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Descalifican a boxeador nicaragüense por morder a su rival en Santo Domingo 2026

Un combate de los Juegos Centroamericanos y del Caribe terminó abruptamente cuando el púgil de Nicaragua fue expulsado tras una acción antirreglamentaria contra el representante de República Dominicana

El nicaragüense Andy Javier Caballero fue descalificado de las competencias de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, tras propinarle una mordida a su rival dominicano Miguel Angel Encarnación. (Cortesía: Redes sociales)
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En un episodio que marcó la jornada de boxeo en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el nicaragüense Andy Javier Caballero fue descalificado de la competición regional tras morder a su oponente Miguel Ángel Encarnación, de nacionalidad dominicana, durante una pelea preliminar correspondiente a los 65 kilogramos masculinos.

La acción antideportiva determinó el avance automático del representante local a la siguiente ronda, según informó el portal oficial de Santo Domingo 2026.

El combate, celebrado en la capital dominicana el pasado 2 de agosto, había iniciado con un ritmo intenso entre los boxeadores. La pelea se encontraba en uno de los intercambios más disputados con ambos contendientes mostrando un alto nivel de agresividad y técnica sobre el cuadrilátero.

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Miguel Ángel Encarnación avanzó automáticamente a la siguiente ronda del boxeo de Santo Domingo 2026 después de la descalificación del nicaragüense Andy Javier Caballero. (Cortesía: Federación Dominicana de Boxeo)
Miguel Ángel Encarnación avanzó automáticamente a la siguiente ronda del boxeo de Santo Domingo 2026 después de la descalificación del nicaragüense Andy Javier Caballero. (Cortesía: Federación Dominicana de Boxeo)

Descalificación por mordida

Encarnación, oriundo de Bayaguana, Monte Plata, dominaba con combinaciones precisas y forzó al árbitro a realizar un conteo de protección de 8 segundos para Caballero en el primer asalto. No obstante, la situación cambió drásticamente en el segundo asalto.

Después de recibir una embestida que le provocó sangrado nasal, Caballero recurrió a una maniobra prohibida. El contacto cuerpo a cuerpo culminó en una mordida al cuello de Encarnación, quien inmediatamente manifestó su dolor ante el árbitro. El sitio web de Santo Domingo 2026 detalló que, tras una inspección, el oficial del combate confirmó la presencia de marcas de mordida y sangre, lo que llevó a la descalificación inmediata del púgil de origen nicaragüense.

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Al mismo tiempo, el incidente provocó reacciones inmediatas entre los asistentes y en el entorno del evento, pues la descalificación en estas circunstancias representa un hecho inusual dentro del boxeo olímpico.

De esta forma, Encarnación aseguró su lugar en la siguiente ronda de la categoría, consolidando una jornada positiva para la delegación dominicana en el boxeo. El púgil de Monte Plata mostró su superioridad desde el inicio del combate, con una ofensiva efectiva y un gran desempeño sobre la duela.

El árbitro detuvo el combate en el segundo asalto y confirmó marcas de mordida y sangre en el cuello de Miguel Ángel Encarnación. (Cortesía: Federación Dominicana de Boxeo
El árbitro detuvo el combate en el segundo asalto y confirmó marcas de mordida y sangre en el cuello de Miguel Ángel Encarnación. (Cortesía: Federación Dominicana de Boxeo

Por su parte, la Federación Dominicana de Boxeo celebró el avance de su atleta que se mantiene como uno de los principales exponentes locales en la competencia. La organización resaltó la actuación del atleta, quien “sigue firme defendiendo los colores de la República Dominicana”, de acuerdo con una publicación difundida por redes sociales.

El episodio protagonizado por el atleta centroamericano ha generado debate respecto a la deportividad en el ring durante los Juegos. Según la cobertura de Santo Domingo 2026, la decisión arbitral se sostuvo en la evidencia física y en la aplicación estricta del reglamento internacional de boxeo, que sanciona acciones antideportivas de ese tipo con la pérdida automática del combate y la expulsión del torneo.

La programación del boxeo en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe continuará en los próximos días, con la expectativa puesta en el desempeño de los representantes dominicanos y en el desarrollo de nuevas rondas que definirán a los finalistas de cada categoría. Para más información y actualizaciones, el sitio oficial de los Juegos mantiene un seguimiento minuto a minuto de los resultados y acontecimientos relevantes del certamen.

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