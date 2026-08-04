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Panamá: Despliegan 1,700 soldados de 21 países para ejercicio de protección del Canal

Las maniobras multinacionales comenzaron este lunes con una duración prevista de 11 días, con acciones coordinadas en el Pacífico y el Caribe

El ejercicio contempla patrullajes, interdicción marítima y protección de rutas estratégicas vinculadas con el Canal de Panamá. Cortesía
El ejercicio contempla patrullajes, interdicción marítima y protección de rutas estratégicas vinculadas con el Canal de Panamá. Cortesía
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El ejercicio militar multinacional Panamax 2026 arrancó este lunes con el despliegue de 1,700 soldados de 21 países en Panamá para fortalecer la protección del Canal interoceánico. Las maniobras durarán 11 días e incluyen operaciones simultáneas en el Pacífico y el Caribe, según informó EFE.

La apertura oficial contó con la presencia del ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, quien resaltó la necesidad de una cooperación internacional permanente para garantizar la seguridad del canal. “La seguridad del Canal de Panamá no se improvisa, se construye mediante planificación, entrenamiento y una cooperación internacional permanente”, sostuvo Ábrego durante la rueda de prensa inaugural, de acuerdo con la información difundida por EFE.

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Por parte de Estados Unidos, el embajador en Panamá, Kevin Cabrera, destacó que el canal es “una infraestructura estratégica que conecta mercados, sostiene cadenas de suministros y contribuye directamente a la prosperidad de nuestros países”. Según Cabrera, su seguridad y funcionamiento continuo representan una prioridad tanto para Panamá como para Estados Unidos y la comunidad internacional.

Las maniobras Panamax 2026 involucran equipos especializados, armamento avanzado y la participación de contingentes provenientes de Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú, República Dominicana, Alemania, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Reino Unido, Jamaica, México, Países Bajos y Paraguay, además de los anfitriones, informó EFE.

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Personal de fuerzas especiales camina junto a un avión de hélice Douglas DC-3 mientras participa en un ejercicio de entrenamiento conjunto durante Panamax 2026, un ejercicio multinacional liderado por Panamá y patrocinado por el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) para fortalecer la defensa del Canal de Panamá, la interoperabilidad entre las fuerzas aliadas y la seguridad marítima regional, en Panamá Pacífico, Panamá, el 3 de agosto de 2026. REUTERS/Enea Lebrun
Personal de fuerzas especiales camina junto a un avión de hélice Douglas DC-3 mientras participa en un ejercicio de entrenamiento conjunto durante Panamax 2026, un ejercicio multinacional liderado por Panamá y patrocinado por el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) para fortalecer la defensa del Canal de Panamá, la interoperabilidad entre las fuerzas aliadas y la seguridad marítima regional, en Panamá Pacífico, Panamá, el 3 de agosto de 2026. REUTERS/Enea Lebrun

Cómo se desarrollan las maniobras

Los ejercicios se desarrollan en varias etapas, comenzando por la fase de planificación y avanzando hacia la ejecución táctica en escenarios marítimos, aéreos, terrestres y cibernéticos.

De acuerdo con la información oficial recopilada por EFE, cada una de estas fases integra capacidades operativas de los estamentos de seguridad panameños con los equipos internacionales, con el objetivo de reforzar la seguridad continental y la protección de una de las infraestructuras más relevantes del transporte global.

Al menos siete países han movilizado buques para ejecutar operaciones navales conjuntas en el Pacífico y el Caribe. En el Pacífico, unidades de Estados Unidos, Panamá, Colombia, México y Ecuador llevan a cabo maniobras de control marítimo con sus respectivas naves, centradas en la respuesta ante amenazas transnacionales.

De forma paralela, en el Caribe, fuerzas de Países Bajos, República Dominicana, Panamá y Colombia patrullan rutas calificadas como estratégicas para el comercio y la seguridad regional, según se desprende de los reportes de EFE.

El valor estratégico del canal

El Canal de Panamá, con una extensión aproximada de 80 kilómetros (50 millas), conecta el Atlántico con el Pacífico a través de un sistema de esclusas. Desde 1999, tras casi un siglo de control estadounidense, la administración de la vía pasó a manos panameñas. EFE recuerda que en el último año el canal ha sido motivo de tensiones diplomáticas entre Panamá y Estados Unidos, en el contexto de debates sobre su gestión, seguridad y relevancia geopolítica.

Infografía de Panamax 2026 mostrando buques, aviones de combate, un mapa mundial con banderas de naciones participantes y una vista aérea del Canal de Panamá.
Más de doce naciones, incluyendo Panamá, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Estados Unidos, se preparan para los ejercicios militares Panamax 2026 cerca del Canal de Panamá, buscando fortalecer la seguridad regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

PANAMAX nació en 2003 y amplió su alcance más allá de la defensa del Canal

Panamax fue creado en 2003 con la participación inicial de Chile, Panamá y Estados Unidos, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y el aumento de las preocupaciones sobre la vulnerabilidad de infraestructuras estratégicas. En sus primeras ediciones se concentró en la defensa del Canal ante posibles ataques terroristas o actos de sabotaje.

Con el paso de los años, el ejercicio evolucionó hacia un entrenamiento más amplio. Hoy incorpora operaciones terrestres, marítimas y aéreas, amenazas híbridas, emergencias, protección de instalaciones críticas, apoyo logístico y coordinación entre centros de mando.

Las simulaciones buscan evaluar la capacidad para movilizar personal y equipos, compartir inteligencia en tiempo real, coordinar decisiones y establecer mecanismos comunes de respuesta. También ensayan intervenciones ante ataques contra infraestructuras, operaciones especiales, incidentes marítimos, emergencias aéreas y situaciones relacionadas con terrorismo o crimen organizado.

La edición 2026 adquiere una dimensión adicional por el contexto geopolítico que rodea a la vía interoceánica. Su ubicación y su peso en las cadenas logísticas globales la convierten en una infraestructura estratégica cuya seguridad tiene efectos que van más allá del territorio panameño.

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