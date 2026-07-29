Ministerio de Turismo Dominicano verifica avances del ambicioso plan de renovación en playa El Faro

La playa El Faro de San Pedro de Macorís recibe una inversión pública para su modernización integral. (Foto cortesía Ministerio de Turismo República Dominicana)

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Playa El Faro, ubicada en San Pedro de Macorís, recibe una de las mayores inversiones públicas en su historia reciente, en un momento en que el Ministerio de Turismo de República Dominicana intensifica sus trabajos de inspección y modernización para potenciar el atractivo económico y turístico del litoral este del país.

Los avances en infraestructura reflejan el compromiso del gobierno dominicano con la renovación de destinos clave, impulsando oportunidades para el desarrollo de negocios locales de la mano del fortalecimiento del sector turístico en la región.

Las labores supervisadas por el ministro de Turismo, David Collado, se centran en la modernización integral de la playa El Faro. El proyecto abarca la adecuación de 570 metros lineales y una superficie total de 12,398 metros cuadrados, con una inversión de 67 millones de pesos dominicanos ($1.1 millones).

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La obra incorpora estacionamientos, áreas recreativas, módulos sanitarios, infraestructuras para pescadores, mobiliario urbano y sistemas de iluminación, además de una caseta para la Policía Turística.

Se ejecutan mejoras viales, paisajismo, cancha de voleibol, juegos infantiles y sistemas de drenaje pluvial para mitigar el riesgo de inundaciones.

David Collado supervisa en playa El Faro una obra de 67 millones de pesos dominicanos sobre 570 metros lineales y 12,398 metros cuadrados. (Foto cortesía Ministerio de Turismo República Dominicana)

El puerto y la zona de playa El Faro constituyen un punto estratégico para la economía de San Pedro de Macorís. Esta área no solo atrae a visitantes locales y extranjeros, sino que también beneficia a pescadores, comerciantes y una amplia gama de servicios vinculados al turismo.

El entorno renovado fortalece la imagen del destino, promueve la inversión privada y estimula la apertura de nuevos negocios en gastronomía, recreación y hospedaje.

Las mejoras en infraestructura favorecen el flujo de visitantes y el desarrollo de actividades económicas en la ciudad y sus alrededores, consolidando a la provincia como un punto de referencia para el turismo nacional e internacional.

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La importancia de esta intervención radica en su impacto directo sobre la calidad de los servicios ofrecidos y la experiencia del visitante. La modernización de la playa El Faro responde a una demanda histórica de la comunidad, que buscaba la recuperación y adecuación del espacio público costero.

El puerto y la zona de playa El Faro fortalecen la economía de San Pedro de Macorís al beneficiar a pescadores, comerciantes y servicios turísticos. (Foto cortesía Ministerio de Turismo República Dominicana)

Renovación del Malecón impulsa desarrollo urbano y turístico en Santo Domingo Este

La transformación del Malecón de Santo Domingo Este representa otro ejemplo de inversión estratégica en espacios públicos costeros. La segunda etapa de este proyecto concluyó con una inversión total de 685 millones de pesos dominicanos, abarcando 4.1 kilómetros de franja marítima y más de 237 mil metros cuadrados de parque natural junto al mar Caribe.

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Esta intervención, inaugurada por el presidente Luis Abinader y el ministro David Collado, busca consolidar el malecón como un espacio público multifuncional y motor de desarrollo urbano.

El Malecón impulsa la economía del municipio al atraer a residentes y turistas, favoreciendo la apertura de negocios y la generación de empleo. Además, integra la recuperación de frentes marinos en un programa nacional orientado a revitalizar el litoral para uso público, fortaleciendo el tejido social y económico de la zona.

El programa de recuperación de espacios turísticos también contempla la intervención y modernización del malecón de San Pedro de Macorís, donde el gobierno ha invertido 267 millones de pesos dominicanos en la rehabilitación y recuperación de áreas públicas.

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Esta iniciativa complementa las obras en la playa El Faro y refuerza la estrategia de convertir la zona en un enclave turístico competitivo.

La segunda etapa del Malecón de Santo Domingo Este, inaugurada por Luis Abinader y David Collado, completa la renovación del frente marítimo con una inversión de RD 685 millones. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

El reforzamiento de la infraestructura y los servicios en El Faro y en el malecón responde a la visión de posicionar a la República Dominicana como un destino atractivo para la inversión y el turismo.

La intervención en estos espacios fomenta la actividad económica local, favorece la diversificación de la oferta turística y mejora la calidad de vida de los residentes, consolidando el litoral este como un polo de desarrollo sustentable y generador de oportunidades de negocio.

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