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El Salvador: Fiscalía pedirá cadena perpetua para acusados de asesinar y quemar a un adulto mayor tras robarle USD 11,200

La Fiscalía General de la República busca la máxima condena contra dos hombres arrestados tras el hallazgo del cadáver de un adulto mayor con signos de violencia y quemaduras en una quebrada

Primer plano de tres pares de manos esposadas que sujetan barrotes de metal. Un muro claro visible a la izquierda.
La Fiscalía General de la República de El Salvador pedirá cadena perpetua por el homicidio de un hombre de 66 años en El Divisadero, Morazán Sur. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador confirmó este lunes 3 de agosto que solicitará la pena de cadena perpetua contra Rubén Alonso S. y Juan Pablo M., señalados como responsables del homicidio de un adulto mayor, de 66 años, encontrado en la localidad de El Divisadero, en Morazán Sur.

Según información publicada por la FGR, la víctima fue reportada como desaparecida el pasado 1 de agosto y, tras la activación del Protocolo de Acción Urgente junto a la Policía Nacional Civil (PNC), fue localizada sin vida en una quebrada, con signos de violencia y quemaduras un día después.

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La reconstrucción de los hechos ofrecida por la FGR, Rubén Alonso S. atrajo a la víctima bajo el pretexto de mostrarle un ganado que supuestamente iba a comprar en el cantón Loma Larga.

En ese lugar lo esperaba Juan Pablo M., quien lo atacó con un golpe en la cabeza. Además, ambos sujetos le sustrajeron un total de USD 11,200 en efectivo, le rociaron gasolina y le prendieron fuego antes de huir del sitio.

El vehículo de la víctima fue abandonado y su teléfono móvil destruido para dificultar el trabajo de los investigadores.

La Fiscalía señaló que los acusados robaron USD 11,200 en efectivo, rociaron a la víctima con gasolina y prendieron fuego al cuerpo. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
La Fiscalía señaló que los acusados robaron USD 11,200 en efectivo, rociaron a la víctima con gasolina y prendieron fuego al cuerpo. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

De igual manera, las primeras diligencias, desarrolladas por equipos especializados de autoridades, permitieron identificar tanto las marcas de quemaduras como los golpes contundentes en el cadáver, hallado al fondo de una quebrada, lo que refuerza la hipótesis de un homicidio ejecutado con extrema violencia.

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El operativo de captura de los acusados se realizó el 2 de agosto, un día después de que se reportara la desaparición. Ambos señalados de cometer el delito permanecen bajo custodia y serán presentados ante los tribunales en los próximos días, enfrentando cargos por homicidio.

La fiscalía hizo énfasis en que estos delitos no quedarán impunes y que se buscará la sanción más severa contemplada en la ley. “Ambos sujetos serán llevados ante los tribunales correspondientes en los próximos días”, indicó la fiscalía.

FGR pedirá cadena perpetua tras reforma constitucional

La reforma constitucional que habilita la cadena perpetua en El Salvador fue aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo, con 59 votos a favor y 1 en contra, a iniciativa del partido oficialista Nuevas Ideas. La ratificación del acuerdo se publicó en el Diario Oficial el 26 de marzo y entró en vigencia el 3 de abril.

La enmienda modificó el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución, que hasta entonces prohibía expresamente las penas perpetuas, e introdujo una excepción para delitos de homicidio, violación y terrorismo.

Dos libros cerrados de cubierta marrón, unas esposas de metal, un mazo de madera y una balanza de justicia de latón sobre una superficie de madera.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la reforma constitucional que permite la cadena perpetua el 17 de marzo, impulsada por el partido Nuevas Ideas, con 59 votos a favor y 1 en contra- La ratificación se publicó el 26 de marzo y entró en vigencia el 3 de abril. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cadena perpetua, tal como quedó definida en la legislación salvadoreña, es una pena indeterminada que se impone de por vida, pero con mecanismos obligatorios de revisión periódica. Los jueces deberán evaluar cada caso a partir de los 30 años de prisión para adultos condenados por un solo delito; desde los 35 años para quienes acumulen varios cargos; y desde los 40 años en delitos con agravantes. Para menores de edad, la primera revisión procede a los 25 años.

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