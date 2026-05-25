El Salvador

El turismo representa el 10% del PIB en El Salvador y favorece el crecimiento de empleos formales

La expansión sostenida del sector turístico eleva su impacto en la economía nacional, registra 57,000 empleos formales y más de 3,500 empresas activas, marcando una diferencia notable respecto a niveles previos a la pandemia

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El Salvador registra récord de visitantes extranjeros en febrero, marzo y abril de 2026, según datos oficiales de Corsatur. (Foto cortesía)

El Salvador atraviesa un momento destacado dentro del turismo internacional, con un récord de visitantes extranjeros durante los últimos tres meses, de acuerdo con información oficial de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur).

Las cifras de ingreso superan ampliamente los registros de años anteriores, consolidando al país como un destino preferido en la región.

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En una entrevista radial, Alejandra Durán, directora ejecutiva de Corsatur, puntualizó que “febrero, marzo y abril del 2026 han sido los meses en los que han venido más visitantes internacionales; solo en abril tuvimos 473,000”.

Esta cantidad representa un avance significativo hacia la meta establecida para este año, ya que “ya llevamos más del 40% de la meta, que son 4.2 millones”, añadió.

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La meta turística de El Salvador para 2026 alcanza los 4.2 millones de visitantes, superando los niveles históricos previos a la pandemia. (Foto cortesía)
La meta turística de El Salvador para 2026 alcanza los 4.2 millones de visitantes, superando los niveles históricos previos a la pandemia. (Foto cortesía)

Para este 2026, la Corporación Salvadoreña de Turismo se propuso alcanzar 4.2 millones de visitantes, cifra que superaría el registro alcanzado en 2025, cuando el país recibió 4.1 millones.

“En el mes de abril cerramos con 1.7 millones de visitantes, esta cifra representa un crecimiento del 35% en comparación a similar periodo del 2025”, explicó Durán.

El aumento del flujo turístico se atribuye, según las autoridades migratorias y de turismo, a la organización de eventos de gran escala que han captado la atención tanto nacional como internacional.

Desde la Semana Santa, El Salvador ha observado una tendencia marcada de turistas procedentes de Guatemala, ubicándose como el principal país emisor, seguido por Estados Unidos y Honduras.

La directora de Corsatur también enfatizó que el país está reforzando su presencia en mercados vecinos: “Muchas personas están llegando a nuestro territorio. También nos visitan de Canadá, México, Panamá, Colombia y otras naciones más”.

Guatemala, Estados Unidos y Honduras son los principales países emisores de turistas internacionales hacia El Salvador en 2026. (Foto cortesía)
Guatemala, Estados Unidos y Honduras son los principales países emisores de turistas internacionales hacia El Salvador en 2026. (Foto cortesía)

Turismo aporta el 10% del PIB

El crecimiento del sector turístico ha tenido un impacto directo en la economía nacional. Antes de la pandemia, El Salvador recibía menos de 3 millones de visitantes y el turismo representaba el 6% del Producto Interno Bruto (PIB). “Hace un año ya cerrábamos con más del 10%. Esto se traduce, también, en empleos generados, hay más empresas turísticas formales y otras que se están formalizando”, sostuvo Durán.

Actualmente, la industria turística ha contabilizado 57,000 empleos formales distribuidos en sectores como alimentación, alojamiento, transporte y recreación. “Tenemos contabilizadas más de 3,500 empresas del sector, en todo el territorio, hay 323 guías turísticos. El Registro Nacional de Turismo supera las 1,000 empresas inscritas, invitamos a quienes no están inscritos a que lo hagan; ahora es fácil, nosotros les apoyamos, los recomendamos, promovemos los destinos y ganan todas las empresas que están ahí”, puntualizó la directora de Corsatur.

Actualmente Corsaturs está trabajando con CONAMYPE, para brindar capacitación, programas de fondos no reembolsables a los que pueden aplicar, entre otras opciones.

El Salvador muestra un crecimiento del 35% en visitas internacionales durante abril de 2026, comparado con el mismo periodo del año anterior. (Foto cortesía)
El Salvador muestra un crecimiento del 35% en visitas internacionales durante abril de 2026, comparado con el mismo periodo del año anterior. (Foto cortesía)

Más de 14 cruceros han arribado a El Salvador

El impulso turístico se refleja también en el sector marítimo. Las costas de El Salvador han comenzado a ser consideradas en las rutas de cruceros internacionales. “El Salvador, antes, no figuraba en la ruta de los cruceros. En esta temporada, que inició en octubre de 2025, hemos recibido un promedio de 14 cruceros. Los pasajeros visitan diferentes lugares del país; ellos piden ir al Centro Histórico de San Salvador”, señaló Durán.

La llegada de cruceros ha ampliado la diversidad de visitantes, impulsado el desarrollo de actividades turísticas en zonas costeras y urbanas, fortaleciendo la oferta de servicios así como el posicionamiento del país en el mapa turístico internacional.

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