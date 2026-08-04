El video con el que Pablo Aimar le envió su apoyo a un equipo de Primera en crisis: “Hay que tener paciencia”

Pablo Aimar: homenaje en Estudiantes de Río Cuarto

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Pablo Aimar regresó a la cancha de Estudiantes de Río Cuarto, el club donde dio sus primeros pasos en el fútbol y con el que también se retiró. El ayudante técnico de Lionel Scaloni en la selección argentina aprovechó sus vacaciones tras el subcampeonato en el Mundial 2026 para volver a su ciudad natal en Córdoba y este lunes pisó nuevamente el estadio Antonio Candini.

En un video publicado en las redes sociales del club, Aimar dejó un mensaje directo a los hinchas del Celeste. “Hace mucho que no venía a la cancha y está hermosa. Veo los partidos y creo que hay que tener un poco de paciencia”, expresó el Payasito desde el campo de juego.

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El ex mediocampista, de 46 años, valoró el esfuerzo que llevó al equipo a lograr el ascenso a la máxima división del fútbol argentino “Costó mucho y llevó mucho esfuerzo que el equipo esté en Primera este año. Así que a los hinchas les pido que sigan acompañando y sigan alentando”, afirmó. Su mensaje cerró con una idea que repitió como eje: “La palabra es esa, paciencia, para que se dé todo y las cosas vayan bien. Abrazo grande”.

Aimar con la camiseta de Estudiantes de Río Cuarto (Instagram: @estudiantesrio4)

Con solo nueve puntos en la Tabla Anual, el León del Imperio marcha último y estaría perdiendo la categoría. Además, también se encuentra en el último escalafón del ordenamiento por Promedios, por lo que su situación es compleja. De todos modos, en estos tres partidos del Torneo Clausura ya logró cuatro unidades y está a una de igualar la performance del Apertura, en el que cosechó apenas cinco en 16 jornadas.

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Durante la visita, Luis Amor, presidente de la institución, le entregó una placa en reconocimiento a su participación en el Mundial. La inscripción reza: “Estudiantes de Río Cuarto reconoce a Pablo C. Aimar por su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, representó con orgullo a la Selección Argentina, llevando desde los inicios los valores y principios de nuestro Club al máximo escenario del fútbol mundial”.

“Porque antes de ser una estrella mundial, fuiste uno de los nuestros. Y eso no se borra nunca. Gracias, Pablo. Siempre un ídolo para todo el pueblo celeste”, indicó el elenco cordobés en sus redes sociales. Y luego agregó: “Siempre será tu casa, Pablo”.

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El vínculo entre Aimar y el club riocuartense es profundo. Se formó en sus inferiores hasta los 15 años, cuando River Plate lo convocó desde Núñez. En las divisiones juveniles del Millonario terminó de desarrollarse y debutó en Primera en 1996, a los 16 años. Luego vino una carrera que lo llevó por Valencia (2001-2006), Real Zaragoza (2006-2008), Benfica (2008-2013), Johor Darul Takzim (2013-2014) y nuevamente River (2015).

Al retiro, Aimar eligió volver a Río Cuarto para cerrar su historia donde todo empezó. El 23 de enero de 2018 jugó su primer partido oficial con la camiseta del León del Imperio, ante Sportivo Belgrano, en un encuentro correspondiente a la fase clasificatoria de la Copa Argentina que terminó 0-0 y dejó eliminado al local. Aimar sumó 50 minutos en cancha y compartió campo con su hermano Andrés. Desde 2025, la nueva ciudad deportiva del club lleva su nombre.

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