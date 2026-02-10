Fin de semana largo: cuál es el destino argentino que ofrece diversión y relax

El carnaval despliega comparsas, música y trajes imponentes en noches de desfile y celebración (Concordia)

El calendario turístico argentino ofrece momentos clave para planificar escapadas breves que combinan descanso, cultura y celebraciones populares. Entre esas fechas, el carnaval ocupa un lugar destacado por su energía, su despliegue artístico y su capacidad de transformar cada destino en escenario festivo.

En ese contexto, Concordia aparece como alternativa atractiva para una salida de cuatro jornadas con opciones variadas. La localidad entrerriana, a orillas del río Uruguay, presenta una agenda que integra espectáculos, naturaleza, patrimonio y bienestar. Visitantes encuentran actividades organizadas por temática.

La combinación de celebraciones nocturnas, circuitos culturales y espacios verdes genera un programa amplio. Cada jornada permite armar recorridos a medida según preferencias personales.

El histórico Castillo San Carlos ofrece recorridos guiados y propuestas culturales durante el fin de semana (Concordia)

Carnaval y espectáculos que marcan el pulso del fin de semana

Por un lado, el carnaval local funciona como gran eje de la programación. Las noches de desfile en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio, previstas para el 14, 16 y 21 de febrero, reúnen comparsas con vestuarios imponentes, baterias y música en vivo. Cada función propone una experiencia visual intensa con puesta escénica de gran nivel.

Las agrupaciones en competencia son Ráfaga, Imperio, Emperatriz y Bella Samba, responsables del colorido y la identidad artística del evento.. El predio dispone de sector VIP Turista con mesas preferenciales y visual directa al circuito. Las reservas pueden realizarse de manera anticipada a través del sitio oficial.

Por otra parte, la ciudad despliega recorridos guiados gratuitos durante todo el fin de semana largo. Los circuitos parten desde el Centro de Información Turística, en Mitre y Pellegrini, y abarcan casco histórico, edificios Art Nouveau y espacios patrimoniales. Además de visitas a museos, centros de interpretación y la experiencia binacional en el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande

Asimismo, el Castillo San Carlos aparece como uno de los puntos más convocantes del cronograma. Allí se desarrollan visitas literarias, caminatas interpretativas y propuestas teatralizadas para público familiar. Mientras que las recorridas nocturnas suman una atmósfera distinta que potencia el valor simbólico y cultural del castillo.

El aeropuerto local facilita la llegada de visitantes con conexiones aéreas directas desde Buenos Aires (Concordia)

En paralelo, el Naranjal de Pereda ofrece una experiencia vinculada con identidad productiva y memoria regional. Las actividades incluyen charlas histórico-naturales y una propuesta sensorial llamada “Concordia en tus sentidos”, basada en aromas, sabores y sonidos locales. Ese espacio combina paisaje, tradición y contenidos interpretativos.

Naturaleza, bienestar y sabores regionales

Otra iniciativa es el bus turístico, que ofrece una mirada panorámica de la ciudad. El servicio conecta la costanera, zonas culturales y principales atractivos mediante salidas especiales de temporada, y resulta útil tanto para visitantes como para residentes que buscan redescubrir la ciudad.

En cuanto al relax, los tres complejos termales de la zona amplían la oferta recreativa con piletas, servicios y entornos verdes. Concordia, Ayuí y Punta Viracho reciben visitantes durante todo el fin de semana largo. Cada predio dispone de infraestructuras pensadas para el descanso y el bienestar.

Al mismo tiempo, la gastronomía regional cuenta con bares, restaurantes, food trucks y espacios gastronómicos del centro. Los menús incorporan productos locales y recetas de autor. Para el Día de los Enamorados, aparecen promociones especiales orientadas a parejas.

Los viñedos de la región abren sus puertas con degustaciones y experiencias de enoturismo (Concordia)

De igual manera, el enoturismo regional agrega valor a la agenda con bodegas y viñedos abiertos al público. Las visitas incluyen recorridas guiadas y degustaciones de cepas locales como el Tannat, entre otras. La experiencia vincula producción, paisaje y cultura gastronómica.

Este destino también ofrece experiencias de turismo activo donde la naturaleza es protagonista: senderismo, cabalgatas y avistaje de aves, vuelos de bautismo con vistas únicas, pesca deportiva de boga y dorado con guías especializados, y propuestas náuticas que van desde kayak y SUP hasta paseos en Catamarán.

Un aspecto que destacan desde esta localidad es que la conectividad aérea fortalece la accesibilidad del destino gracias a vuelos de Humming Airways entre Concordia y Aeroparque en aproximadamente 45 minutos. Esa ventaja reduce tiempos de traslado y facilita viajes breves.

Con lo cual, la suma de carnaval, cultura, termas y naturaleza convierte al fin de semana largo en una oportunidad ideal para disfrutar del litoral con propuestas variadas y agenda organizada. Para más información ingresar aquí.