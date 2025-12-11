Los turistas extranjeros podrían tener que revelar su historial de cinco años en redes sociales para poder ingresar a EEUU

Estados Unidos exigirá a turistas extranjeros cinco años de historial en redes sociales para ingresar al país. (REUTERS/Mike Blake)

La administración de Estados Unidos difundió una propuesta normativa para que todos los turistas extranjeros, incluidos ciudadanos de países que integran el programa de exención de visado, deban presentar cinco años de historial en redes sociales para poder ingresar al país. La medida fue publicada el 9 de diciembre en el Registro Federal por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y está en fase de consulta pública durante 60 días. El plan podría impactar a millones de viajeros que cada año visitan territorio estadounidense y modifica requisitos vigentes para ingresar sin visa.

De acuerdo con la CBP, la iniciativa amplía la información que se debe entregar al completar el “Sistema Electrónico de Autorización de Viaje” (ESTA), necesaria tanto para turistas como para personas de negocios que viajan por corta estadía. Según un reporte de NBC News, además del historial en redes sociales, el nuevo formulario haría obligatoria la entrega de números de teléfono, correos electrónicos utilizados durante un periodo de hasta 10 años y datos familiares completos.

Según medios como The Washington Post, la propuesta modificaría un proceso aplicado hasta ahora a ciudadanos de aproximadamente 40 países, como Reino Unido, Alemania, Japón, Australia, Francia, Chile, Corea del Sur e Israel, quienes solo necesitaban una autorización digital para ingresar como turistas o viajantes de negocios por hasta 90 días. El Gobierno estadounidense busca fortalecer sus controles migratorios en un contexto de endurecimiento de políticas fronterizas y revisiones de seguridad.

¿Qué pide Estados Unidos sobre el historial de redes sociales para visitantes extranjeros?

De acuerdo con el aviso oficial de la CBP difundido en el Registro Federal, la nueva normativa transformaría el historial de redes sociales en “un elemento de datos obligatorio” para solicitar el ESTA, según fuentes como Newsweek y Bloomberg. La disposición obligaría a los solicitantes de la autorización digital, válida por dos años y que cuesta 40 dólares, a enumerar todas las redes sociales utilizadas los últimos cinco años, incluyendo plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn y cualquier otra que haya sido empleada.

La medida remove el carácter opcional de la declaración de cuentas digitales, vigente en prácticas anteriores, y la convierte en un requisito imprescindible. De acuerdo con estimaciones del Gobierno estadounidense citadas por los medios mencionados, unos 14 millones de viajeros al año se verán alcanzados por esta modificación si es adoptada.

La nueva normativa de la CBP impactará a millones de viajeros de países incluidos en el Programa de Exención de Visas. (REUTERS/Jim Vondruska)

¿A quiénes afecta la propuesta de revisión de redes sociales de Estados Unidos?

El impacto es generalizado para todos los ciudadanos de países incluidos en el Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program). Entre ellos se cuentan Reino Unido, Alemania, Francia, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, Chile, Israel, Singapur, Brunéi y Qatar, entre otros. El listado abarca a naciones de Europa, Asia y Oceanía cuyas relaciones diplomáticas permiten viajes sin necesidad de visado tradicional, según el sistema ESTA.

La CBP informó que la extensión del control digital a estos países busca homologar los estándares de seguridad ya vigentes para quienes provienen de estados que sí requieren visa para el ingreso, de acuerdo con lo publicado por NBC News. El proceso afectaría tanto a turistas como a viajeros de negocios, estudiantes internacionales y personas en tránsito.

¿Qué datos exige la nueva normativa y cómo cambia el proceso?

El formulario ESTA actualizado incorporaría las siguientes exigencias según el documento oficial:

Listado completo de redes sociales utilizadas durante los últimos cinco años, con nombres de usuario.

Números de teléfono empleados durante cinco años previos.

Emails empleados en la última década.

Direcciones IP y metadatos de imágenes electrónicamente remitidas.

Direcciones y nombres de familiares, fechas y lugares de nacimiento y residencia.

Datos biométricos: fotografía facial, huellas dactilares, posible ADN o escaneo de iris según factibilidad tecnológica.

