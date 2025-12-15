Así es Puntagrande, el hotel más pequeño del mundo

El Hotel Puntagrande, reconocido por el Libro Guinness, ostenta el título del hotel más pequeño del mundo desde 1987 en El Hierro (foto: Hotel Puntagrande)

En la pequeña isla de El Hierro, ubicada en el archipiélago de Canarias, se encuentra un lugar tan singular como exclusivo: el Hotel Puntagrande, considerado por el Libro Guinness de los Récords como el hotel más pequeño del mundo desde 1987.

Con una construcción que asemeja el casco de un barco anclado y solo cinco habitaciones, este establecimiento resalta sobre una lengua de roca volcánica que se adentra en el Atlántico, en el pueblo pesquero de Las Puntas, dentro del municipio de Frontera.

La estructura original del hotel se remonta a 1830, cuando fue construida como almacén para higos, uvas, almendras y la primera aguardiente de Canarias. Sin embargo, fue recién en 2018 cuando el italiano Davide Nahmias, junto a su esposa Paula y sus hijas Marta, Sophie y Noa, decidieron convertirlo en un rincón de hospitalidad en sintonía con el entorno.

“Visita como turista, permanece como invitado y parte como amigo”, es la frase que, según señala la familia Nahmias, en declaraciones recogidas por Europa Press, define el espíritu de Puntagrande.

El encanto de un hotel diminuto frente al Atlántico

El Puntagrande emerge entre las olas del océano como una pieza única de arquitectura boutique solo para adultos. Popularmente conocido como “el hotelito”, ofrece a sus huéspedes privacidad y una conexión directa con la naturaleza.

Cada una de sus cuatro habitaciones y la suite ha sido diseñada para emular el camarote de un antiguo navío, pero dotado de comodidades modernas y una decoración inspirada en materiales naturales y motivos náuticos.

No hay televisores en ninguna habitación: aquí, la pantalla es el Atlántico y la banda sonora está compuesta por el impacto de las olas contra la roca. La suite deluxe destaca por ofrecer dos terrazas con solárium, vistas al mar y un techo acristalado para disfrutar del cielo estrellado de El Hierro.

“Cada amanecer y cada atardecer parecen diseñados para el alojamiento”, describe la Guía MICHELIN, mientras que en el salón y en el restaurante se expone una colección de matrículas de barcos internacionales, evocando la enorme relevancia histórica de Canarias como ruta de los alisios. Un antiguo buzo del siglo XIX actúa como singular guardián del espíritu marino que impregna el hotel.

El hotel ofrece vistas privilegiadas al Atlántico y una arquitectura inspirada en navíos (foto: Hotel Puntagrande)

La intimidad y la exclusividad se potencian en cada rincón. Un aspecto que resulta determinante para el flujo de visitantes famosos que han elegido Puntagrande a lo largo de los años. Entre los más reconocidos figuran miembros de la familia real española, así como artistas como Sergio Dalma, Lola Flores y el dúo musical Azúcar Moreno.

Alta gastronomía y tecnología en el Atlántico

Uno de los mayores atractivos para los huéspedes es la propuesta culinaria del restaurante Alma Marina, dirigido por Arabisen Quinteros y Lorena Machín. El compromiso por el producto local, el respeto al entorno y la intención de ofrecer una “emoción en cada plato” son los pilares de un menú que combina creatividad y tradición.

Aquí, el pescado fresco y los ingredientes autóctonos protagonizan una carta que sorprende tanto a visitantes como a críticos especializados.

Entre sus novedades, el restaurante presenta la experiencia Table 3D Mapping, en la que historias vinculadas al mar y a la isla se proyectan visualmente sobre las mesas, creando una experiencia inmersiva que fusiona gastronomía y tecnología.

Además, el hotel alberga el exclusivo Club del Puro, un espacio reservado para quienes desean explorar los mejores puros prémium y una selección de licores espirituosos de todo el mundo, disfrutando de un ambiente íntimo y distendido.

“La filosofía del Puntagrande es clara: no busca el lujo extremo, sino ofrecer un vínculo auténtico con la naturaleza y la cultura local”, sostienen sus propietarios.

Puntagrande ha recibido premios como el Premio a la Excelencia Turística y la medalla de plata a la Importancia Turística (foto: Hotel Puntagrande)

Reconocimientos internacionales para un hotel diminuto

A lo largo de su historia, el pequeño hotel ha recibido importantes premios y reconocimientos que refuerzan su reputación más allá del récord Guinness. En 1984 fue galardonado con el Premio a la Excelencia Turística y, en 1991, recibió la medalla de plata a la Importancia Turística por parte del Gobierno de Canarias.

En este 2025, el Puntagrande ha sido distinguido con una llave Michelin, reconocimiento que consolida su prestigio en la escena internacional del turismo de excelencia y autenticidad.

Este logro, según señaló Europa Press, refuerza el papel del hotel no solo como destino exclusivo, sino como símbolo emocional de la isla de El Hierro, donde la inmensidad del océano se funde con el carácter íntimo de una construcción diminuta pero cargada de personalidad.