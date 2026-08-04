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Tragedia en la UFC: encontraron muerto a un reconocido peleador brasileño de 34 años

El luchador de peso mosca Allan Nascimento, conocido como “Puro Osso” y con un récord de 22 victorias en su carrera profesional, fue encontrado sin vida en su domicilio de São Paulo la mañana del lunes

Allan Nascimento
Allan Nascimento murió a los 34 años (@allanpuroosso)
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Murió Allan “Puro Osso” Nascimento, peleador brasileño de la Ultimate Fighting Championship (UFC), a los 34 años. La organización confirmó este lunes 3 de agosto que el luchador de la división de peso mosca fue encontrado sin vida en su domicilio tras sufrir un aparente ataque cardíaco mientras dormía. El personal médico que acudió al lugar no pudo reanimarlo y lo declaró fallecido en el sitio.

La propia UFC difundió la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales. “Esta mañana, lunes 3 de agosto, nuestro querido peleador de peso mosca, Allan Nascimento, fue encontrado sin respuesta después de sufrir un aparente ataque al corazón mientras dormía. A pesar de los esfuerzos del equipo médico que acudió, fue declarado fallecido en el lugar”, señaló la organización. Hasta el momento no se dieron a conocer más detalles sobre las causas del deceso ni si se realizará una investigación médica adicional.

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Allan Nascimento
(Instagram: @ufcespanol)

Nascimento nació el 11 de septiembre de 1991 en São Paulo, Brasil, y se inició en las artes marciales mixtas (MMA) en 2007 con la práctica del Muay Thai, disciplina que abrazó pese a la oposición inicial de sus padres. Según relató en un video publicado en su cuenta de Instagram semanas antes de su muerte, su padre falleció cuando su carrera profesional ya estaba en ascenso, y desde entonces llevaba una foto suya en cada pelea.

Su trayectoria profesional abarcó 29 combates, con un balance de 22 victorias y 7 derrotas. Antes de llegar a la UFC compitió en organizaciones como RIZIN, la Legacy Fighting Alliance (LFA) y el Dana White’s Contender Series, circuito este último que le abrió las puertas de la principal empresa de MMA del mundo. Su debut en el octágono fue en octubre de 2021, con una derrota ante Tagir Ulanbekov, pero luego encadenó cuatro victorias consecutivas que consolidaron su nombre en la división.

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En la UFC acumuló un registro de 4 victorias y 2 derrotas, y recibió en dos oportunidades el bono a la Actuación de la Noche por sus victorias por sumisión sobre Carlos Hernández y Cody Durden. Cinturón negro de jiu-jitsu brasileño, Nascimento era reconocido por su especialización en técnicas de sumisión y su dominio del grappling. “Cuando tiene dedicación, los resultados vienen”, solía repetir.

Allan 'Puro Osso' Nascimento
Allan 'Puro Osso' Nascimento (@allanpuroosso)

Entrenaba en la Academia Chute Boxe Diego Lima de São Paulo, uno de los gimnasios más prestigiosos de Brasil en el mundo de las MMA, donde compartía preparación con el ex campeón de peso ligero Charles Oliveira, según informó el portal especializado TMZ Sports. Esa cercanía con una de las figuras más reconocidas del deporte reflejaba el nivel al que había llegado el peleador en su carrera.

Su última presentación en el octágono fue el 20 de junio de 2026, en el evento UFC Vegas 119, donde cayó por decisión dividida ante Mitch Raposo. Ese combate, que muchos consideraron parejo, resultó ser el último de su vida profesional.

La UFC cerró su comunicado con un mensaje de condolencias: “Nuestros pensamientos y más profundas condolencias están con la familia, amigos, compañeros de equipo y seres queridos de Allan durante este momento increíblemente difícil”. Tras conocerse la noticia, peleadores, entrenadores y aficionados de las MMA de todo el mundo expresaron su dolor en redes sociales.

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