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La foto de Mauro Icardi excedido de peso que él publicó para responderle a Wanda Nara: “Qué tupé”

A través de una imagen suya alterada con IA, el futbolista lanzó una frase filosa en medio del revuelo por las imágenes de su expareja en la playa. Por qué le agradeció a la China Suárez

La tajante respuesta de Mauro Icardi a la filtración de chats de Wanda Nara: “Completamente obsesionada conmigo”
Mauro Icardi usó inteligencia artificial en Instagram para responder a las críticas con una imagen alterada de su cuerpo
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Mauro Icardi recurrió a la inteligencia artificial para responderles a sus críticos y, de paso, lanzar una chicana que los usuarios de las redes sociales interpretaron como un mensaje directo hacia Wanda Nara: publicó en sus historias de Instagram una foto suya con el cuerpo alterado digitalmente para simular un importante aumento de peso, acompañada por la frase “Como quieren verte los que te critican”. Minutos después, subió la misma imagen sin edición y cerró la secuencia con una frase escueta: “Al que critican. Qué tupé”.

La publicación llegó en un momento de alta tensión mediática. Horas antes, había circulado en redes sociales una fotografía de su exesposa en bikini que generó una avalancha de comentarios sobre su físico. La imagen, que incluía una comparación con otra foto de la conductora frente a un espejo, fue acompañada por el texto “foto de ayer y foto de ahora” y la ironía de “la señora de los 1000 filtros”. Wanda Nara no tardó en reaccionar desde su cuenta oficial: “Uno es un video y lo otro es Photoshop de ustedes, los trolls pagos. Amo mi cuerpo”, escribió, negando la autenticidad de la imagen y deslizando que detrás de ese tipo de publicaciones existirían cuentas organizadas para atacarla.

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Las historias de Instagram de Icardi mostraron una foto editada con aumento de peso y otra original tomada frente al espejo de un vestidor
Las historias de Instagram de Icardi mostraron una foto editada con aumento de peso y otra original tomada frente al espejo de un vestidor
La publicación de Mauro Icardi coincidió con la polémica por las fotos de Wanda Nara y fue leída en redes sociales como una chicana
La publicación de Mauro Icardi coincidió con la polémica por las fotos de Wanda Nara y fue leída en redes sociales como una chicana

Fue en ese contexto que Icardi apareció con su propia versión del mismo recurso. Las dos imágenes que publicó el futbolista tomadas frente al espejo de un vestidor muestran el contraste entre la versión alterada con IA, donde luce con exceso de peso, y la original, donde se lo ve en su estado físico habitual. Aunque en ningún momento nombró a su expareja y madre de sus dos hijas, la coincidencia temporal con el escándalo de las fotos de Nara hizo que los usuarios no dudaran en conectar ambos episodios.

En pocas palabras, el delantero no hizo referencia explícita a Wanda Nara en ninguna de las dos publicaciones, pero la simultaneidad de los hechos fue suficiente para que la chicana se leyera como una respuesta en clave al escándalo que rodeaba a su ex. Apenas unos minutos más tarde, el futbolista fue por más. Con otra foto frente al espejo, más platinado que de costumbre y con una dedicatoria directa a su novia, la China Suárez, Icardi le agradeció haberle cortado y teñido el pelo con la frase “Que suerte tengo de cortarme el pelo y tener una novia multifacética que aprendió a teñirme. Te amo”.

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Icardi también mencionó a la China Suárez en otra historia y le agradeció por cortarle y teñirle el pelo
Icardi también mencionó a la China Suárez en otra historia y le agradeció por cortarle y teñirle el pelo

El episodio se suma a una semana especialmente tensa para ambos. El conflicto entre Icardi y Wanda Nara escala en múltiples frentes: además de la batalla en redes sociales, el proceso de divorcio avanza en la Justicia italiana y Nara acusó públicamente al futbolista de negarse a firmar la documentación necesaria para que sus hijas puedan regresar a la Argentina tras el robo que sufrió en su casa de Milán. La empresaria insistió en que las publicaciones que la atacan en redes sociales responden a una campaña organizada, y no es la primera vez que lo denuncia: en varias oportunidades anteriores señaló que existen perfiles dedicados a perjudicar su imagen con imágenes manipuladas.

El futuro deportivo de Icardi también está en el centro de la escena. El mercado de pases en Europa cierra a finales de este mes y el delantero sigue sin club tras el final del campeonato turco con el Galatasaray. Según trascendió, hay conversaciones con el Como de Italia y también fue ofrecido a Boca Juniors en Argentina, aunque ninguna operación está confirmada. Mientras tanto, el futbolista mantiene su actividad en el gimnasio y su presencia constante en redes sociales, donde cada publicación se convierte en un nuevo capítulo de su disputa pública.

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