Una modificación relevante es la eliminación de la posibilidad de tramitar el ESTA vía el portal web tradicional del Gobierno. Como explicó The Washington Post, la solicitud solo podrá gestionarse a través de una aplicación móvil oficial (ESTA Mobile), lo que implica cambios sustanciales en la experiencia del usuario.

El formulario ESTA actualizado requerirá datos de redes sociales, teléfonos, correos electrónicos y familiares de los solicitantes. (REUTERS/Kevin Lamarque)

¿Qué argumentos oficiales ofrece el Gobierno de Estados Unidos?

La CBP y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señalaron en el Registro Federal que la ampliación obedece a criterios de seguridad nacional y a la necesidad de aumentar los controles ante riesgos emergentes asociados a la tecnología y la movilidad internacional. El texto fundamenta que los nuevos campos de información permitirán “prever y detectar amenazas antes de que el viajero llegue al país”.

La obligación abarca tanto a nuevas solicitudes como a renovaciones de ESTA. Las autoridades estadounidenses subrayan que la medida se basa en competencias administrativas y en experiencias previas enfrentando riesgos de seguridad y migración irregular, según el registro institucional revisado por The Washington Post y Newsweek.

¿Desde cuándo y cómo comenzó Estados Unidos a pedir redes sociales a extranjeros?

La declaración de redes sociales no es completamente inédita en los procesos migratorios estadounidenses. Según un análisis presentado por el Brennan Center for Justice y citado por The Washington Post, desde 2019 ya se requería a solicitantes de visa de inmigrante y no inmigrante entregar sus cuentas digitales, afectando a unos 15 millones de personas anualmente.

En junio de 2025, el Departamento de Estado resolvió que los solicitantes de determinadas visas estudiantiles y, a futuro, los aspirantes a H-1B (trabajadores altamente calificados) mantuvieran en “modo público” todos sus perfiles sociales. La extensión a turistas de países con exención de visa representa un nuevo avance en el uso de análisis de presencia digital como filtro migratorio, algo destacado por NBC News y Bloomberg.

La solicitud del ESTA solo podrá realizarse a través de una aplicación móvil oficial, eliminando el portal web tradicional. (REUTERS/Annabelle Gordon/File Photo)

¿Qué reacciones y críticas ha generado la propuesta?

Desde distintos sectores especializados y organizaciones de derechos digitales se han presentado observaciones. La Electronic Frontier Foundation (EFF) declaró, en una cita reproducida por Newsweek: “No ha demostrado ser eficaz para identificar criminales. Ha tenido un efecto intimidatorio sobre la libertad de expresión y la privacidad de viajeros inocentes y de sus contactos estadounidenses”.

Por su parte, el expresidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, Farshad Owji, indicó en The Washington Post que el cambio podría “disuadir viajes y restringir la expresión personal”, y afectar negativamente al turismo, los negocios y la imagen internacional del país. A nivel institucional, las observaciones presentadas ante el Registro Federal formarán parte del proceso de evaluación previo a la entrada en vigor de la norma.

¿Cómo impacta esto en el turismo internacional y los movimientos migratorios?

Según la Asociación de Viajes de Estados Unidos, el país afronta una reducción prevista de turistas internacionales en 2025, con cifras estimadas en 67,9 millones de visitantes frente a los 72,4 millones de 2024. Esta caída se asocia a requisitos sanitarios, retórica política y restricciones como las ahora propuestas, según datos difundidos por Bloomberg. Estados Unidos sería la única gran economía que perdería ingresos en materia de turismo este año, con una merma estimada en 12.500 millones de dólares.

El proceso de consulta y los próximos pasos

La administración abrió un periodo de 60 días para recibir comentarios públicos. De acuerdo con la CBP, las observaciones serán consideradas antes de definir la fecha y los términos de aplicación. Las siguientes comunicaciones oficiales determinarán los procedimientos y eventuales adecuaciones en función de los aportes recibidos.

Viajeros, agencias, empresas y ciudadanos de países que participan del programa ESTA deben seguir de cerca el proceso para ajustar sus trámites y considerar el nuevo rango de obligaciones digitales que se prevén para el ingreso a Estados Unidos.