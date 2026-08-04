Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Se postergó la junta médica clave en la causa por la muerte de Silvina Luna: cuál es la nueva fecha

La medida estaba prevista para este martes, pero la Fiscalía fijó otro día. Los peritos deberán responder si existieron intervenciones que podrían haber evitado el desenlace fatal de la modelo

Silvina Luna
Silvina Luna falleció en 2023
Guardar

La junta médica interdisciplinaria prevista para este martes en la causa que investiga la muerte de Silvina Luna fue postergada y finalmente se realizará el 1° de septiembre a las 10 en el Cuerpo Médico Forense. Así lo comunicó el fiscal Ángel Daniel Rendo, interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1, que lleva adelante la investigación por homicidio contra Aníbal Lotocki.

Según informaron fuentes judiciales, esta instancia es considerada una de las pruebas más importantes de la causa porque deberá establecer si existió un nexo causal entre la intervención estética realizada por Lotocki y el fallecimiento de la modelo, ocurrido el 31 de agosto de 2023.

PUBLICIDAD

SILVINA LUNA JUNTA MÉDICA
La Junta Médica se realizará el 1° de septiembre en el Cuerpo Médico Forense

En ese sentido, los especialistas deberán responder una serie de interrogantes técnicos ordenados por la Justicia. Entre ellos, si existía algún tratamiento o intervención que pudiera haber evitado el desarrollo de la hipercalcemia que derivó en la insuficiencia renal progresiva de Luna y en qué momento debió haberse aplicado. También deberán determinar si los controles postoperatorios realizados por Lotocki fueron adecuados y si el médico estaba en condiciones de intervenir para evitar el agravamiento del cuadro clínico.

Los peritos también analizarán si durante el seguimiento de la paciente existían signos clínicos objetivos que permitieran prever el desarrollo del proceso granulomatoso, si la hipercalcemia y la insuficiencia renal pudieron producirse como consecuencia de una evolución clínica gradual y multifactorial y si la atención médica posterior resultó determinante en el desenlace fatal.

PUBLICIDAD

anibal-lotocki-detenido-alcaidia-madariaga-pfa
Actualmente, Lotocki se encuentra detenido y cumple condena por la causa por lesiones graves en perjuicio de cuatro mujeres

Otro de los puntos centrales será establecer si, de acuerdo con los conocimientos médicos disponibles al momento de los hechos, existía algún procedimiento que permitiera extraer o neutralizar el polimetilmetacrilato (PMMA) implantado en el cuerpo de la paciente sin poner en riesgo su vida o causarle un daño funcional severo. Asimismo, deberán indicar si Lotocki estaba legal y técnicamente habilitado para realizar una intervención de esas características.

La resolución también solicita que el Cuerpo Médico Forense explique si existen nuevos elementos científicos que justifiquen modificar el criterio que había sostenido en el juicio oral realizado ante el TOC N° 28, cuando se consideró que no era posible atribuir de manera directa al PMMA la aparición de hipercalcemia e hipervitaminosis D. Además, deberán precisar si entre 2011 y 2012 ya estaba consolidada en la bibliografía médica la relación entre ese material y dichas complicaciones.

Los especialistas deberán responder una serie de interrogantes técnicos ordenados por la Justicia
Los especialistas deberán responder una serie de interrogantes técnicos ordenados por la Justicia

El caso

Silvina Luna murió el 31 de agosto de 2023 a los 43 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde había ingresado el 13 de junio con un fuerte dolor abdominal. La modelo sufría una insuficiencia renal aguda producto de la mala praxis en la cirugía estética que el médico Aníbal Lotocki le realizó en 2011, y aguardaba un trasplante de riñón que se demoró tras haber contraído una bacteria.

La autopsia preliminar detectó, además, trombosis venosas y tromboembolismo pulmonar como mecanismos potencialmente letales.

El deterioro de la salud de Luna se remontaba a las dos cirugías estéticas que se realizó en octubre y noviembre de 2011 con Lotocki. Tras esas intervenciones, comenzó a registrar niveles elevados de calcio en sangre —hipercalcemia—, condición que los estudios posteriores vincularon con una intoxicación por polimetilmetacrilato (PMMA). En 2014 fue hospitalizada por cálculos renales y, desde 2016, dependió de la diálisis de forma continua hasta el día de su muerte.

La modelo había relatado públicamente su padecimiento en reiteradas oportunidades y señaló a Lotocki como responsable de su deterioro físico.

