de ir a ningún lado que no sea exclusivamente ocuparme de lo mío”. Además, detalló que su agenda incluye la conducción diaria de su programa y funciones teatrales, a lo que se suman actividades de prensa vinculadas a estrenos de cine y televisión. “No le voy a hacer el caldo gordo”, señaló, mientras agregaba que si hubiera existido algún tipo de cobro podría haberlo evaluado.

La invitación al evento de la cantante española, que incluía una dinámica confidencial, no resultó suficiente para modificar sus prioridades: “No es ni cancelación ni porque dijo nada, ya lo expliqué”, afirmó, descartando cualquier conflicto personal. Casán también explicó que la cantante no forma parte de sus consumos habituales, aunque esto no implica desinterés ni menosprecio: “Para mí es alguien, una artista que yo tampoco la registro demasiado, en el sentido no de despectivo”.

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