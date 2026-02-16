Turismo

Fin de semana largo con fuerte impacto económico: hasta 90% de ocupación y consumo en alza

Con altos niveles de reservas en los principales destinos del país, el turismo volvió a consolidarse como motor de la actividad económica durante el feriado por carnaval

Guardar
Con altos niveles de reservas en los principales destinos del país, el turismo volvió a consolidarse como motor de la actividad económica durante el feriado por carnaval

Argentina superó las previsiones y registró una ocupación hotelera del 90% en los principales destinos durante el fin de semana largo por Carnaval. Las escapadas cortas, especialmente en la Costa Atlántica, la Patagonia y otras regiones generaron un impacto económico notable. En Infobae en Vivo Al Amanecer diaron a conocer datos precisos acerca del flujo de visitantes.

De acuerdo con el relevamiento de organismos provinciales y municipales, realizado por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación y el Observatorio Argentino de Turismo de la Cámara Argentina de Turismo, reveló que del 121 localidades y áreas turísticas analizadas por la institución, el 31% superó el 90% de reservas en diversas categorías de alojamiento.

El turismo en Argentina alcanzó
El turismo en Argentina alcanzó un 90% de ocupación durante el fin de semana largo de Carnaval en los principales destinos

Según dio a conocer la periodista Belén Escobar, Mar de Las Pampas lidera el ranking de ocupación con un 94%, seguido por Mar Azul con un 93% y Las Gaviotas un 91%. En tanto, la Patagonia también sobresale entre los destinos más elegidos. “Tierra del Fuego, muy demandado, con más del 90%”, indicó Escobar. En la región de Cuyo, detalló la periodista, la ocupación superó el 80%. “Esto evidenció el carácter federal del fenómeno”, sostuvo.

El análisis fue realizado en Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana bajo la conducción de Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

Las celebraciones tradicionales en el norte argentino, como el carnaval en Jujuy, llevaron la ocupación al 100% en localidades pequeñas y hasta el 95% en la Quebrada; en Salta, el promedio fue del 70%, con picos que superaron el 85% en sitios como Cafayate. En el litoral, los carnavales atrajeron multitudes: Gualeguaychú tuvo una ocupación cercana al 86 % y otras localidades de Entre Ríos alcanzaron el 100%, mientras que en Corrientes la actividad promedió el 81%.

La Costa Atlántica, la Patagonia
La Costa Atlántica, la Patagonia y Cuyo registraron altos niveles de reservas y consolidaron al turismo como motor económico nacional

En la región patagónica,Tierra del Fuego superó el 90% de ocupación, mientras que los destinos cordilleranos Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Villa Traful sobrepasaron el 70%. En Cuyo, los principales puntos turísticos de Mendoza superaron el 80% y en San Luis el promedio rondó el 81%.

Las fiestas regionales resultaron determinantes en el flujo turístico. En La Rioja, la Fiesta Nacional de la Chaya llevó la ocupación por encima del 90%. En Córdoba, el Cosquín Rock contribuyó a elevar el promedio provincial a más del 85%, con un número de arribos superior al del año pasado.

Más del 30% de las
Más del 30% de las 121 localidades analizadas superó el 90% de reservas en diversas categorías de alojamiento, según la Secretaría de Turismo

El secretario de Turismo y Deporte, Daniel Scioli, destacó la política de apertura aérea: “Tenemos 25 vuelos por día que conectan dentro de Argentina y con el mundo, por eso Bariloche es uno de los destinos más buscados”, contó el funcionario.

Según detalló Aerolíneas Argentinas, prevé transportar 220.000 pasajeros durante todo el fin de semana, mientras que Jet Smart operará más de 450 vuelos y ofrecerá 93.000 asientos. Flybondi, por su parte, reportó una ocupación del 90% en sus vuelos. Por otro lado, Buquebus informó un incremento del 27% en la venta de pasajes desde Uruguay hacia Argentina respecto al mismo fin de semana del año anterior.

El ajuste de precios se percibió en todos los niveles de la actividad turística. Según el equipo de Infobae, el alquiler de carpas y sombrillas reflejó la necesidad de equilibrio entre precios y demanda. El esfuerzo conjunto de trabajadores, comerciantes y familias impulsa a una industria turística que dinamiza la economía y consolida su papel como motor de empleo y desarrollo en Argentina.

Aerolíneas Argentinas transportó más de
Aerolíneas Argentinas transportó más de 220.000 pasajeros durante el fin de semana, mientras otras compañías reportaron ocupaciones cercanas al 90%

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

En tanto, de 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.