Temas Relacionados

Silvina LunaÚltimas NoticiasJunta Médica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El estremecedor relato del hijo de Lucía Sosa, la mujer detenida por la muerte de su hija: “Yo le di el nombre de la Casa del Terror”

Horas después de declarar ante la Fiscalía General de Mar del Plata, Lucas Ruiz habló con Infobae al Regreso y reconstruyó la violencia que atravesó desde la infancia junto a sus hermanos

El estremecedor relato del hijo de Lucía Sosa, la mujer detenida por la muerte de su hija: “Yo le di el nombre de la Casa del Terror”

Celos, idas y vueltas y agresiones: cómo era la relación de la joven acusada de matar a su novio, según la hermana de la víctima

Matías Álvarez Guardia (29) ocultaba ante su familia las agresiones que recibía de su novia Victoria Cantero (25), quien permanece detenida, acusada de haberlo matado de una puñalada en el tórax tras una discusión. Mañana será indagada

Celos, idas y vueltas y agresiones: cómo era la relación de la joven acusada de matar a su novio, según la hermana de la víctima

“¿Otra vez te pegó?”: los chats y las imágenes que difundió un amigo del joven asesinado por su novia en Chaco

Las capturas muestran conversaciones en las que Matías Julián Álvarez Guardia aparece con lesiones en el rostro. El material se suma al relato de la familia, que describió una relación marcada por los celos, el control y episodios de violencia de parte de Victoria Cantero

“¿Otra vez te pegó?”: los chats y las imágenes que difundió un amigo del joven asesinado por su novia en Chaco

Intentó matar a martillazos a su ex, amenazó a una periodista y huyó: lo detuvieron encapuchado a metros de la casa de la víctima

Carlos Alberto Vaz Da Silva permanecía prófugo desde hacía cinco días. La Policía Bonaerense lo capturó este lunes luego de realizar tareas de vigilancia encubierta. Tenía dos medidas cautelares vigentes

Intentó matar a martillazos a su ex, amenazó a una periodista y huyó: lo detuvieron encapuchado a metros de la casa de la víctima

Mafia china en Vicente López: detuvieron a un ex gendarme convertido en sicario que cobró 5 mil dólares por un crimen

Luis Ayala fue acusado de matar a un supermercadista en Carapachay por una deuda de dinero. El testimonio de la pareja del acusado, clave en la causa. El video del asesinato

Mafia china en Vicente López: detuvieron a un ex gendarme convertido en sicario que cobró 5 mil dólares por un crimen

DEPORTES

El video con el que Pablo Aimar le envió su apoyo a un equipo de Primera en crisis: “Hay que tener paciencia”

El video con el que Pablo Aimar le envió su apoyo a un equipo de Primera en crisis: “Hay que tener paciencia”

Por qué la llegada de LeBron James a los 76ers causa debate entre los fans de la NBA

La insólita propuesta del presidente de Recoleta a Boca Juniors para enfrentarlo en la Bombonera: el regalo especial a Riquelme

Catedral histórica, hotel de lujo y con estrellas y celebridades: los detalles de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

La UEFA evalúa iniciar acciones legales contra la FIFA tras el proyecto fallido: la exigencia que incluyó en un documento

TELESHOW

La foto de Mauro Icardi excedido de peso que él publicó para responderle a Wanda Nara: “Qué tupé”

La foto de Mauro Icardi excedido de peso que él publicó para responderle a Wanda Nara: “Qué tupé”

Moria Casán se tentó al contar la parte de su cuerpo que la avergüenza: “Ayer me latía... ¡Qué poco glam!”

Así fue el regreso de Virginia Lago con Historias de Corazón: “Me tiemblan las piernas”

El Roña Castro apuntó contra Wanda Nara por una promesa que le hizo en MasterChef: “La llamé pero nunca me contestó”

Nicole Neumann se pronunció en el debate por la regulación de los criaderos y la venta online de perros: “Es un horror”

INFOBAE AMÉRICA

La Junta de Paz afirmó que Israel solo se retirará de Gaza cuando el grupo terrorista Hamas complete su desarme

La Junta de Paz afirmó que Israel solo se retirará de Gaza cuando el grupo terrorista Hamas complete su desarme

El Gobierno de Bolivia ordenó priorizar la captura del ex presidente Evo Morales para que responda ante la Justicia

La CIDH pidió activar la Carta Democrática Interamericana ante el giro autoritario en Nicaragua

Expertos de Estados Unidos inspeccionaron la principal hidroeléctrica de Venezuela para definir su modernización

Voluntarias ucranianas cosen capas anti calor para proteger a los soldados de los drones rusos