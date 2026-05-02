Fiordo de Ilulissat: un paisaje donde el hielo crea postales que parecen de otro planeta

El Fiordo de Ilulissat en Groenlandia destaca como uno de los paisajes glaciares más espectaculares y estudiados del planeta (Wikimedia Commons)

En la costa oeste de Groenlandia, a unos 250 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, se sitúa uno de los escenarios naturales más singulares del planeta: el Fiordo de Ilulissat. Este enclave de hielo y mar, dominado por bloques de gran tamaño que emergen y se desplazan con lentitud, fue declarado sitio Patrimonio de la Humanidad en 2004 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) debido a su valor científico, ambiental y paisajístico.

El fiordo abarca 40.240 hectáreas y es alimentado por el glaciar Sermeq Kujalleq, conocido internacionalmente como Jakobshavn Glacier. Según la UNESCO, este glaciar es uno de los más activos y veloces del mundo: produce más de 35 kilómetros cúbicos de hielo cada año.

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El desprendimiento constante de inmensos icebergs lo convierte al fiordo en un laboratorio natural que permite observar, en tiempo real, los procesos de glaciación y la dinámica climática del Ártico.

El volumen y la escala de los bloques de hielo son tales que algunos llegan a alcanzar hasta un kilómetro de altura y permanecen varados durante años en zonas poco profundas antes de continuar su viaje hacia el mar abierto. El Fiordo de Ilulissat ostenta este reconocimiento por ser, según la UNESCO, “uno de los mejores lugares del mundo para observar un glaciar activo en contacto directo con el mar”.

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Este entorno ofrece una ventana única para el monitoreo científico del cambio climático, ya que el comportamiento del Sermeq Kujalleq es considerado un indicador sensible de los cambios en la capa de hielo groenlandesa.

La UNESCO declaró al Fiordo de Ilulissat Patrimonio de la Humanidad en 2004 por su valor científico, ambiental y paisajístico (Wikimedia Commons)

Qué es y por qué es Patrimonio

El Fiordo de Ilulissat fue inscrito como sitio Patrimonio de la Humanidad por su valor universal para la ciencia y su función como testigo de procesos glaciológicos en un entorno prácticamente intacto. La designación reconoce tanto la acción natural del Sermeq Kujalleq como la oportunidad única de estudiar la interacción del hielo con los océanos y la atmósfera del hemisferio norte. El fiordo cumple criterios clave de la UNESCO, al ofrecer pruebas sobre el papel de los glaciares en la moderación del clima global y la influencia del cambio climático en los sistemas criogénicos.

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Características del fiordo

El Fiordo de Ilulissat destaca tanto por su extensión como por el tamaño de sus icebergs y la dinámica del paisaje. La zona presenta notables transformaciones a lo largo del año: durante el invierno, la región permanece congelada, mientras que en épocas menos frías las aguas se abren, permitiendo observar la lenta navegación de los bloques de hielo hacia la bahía de Disko y revelando la naturaleza cambiante del fiordo.

Las masas de hielo desprendidas pueden quedar atrapadas en sectores poco profundos durante años, generando un espectáculo visual documentado tanto por científicos de la Universidad de Copenhague, la universidad danesa de referencia en investigación polar, como por visitantes. La UNESCO indica que, a diferencia de otros glaciares importantes del planeta —como el Columbia Glacier de Alaska, que se mueve a una velocidad de entre 2 y 4 metros diarios—, el Sermeq Kujalleq avanza a razón de más de 20 metros diarios. Este ritmo eleva notablemente la frecuencia de desprendimientos y la generación de icebergs de grandes dimensiones respecto al promedio ártico, situado en aproximadamente 3 metros diarios.

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La importancia de este sistema glaciario y marino radica en que aquí se pueden observar directamente los mecanismos de formación y desplazamiento del hielo polar. El fiordo es clave para comprender cómo el clima y los océanos interactúan con los grandes sistemas de hielo del hemisferio norte.

Algunos icebergs del Fiordo de Ilulissat alcanzan alturas de hasta un kilómetro y pueden permanecer varados en zonas poco profundas durante años (Wikimedia Commons)

Relación humana y turística

La proximidad del fiordo a la ciudad de Ilulissat conocida como la capital de los icebergs en Groenlandia, ha favorecido una relación estrecha entre la población local y el entorno glacial. Esta cercanía facilita el acceso de científicos y turistas, que encuentran allí la base principal para excursiones, caminatas y observación del fiordo.

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El sitio cuenta con el Ilulissat Icefjord Centre, un centro de interpretación ubicado en el área protegida que recibe visitantes de todo el mundo. Este espacio busca explicar el valor climático y patrimonial del fiordo, ofreciendo experiencias educativas y promoviendo la investigación sobre el Ártico. Las propuestas turísticas incluyen observaciones desde tierra y navegación, que permiten contemplar de cerca el desplazamiento de los icebergs y la interacción entre el glaciar y el mar.

La ciudad se consolidó como un centro para la investigación científica y el turismo responsable. La identidad local está vinculada a la presencia del fiordo, y la convivencia cotidiana con este paisaje se refleja en la cultura y la economía de la zona.

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Mientras que escala y el dinamismo de los icebergs, así como la infraestructura de investigación, hacen del fiordo un escenario idóneo para el análisis de los impactos del calentamiento global. La observación directa del desprendimiento de hielo y su desplazamiento hacia el mar abierto proporciona datos concretos y valiosos.