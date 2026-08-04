Por qué la llegada de LeBron James a los 76ers causa debate entre los fans de la NBA

LeBron James firmó con los Philadelphia 76ers y reabrió en la NBA el debate sobre si busca un quinto título a los 41 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

LeBron James firmó con los Philadelphia 76ers en lo que presentó como su última decisión en la NBA, y ese movimiento reabrió el debate sobre si persigue un quinto título o si, a los 41 años, hace lo que cualquier estrella haría para maximizar sus opciones de ser campeón.

La discusión no gira solamente alrededor de su nuevo equipo, sino sobre cómo cambió el significado de “ring chasing” en la liga.

PUBLICIDAD

Según The Athletic, el término antes se aplicaba sobre todo a figuras veteranas sin anillo que, ya fuera de su mejor nivel, se sumaban a planteles aspirantes al título para completar su legado.

Eric Koreen, citado por el medio mencionado, puso como ejemplo a Karl Malone y Gary Payton en Los Angeles Lakers de 2003-04.

Ese molde, sostuvo, se mantuvo hasta que James alteró la conversación en 2010, cuando dejó a Cleveland Cavaliers, con 25 años, para unirse a Dwyane Wade en Miami Heat en busca de su primer campeonato.

PUBLICIDAD

El fichaje de LeBron James en Philadelphia volvió a poner en discusión el significado de “ring chasing” y su peso en el legado de las estrellas de la NBA (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lectura, entonces, se divide en dos: para algunos, el traspaso a Philadelphia encaja en la definición clásica de “perseguir anillos”; para otros, el debate exagera una conducta que, en una liga que mide carreras por trofeos y campeonatos, resulta casi inevitable.

El fichaje con Philadelphia reactivó una crítica que acompaña a James desde 2010

Para Koreen, la llegada de James a Philadelphia se pareció más a la definición clásica del término que otros episodios de su carrera.

Entrará en su temporada de 42 años junto a un ex MVP como Joel Embiid y dos jugadores All-NBA del último curso: Tyrese Maxey y Jaylen Brown.

PUBLICIDAD

Su argumento fue que, por talento colectivo y por el contexto de la Conferencia Este, los 76ers le ofrecieron una oportunidad más clara de conquistar un quinto anillo que otras opciones mencionadas en la conversación pública, como Miami, Cleveland, Minnesota o Golden State.

Aun así, el medio remarcó que el traspaso no convirtió automáticamente a Philadelphia en favorito indiscutido para ganar el Este.

La crítica sobre LeBron James apunta menos a la búsqueda de campeonatos que a la forma en que una superestrella construye su legado en la NBA (@sixers)

Shakeia Taylor, también citada por la publicación, planteó que la discusión es en gran medida artificial. Su punto de partida fue simple: el objetivo de cualquier competidor es ganar, y en una cultura de la NBA que mide trayectorias por trofeos y campeonatos, resulta lógico que James busque la mejor plataforma posible para alcanzar el número cinco.

PUBLICIDAD

Taylor respondió sin rodeos a la pregunta central: sí, James persigue anillos, y no hay nada objetable en ello. A su juicio, lo hace desde “The Decision”, pero el problema no está en la conducta sino en la carga negativa que adquirió la etiqueta.

La analista también describió lo que llamó el “impuesto LeBron”: la capacidad de James para concentrar la atención de la liga y convertir cualquiera de sus decisiones en un plebiscito sobre su figura.

PUBLICIDAD

Según su lectura, la reacción depende tanto del destino elegido como de la simpatía o antipatía que despierte el jugador.

La crítica apunta menos a ganar que a la forma de construir el legado

Koreen sostuvo que, si James hubiera regresado por tercera vez a Cleveland o hubiera elegido un destino menos competitivo, el reproche habría sido distinto o incluso inexistente.

PUBLICIDAD

También sugirió que, de haber ido a un equipo sin aspiraciones claras, podría haber aparecido la acusación inversa: aceptar que ya no puede pelear por el campeonato.

Su posición personal fue que un jugador de 41 años, todavía influyente en la cancha, debería poder elegir el cierre de carrera que más lo motive.

PUBLICIDAD

En ese marco, consideró débil la crítica actual, sobre todo porque, si se acepta que James persigue títulos desde hace 16 temporadas, solo consiguió cuatro campeonatos en ese tramo.

Shakeia Taylor afirmó que en una NBA que mide las carreras por trofeos y campeonatos es lógico que LeBron James busque la mejor plataforma para ganar (Mandatory Credit: Bill Streicher-Imagn Images)

Para el columnista, la raíz del debate siguió siendo la decisión de 2010. Ese momento quebró el ideal más asociado a Michael Jordan: crecer, ganar y permanecer en la franquicia que eligió al jugador en el draft, una imagen que todavía condiciona la forma en que se juzga a las superestrellas.

PUBLICIDAD

Taylor cuestionó directamente esa vara. Sostuvo que la NBA de hoy no puede medirse con los mismos parámetros de hace más de 30 años, porque el armado de equipos está atravesado por contratos más grandes, un convenio colectivo más restrictivo, desarrollo de jugadores, química interna y gestión de personalidades.

En ese contexto, añadió, la mera presencia de James altera de forma profunda las posibilidades de un equipo. Su argumento fue que, con mayor o menor frecuencia, ganó en todos los destinos en los que jugó, aunque en Cleveland necesitó dos etapas para lograrlo.

El debate sobre los anillos expone cómo cambió la NBA y cómo se juzga a sus estrellas

Koreen afirmó que hoy la conversación ya no es solo sobre perseguir campeonatos, sino sobre perseguir legado. Según su análisis, cuando una figura entra en el tramo final de su carrera, la expectativa pública no se limita a ganar, sino a hacerlo de una manera que merezca un lugar destacado en los primeros párrafos de su obituario deportivo.

Por eso destacó que los títulos más satisfactorios en términos narrativos de los últimos 15 años fueron, a su entender, los de Dallas Mavericks en 2011, San Antonio Spurs en 2014, Cleveland Cavaliers en 2016 y Golden State Warriors en 2022.

El debate sobre LeBron James y los anillos expone cómo cada generación de la NBA redefine la relación entre grandeza, legado y legitimidad (Mandatory Credit: Bill Streicher-Imagn Images)

En todos esos casos hubo una historia previa de frustración, caída o deuda pendiente que hizo más poderosa la consagración.

Ese enfoque también explicó por qué, según el medio, hoy casi no existe indignación con el viejo modelo de veteranos que buscan un anillo en el ocaso de su carrera.

Incluso, en algunos casos, se alentó a estrellas consolidadas a pedir una salida para competir al máximo nivel, como ocurrió en discusiones recientes alrededor de Damian Lillard y Giannis Antetokounmpo.

Taylor cerró con una idea de continuidad más que de resolución: el debate no desaparecerá porque cada generación redefine sus criterios para medir la grandeza.

Mencionó a Victor Wembanyama como ejemplo de una figura que ya atrae un nivel de atención suficiente como para reactivar en el futuro la misma discusión, con otros protagonistas pero con la misma pregunta de fondo sobre ganar, legado y legitimidad.